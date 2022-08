Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Worms (ots) – Am Donnerstag, den 18.08.2022, befuhr ein 27-jähriger Wormser mit

seinem Pkw gegen 01:00 Uhr die Stralenbergstraße in Fahrtrichtung Talstraße in

Worms. In der Stralenbergstraße kam der Fahrzeugführer nach links von der Straße

ab und kollidierte mit insgesamt vier am Fahrbahnrand parkenden Fahrzeugen.

Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme konnte bei dem Fahrzeugführer starker

Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein freiwillig durchgeführter

Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,4 Promille.

Weiterhin konnte im Laufe der Verkehrsunfallaufnahme ermittelt werden, dass der

Fahrzeugführer nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Dem Fahrer wurde auf hiesiger Dienststelle eine Blutprobe entnommen.

Er muss sich nun in einem Strafverfahren wegen einem gefährlichen Eingriff in

den Straßenverkehr sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten.