Diebstahl eines Laubbläsers

Am 17.08.2022, gegen 07.30 Uhr, wurde aus dem Vorgarten im Ostring 9 bei kurzer Abwesenheit des Geschädigten ein Laubbläser entwendet. Ein Zeuge gab hierzu an, er habe einen Mann mit einem Laubbläser im Fahrradkorb dort wegfahren sehen. Der Mann wird beschrieben als etwa 60 bis 70 Jahre alt, kurze graue Haare, blaues T-Shirt und weiße kurze Hose. Unterwegs war er mit einem bronzefarbenen Fahrrad. Der Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.