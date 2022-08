Täter gehen leer aus

Germersheim (ots)

Unbekannte Täter brachen im Zeitraum vom 16.8 – 19 Uhr bis zum 17.8 – 08:30 Uhr den Münzautomaten einer Autowaschanlage in der Straße In der Kranenbleis in Germersheim auf. Da dieser allerdings regelmäßig geleert wird, war kein Bargeld vorhanden und die Täter gingen ohne Beute aus. Am Automaten entstand Sachschaden in unbekannter Höhe.

Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei Germersheim telefonisch unter 07274/958-0 oder per E-Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Gleisüberschreiter schlägt mit Gürtel zu

Wörth (ots) – Um kurz nach Mitternacht gegen 00:20 Uhr am 17. August 2022 wurde

die Bundespolizei im Bienwald über eine gefährliche Körperverletzung am Bahnhof

Wörth informiert. Folgender Sachverhalt hatte sich ereignet. Ein 39-jähriger

Kosovare überschritt im Bahnhof Wörth vier Gleise und verursachte so die

Bremsung des anfahrenden Zuges. Dies veranlasste den Triebfahrzeugführer dazu

den Mann nicht mitzunehmen. Außerdem wurde die Gleisüberschreitung durch drei

Personen beobachtet, welche den Mann auf die Gefährlichkeit seines Handelns

hinwiesen. Hierdurch fühlte der Mann sich scheinbar provoziert und schlug einem

29-Jährigen mit seinem Gürtel an den Kopf. Dieser wehrte sich, was zu einer

Verletzung am Unterarm sowie einer ausgekugelten Schulter bei dem Angreifer

führte. Außerdem schaltet sich die 26-Jährige Frau der Dreiergruppe ein und trat

nach dem Angreifer, wodurch dieser zu Boden fiel. Der 39-Jährige wurde mittels

Rettungswagen in das Städtische Krankenhaus in Karlsruhe verbracht. Die drei

Personen, welche in die körperliche Auseinandersetzung involviert waren erwartet

nun eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung. Den Kosovaren

erwartet zudem gegebenenfalls zusätzlich eine Strafanzeige wegen des

gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.