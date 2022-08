Alkoholisierter Radfahrer aus dem Verkehr gezogen

Am späten Mittwochabend (17.08.2022), gegen 22:00 Uhr, wurde der Polizei ein Radfahrer in der Mittelpartstraße gemeldet, der schon mehrfach gestürzt sei.

Vor Ort konnten Polizeikräfte einen 44-jährigen, stark alkoholisierten, Radfahrer kontrollieren. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,44 Promille. Dem Radfahrer wurde auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen.

Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr ermittelt und gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe verhängt werden. Außerdem kann die Führerscheinstelle auch bei Fahrradfahrern die Geeignetheit des Fahrers überprüfen und ggfls. eine Führerscheinsperre oder einen -entzug anordnen.

Absperrung ignoriert

Am Mittwochabend (17.08.2022), gegen 17:40 Uhr, wollte ein 40-jähriger Autofahrer durch eine Straßenabsperrung in der Bruno-Körner-Straße fahren. Die Straße war wegen einer Bombenentschärfung durch Absperrgitter und zwei Polizeibeamte abgesperrt worden. Nachdem der Autofahrer nicht durch die Absperrung gelassen wurde, fuhr er zweimal gegen das Absperrgitter und versuchte dann die Absperrung über den Gehweg zu umfahren. Hierbei fuhr er leicht gegen einen auf dem Gehweg stehenden Polizeibeamten. Der Polizeibeamte wurde leicht verletzt. Gegen den 40-Jährigen wird nun u.a. wegen des Gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr und des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Widerstand gegen Kommunalen Vollzugsdienst

Am Mittwoch (17.08.2022), gegen 14:00 Uhr, leistete ein 36-Jähriger im Stadtteil Mundenheim Widerstand gegen Kräfte des Kommunalen Vollzugsdienstes der Stadt Ludwigshafen (KVD). Diese wollten den Mann gemäß den Maßnahmen des Landesgesetzes über Hilfen bei psychischen Erkrankungen (PsychKHG) in eine Klinik bringen, woraufhin dieser auf seinen Balkon flüchtete. Der KVD konnte den Mann bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeikräfte fixieren. Hiergegen wehrte er sich erheblich. Erst nach Androhung des Distanzelektroimpulsgerätes (DEIG) durch einen Polizeibeamten konnte der 36-Jährige gefesselt werden. Er wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Unfallbeteiligter gesucht

Am Mittwochmittag, gegen 12:00 Uhr, fuhr ein 24-jähriger auf dem Kaiserwörthdamm auf das vor ihm fahrende Auto auf. Der vorausfahrende stieg aus begutachtete seinen Schaden und fuhr weg. Der 24-Jährige Verursacher meldete den Unfall bei der Polizei.

Der Unfallbeteiligte oder Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu melden.

Einbruch in Keller

In der Zeit vom 15.08., 13:00 Uhr bis zum 17.08.2022, 11:00 Uhr, brachen Unbekannte insgesamt vier Kellerabteile in einem Mehrfamilienhaus in der Wredestraße auf. Aus den Kellern wurden u.a. ein E-Bike, ein Fernseher und diverse Elektronikartikel gestohlen. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Radfahrer flüchtet nach Unfall – Zeugen gesucht

Am Mittwochabend (17.08.2022), gegen 19:30 Uhr, stieß ein Radfahrer beim Schieben seines Rades auf der Kaiser-Wilhelm-Straße gegen ein stehendes Auto. Der Autofahrer saß im Auto, bemerkte den Zusammenstoß und verständigte die Polizei. Der Radfahrer wartete zunächst, verließ dann aber den Unfallort, ohne seine Personalien zu hinterlassen. An dem Auto entstand ein Schaden in Höhe von rund 200,- Euro.

Er wird wie folgt beschrieben:

ca. 1,60 bis 1,70 m groß, ca. 28-40 J.- alt, bekleidet mit hellem T-Shirt, kurzer Hose und Sportschuhe er führte ein silberfarbenes Damenrad mit sich.

Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Hinweise zu dem geflüchteten Radfahrer geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Betrugsversuch per WhatsApp

Am Dienstagabend (16.08.2022) erhielt eine Ludwigshafenerin eine WhatsApp-Nachricht mit dem Text: „Hallo Mama, hab eine neue Nummer. Du kannst mich jetzt unter dieser Nummer erreichen“. Nach einem kurzen Chat schöpfte die Frau jedoch Verdacht, so dass es zu keinem Schaden kam.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug zu schützen:

Wenn Sie von Ihnen bekannten Personen unter einer unbekannten

Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht

automatisch ab.

Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab. Fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Nummer

nach.

nach. Geldüberweisungen über WhatsApp und andere Messenger sollten

immer misstrauisch machen und überprüft werden.

immer misstrauisch machen und überprüft werden. Achten Sie auf die Sicherheitseinstellungen Ihres verwendeten

Nachrichtendienstes.

Nachrichtendienstes. Informieren Sie Ihre Angehörigen und Bekannten über diese

Betrugsmasche, um auch Sie zu schützen.

Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema. Über die Hotline 0621 963 – 1515 können sich Senioren auch telefonisch über Betrugsdelikte informieren.

Einbruch in Firmengelände

Bereits am 15.08.2022, zwischen 00:30 Uhr und 6 Uhr, brachen Unbekannte in ein Firmengelände in der Bruchwiesenstraße ein. Vom dem Gelände wurden mehrere hundert Kilo Kupferabfälle entwendet. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Wer hat in der Nacht auf Montag verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Bruchwiesenstraße gesehen?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.