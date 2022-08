Pkw überschlägt sich

Am frühen Dienstagmorgen gegen 06:40 Uhr ereignete sich auf B 9 in Fahrtrichtung Germersheim ein Unfall, bei dem ein 38-jähriger Autofahrer leicht verletzt wurde. Aufgrund bislang ungeklärter Ursache ist er im Kurvenbereich nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und auf den Beginn der Leitplanke geraten. Dadurch überschlug er sich mehrmals auf dem Grünstreifen neben der Fahrbahn. Der Fahrer konnte sich selbstständig befreien und trug augenscheinlich nur leichte Verletzungen davon. Der Rettungsdienst hat ihn vorsorglich ins Krankenhaus zur weiteren Untersuchung gebracht. Am Pkw entstand Totalschaden. Andere Verkehrsteilnehmer sind nicht beeinträchtigt worden.

Diebstahl von Fahrrad

Ein bislang unbekannter Täter hat am Abend des 17.08.2022 zwischen 18:45 und 18:55 Uhr ein Fahrrad vom Parkplatz eines Supermarkts in der St.-German-Straße entwendet. Dieses war an einem Fahrradständer angeschlossen. Bei dem Fahrrad handelte es sich um ein schwarzes Tourenrad der Marke Pegasus. Zeugen, die Angaben zur Tat oder zu einer tatverdächtigen Person machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter 06232 137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.