Kirrweiler – Onkel und Neffe bei Diebestour festgenommen

Zusammen mit seinem 70 Jahre alten Onkel machte sich ein 20-jähriger Mann am heutigen Morgen (18.08.2022, 5 Uhr) auf, um am alten Bahnhof in ein dortiges Gelände einzubrechen. Beim Verladen von Diebesgut wurde das Duo von einem Anwohner gestört, woraufhin der Tatort fluchtartig verlassen wurde. Die Streife konnte die beiden Diebe aufgrund des notierten Kennzeichens am Wohnanwesen antreffen und festnehmen. Weil der Onkel, der den Transporter führte, alkoholisiert war, musste er eine Blutprobe abgeben. Das Diebesgut wurde sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen laufen.

Edesheim – Hochwertiges E-Bike entwendet

Unbekannte haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Edesheimer Straße ein Mountainbike der Marke NOX im Wert von fast 5.000 Euro entwendet. Das orangefarbene Fahrrad wurde am Dienstagmittag verschlossen in der Straße abgestellt. Als der Eigentümer am Mittwochmorgen mit dem Rad wegfahren wollte, war es verschwunden. Von dem Täter fehlt jede Spur. Hinweise zu dem Unbekannten nimmt die Polizei Edenkoben unter der Rufnummer 06323 9550 entgegen.

Burrweiler – Brand einer Grünfläche

Noch ist nicht bekannt, warum gestern (17.08.2022) gegen 13 Uhr eine ca. drei Quadratmeter große Grünfläche an der L 506 zwischen Burrweiler und Hainfeld in Brand geraten ist. Ersten Ermittlungen zufolge muss von einer vorsätzlichen Brandlegung ausgegangen werden. Durch die hinzugerufene Feuerwehr konnte die Feuerstelle schnell gelöscht werden. Die Polizei sucht unter der Telefonnummer 06323 9550 Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können.