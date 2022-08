Unfallzahlen sind ausschlaggebend für Kontrollwoche

Westpfalz (ots) – Die Zahlen sprechen für sich: In den ersten sieben Monaten des

laufenden Jahres hat es in der Westpfalz bereits 149 Unfälle unter

Alkoholeinfluss und 23 Unfälle unter Drogeneinfluss gegeben. Das ist

insbesondere bei den Alkoholunfällen eine deutliche Steigerung gegenüber dem

Vorjahr. Hier hatte die Statistik im gleichen Zeitraum 107 Unfälle erfasst, die

auf die Beeinflussung durch Alkohol zurückzuführen waren. Das sind also 42

Unfälle mehr als im Vorjahr – eine Steigerung um 39,3 Prozent.

Dabei sind die Unfallzahlen nur die berühmte „Spitze des Eisbergs“. Durch ihre

alltägliche Verkehrssicherheitsarbeit und die routinemäßigen Kontrollen in ihrem

normalen Dienst haben Polizeibeamte in der Westpfalz im aktuellen Jahr schon

mehr als 1.500 Fahrer erwischt, die „berauscht“ unterwegs waren, also entweder

Alkohol oder Drogen konsumiert hatten. Auch das ist eine Steigerung gegenüber

dem Vorjahr.

Laut Statistik bewegen sich die Zahlen damit nach einem kurzzeitigen Rückgang in

den Corona-Jahren 2020 und 2021 wieder auf einem annähernd gleichen Niveau wie

vor der Pandemie. „Zu diesem Niveau wollen wir aber gar nicht mehr zurück“, sagt

Michael Krauß, Leiter des Sachbereichs Verkehr im Führungsstab des

Polizeipräsidiums Westpfalz. Auf Landesebene hat man sich deshalb darauf

verständigt, eine gezielte Kontrollwoche in Sachen Alkohol & Drogen

durchzuführen. Damit sollen einerseits die Verkehrsteilnehmer für die Gefahren,

die durch Alkohol und Drogen im Straßenverkehr entstehen, sensibilisiert werden

sowie gleichzeitig die Unfallzahlen gesenkt und die Straßen sicherer gemacht

werden.

Autofahrer sollten sich deshalb darauf einstellen, dass es in der kommenden

Woche zusätzlich zu den „üblichen“ Verkehrskontrollen in der gesamten Westpfalz

zahlreiche Sonderkontrollen geben wird – um diejenigen aus dem Verkehr zu

ziehen, die unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten am Steuer

sitzen und somit eine Gefahr für sich selbst und andere darstellen. Die

Kontrollen werden zu unterschiedlichen Tageszeiten und natürlich auch an ganz

verschiedenen Orten durchgeführt. |cri

Sachbeschädigung durch Graffiti

Kaiserslautern (ots) – Ein bisher unbekannter Täter besprühte in der Schulstraße

einen Schaukasten und die daneben angebrachten Briefkästen mit Farbe. Wann genau

der Kasten beschmiert worden ist, ist unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen

aufgenommen und bittet um Hinweise. Zeugen, denen etwas Verdächtiges aufgefallen

ist, werden gebeten, sich unter 0631 369-2150 bei der Polizei zu melden. |elz

Beherzte Mitarbeiterin verhindert Diebstahl

Kaiserslautern (ots) – Dem beherzten Eingreifen einer Mitarbeiterin ist es zu

verdanken, dass ein Ladendieb in einer Parfümerie in der Innenstadt leer

ausging. Wie die Frau am Mittwochmittag bei der Polizei anzeigte, war sie gegen

12.30 Uhr im Geschäft in der Fackelstraße auf einen Mann aufmerksam geworden,

der „lange Finger“ machen wollte.

Als der Unbekannte sich ein hochwertiges Parfüm griff und den Laden verlassen

wollte, ohne dafür zu bezahlen, stellte sie sich ihm in den Weg. Es gelang der

30-Jährigen, dem Mann die Flasche mit dem Duftwasser wieder abzunehmen – der

Dieb konnte jedoch unerkannt entkommen.

Bei dem Täter handelte es sich um einen etwa 20 Jahre alten Mann, der ungefähr

1,70 Meter groß und schmal ist. Er war bekleidet mit einer dunkelblauen Jeans,

kariertem Hemd und trug eine Basecap.

Zeugen, denen der Unbekannte in der Fackelstraße aufgefallen ist, oder die

gesehen haben, wohin er lief, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631

369-2620 bei der Kriminalpolizei, oder unter der Durchwahl -2250 bei der

Polizeiinspektion 2 zu melden. |cri

Augen auf bei (Ver-)Käufen im Internet

Landkreis Kaiserslautern (ots) – Wer auf Auktions- oder Verkaufsportalen im

Internet unterwegs ist, um dort nach „Schäppchen“ zu suchen oder eigene

Gegenstände anzubieten, sollte besonders aufmerksam sein. Beinahe täglich werden

der Polizei von Nutzern solcher Plattformen Betrugsdelikte gemeldet, weil sie

zum Beispiel Waren bezahlt, aber nicht erhalten haben, oder aber Waren

verschickt und keine Bezahlung dafür bekommen haben.

Hoch im Kurs sind aber auch immer wieder betrügerische Aktionen

unterschiedlichster Art bei den Bezahlvorgängen. Nutzer sind deshalb gut

beraten, bei allen Transaktionen doppelt genau hinzuschauen. Und auch hier gilt:

Klicken Sie nicht gleich auf jeden Link, den Ihnen Unbekannte zuschicken! Es

könnte eine „Falle“ dahinterstecken.

So ging es leider auch diese Woche einem jungen Mann aus der Verbandsgemeinde

Otterbach-Otterberg. Der 19-Jährige meldete am Dienstag, dass er über ein

Kleinanzeigen-Portal Bücher verkaufen wollte. Mit einem vermeintlichen

Interessenten kommunizierte er anschließend über WhatsApp und erhielt einen

Link, über den die finanzielle Transaktion abgewickelt werden sollte. Auf der

Seite, die sich nach Anklicken des Links öffnete, gab der junge Mann die Daten

seiner Kreditkarte ein. Nur wenige Minuten später stellte er dann fest, dass

seine Daten sofort missbraucht und von seinem Konto 1.900 Euro abgebucht wurden.

Der 19-Jährige ließ seine Karte daraufhin sofort sperren und versucht nun, sein

Geld wiederzubekommen. Das Fachkommissariat für Betrugsdelikte hat die

Ermittlungen aufgenommen. |cri

Aggressiver 43-Jähriger

Kaiserslautern (ots) – Ein 43-jähriger Mann hat sich am Mittwochabend in der

Mainzer Straße mit der Polizei angelegt. Vorausgegangen war ein Anruf eines

Ehepaars bei der Polizei, weil der Mann versucht hatte das hintere Kennzeichen

ihres Fahrzeugs zu entwenden. Darauf angesprochen ergriff der 43-Jährige die

Flucht. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung konnten die Beamten den Mann

antreffen. Auf die Ansprache der Beamten reagierte er aggressiv und versuchte zu

fliehen. Die Beamten holten den Mann ein, brachten ihn zu Boden und nahmen ihn,

auch zu seinem eigenen Schutz, vorläufig fest. Gegen die Festnahme leistete er

massiven Widerstand und verletzte sich selbst. Der Rettungsdienst brachte den

Mann schließlich auf eigenen Wunsch in eine Fachklinik. |elz

Pakete im Wald entdeckt

Enkenbach-Alsenborn (ots) – Ein Zeuge meldete am Mittwochmorgen den Fund mehrere

Pakete im Wald bei Enkenbach-Alsenborn. Die Pakete waren alle geöffnet und leer.

Die Adressaten der Pakete sind aus dem gesamten Bundesgebiet und Österreich. In

wie weit es sich um Diebstahl oder um illegale Müllentsorgung handelt muss noch

geklärt werden. Die Ermittlungen laufen. Zeugen die in den letzten Tagen etwas

Verdächtiges in dem Waldgebiet nahe der A6 beobachtete haben, werden gebeten,

sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0631 369-2150 zu melden. |elz

Drogen und Diebesgut bei Kontrollen entdeckt

Kaiserslautern (ots) – Wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das

Betäubungsmittelgesetz hat sich eine 41-Jährige in der Nacht zum Donnerstag eine

Anzeige eingehandelt. Die Frau fiel Polizeibeamten während einer Fußstreife um

3:30 Uhr in der Wiesenstraße in der Nähe des Spielplatzes auf. Sie wurde

kontrolliert. Die Beamten fanden bei ihr weiteres Amphetamin. Das

Betäubungsmittel wurde sichergestellt und gegen die Frau ein Strafverfahren

eingeleitet. Neben der Frau hielten sich auch zwei Männer in auf einem

Grünstreifen am Spielplatz auf. Sie wurden ebenfalls kontrolliert. Neben den

Männern lag eine Kettensäge. Eine Abfrage ergab, dass es sich um Diebesgut

handelt. Die beiden Männer machten keine Angaben zur Herkunft der Motorsäge. Sie

wurde sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen laufen. |elz

Kind bei Unfall verletzt

Kaiserslautern (ots) – Eine 4-Jährige ist am Mittwochnachmittag in der

Mannheimer Straße bei einem Unfall leicht verletzt worden. Bisherigen

Ermittlungen zufolge fuhr eine 59-jährige Frau kurz nach 17 Uhr mit ihrem Pkw

auf den Parkplatz eines Einkaufmarktes. Sie passierte gerade den Eingang des

Marktes, als plötzlich das Kind aus dem Eingang herauskam. Die 59-Jährige

übersah die 4-Jährige aufgrund der Größe und konnte den Zusammenstoß nicht

verhindern. Durch den Aufprall wurde das Mädchen am Bein verletzt. Der

Rettungsdienst brachte die 4-Jährige zur ärztlichen Versorgung ins Krankenhaus.

| elz

Schlägerei an der Mall

Kaiserslautern (ots) – Am Mittwochabend kam es zu einer Schlägerei zwischen drei

Personen an der Mall in der Fruchthallstraße. Ein zunächst verbaler Streit

zwischen einem 47-Jährigen, einem 18-Jährigen und einem 17-Jährigen eskalierte.

Die beiden jüngeren Männer gingen auf ihren älteren Kontrahenten los, rangen ihn

zu Boden und schlugen auf ihn ein. Erst durch das Einschreiten von Passanten

sowie den eintreffenden Polizeibeamten konnten die Gemüter beruhigt werden. Der

Vorfall wurde von mehreren Zeugen beobachtet. Die drei Streithähne wurden leicht

verletzt, mussten aber nicht weiter behandelt werden. Ihnen wurde jeweils eine

Blutprobe auf der Dienststelle entnommen und es erwartet sie ein Strafverfahren

wegen Körperverletzung. |clm

Unfall mit verletztem Radfahrer

Kaiserslautern (ots) – Am Mittwochnachmittag kam es an der Kreuzung der

Von-Miller-Straße und der Jacob-Pfeiffer-Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein

18-jähriger E-Bike Fahrer stieß hierbei mit einem kreuzenden 42-jährigen

Autofahrer zusammen. Ersten Untersuchungen zufolge erlitt der junge

Zweiradfahrer bei dem Unfall nur leichte Verletzungen. Während der

Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen im Kreuzungsbereich. |clm

Hauswand mit Graffiti besprüht

Kaiserslautern (ots) – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde ein Haus

in der Beethovenstraße mit Farbe beschmiert. Um 3:20 Uhr meldete eine

Anwohnerin, dass vier Personen ein Graffiti gesprüht haben. An der Hauswand

konnte der Schriftzug „Schluffer“ festgestellt werden. Trotz einer intensiven

Suche von mehreren Einsatzkräften konnten die Täter nicht mehr in der Nähe

angetroffen werden. Eine Täterbeschreibung liegt nicht vor. Wer sachdienliche

Hinweise zur Tat geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der

Telefonnummer 0631 369-2250 zu melden. |clm

Mit Messer bedroht

Kaiserslautern (ots) – Während einer Auseinandersetzung am Mittwochvormittag

haben sich zwei Männer gegenseitig mit Messern bedroht. Zuvor kam es am

Eselsfürther Bahnhof zwischen den beiden zum Streit. Als der Disput eskalierte,

soll einer der beiden Männer ein Cuttermesser gezückt haben. Der andere zog ein

Taschenmesser. Ausgangspunkt des Streits war der Wert des Metallschrotts, der

veräußert werden sollte. Die Polizei leitete Ermittlungsverfahren gegen die

beiden Männer ein. Das Cuttermesser wurde sichergestellt, das Taschenmesser war

nicht mehr auffindbar. Die Ermittlungen dauern an. |elz

Zick-Zack-Fahrt ohne Versicherungskennzeichen

Kaiserslautern (ots) – Am Mittwochnachmittag meldete ein Zeuge der Polizei einen

Zick-Zack fahrenden E-Scooter-Fahrer. Der junge Mann fuhr mit seinem

Elektroroller auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Vogelwoogstraße. Durch

seine waghalsige Fahrweise zog er die Aufmerksamkeit der Passanten auf sich. Die

eingesetzten Beamten kontrollierten den 14-Jährigen. Dabei stellten sie fest,

dass für das Gefährt kein gültiger Versicherungsschutz mehr besteht. Dem jungen

Verkehrsteilnehmer wurde die Weiterfahrt untersagt und ihn erwartet eine

Strafanzeige. |clm

WhatsApp-Masche zieht leider immer noch

Stadt und Landkreis Kaiserslautern (ots) – Schon sehr oft haben wir in den

vergangenen Wochen über die sogenannte „WhatsApp-Masche“ von Betrügern berichtet

und davor gewarnt, auf Geld-Forderungen einzugehen, die über Handy-Nachrichten

von unbekannten Telefonnummern eingehen. – Offenbar nicht oft genug. Ein

75-jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn fiel am Mittwoch

darauf herein und überwies mehrere tausend Euro. Das Geld ist – zumindest

teilweise – „futsch“.

Wie der Senior am Nachmittag der Polizei meldete, hatte er gegen 9.40 Uhr auf

seinem Handy über den Messengerdienst WhatsApp eine Nachricht erhalten, deren

Absender er nicht kannte, denn die angezeigte Nummer war bei ihm nicht

eingespeichert. Die Unbekannte gab sich als Tochter des Mannes aus und teilte

mit, dass sie ein neues Handy habe. Weil sie mit dem neuen Gerät noch keinen

Zugriff auf ihr Online-Banking habe, bat die Frau um eine Überweisung von 2.200

Euro.

Nachdem der 75-Jährige den gewünschten Betrag überwiesen hatte, ging eine

weitere Nachricht ein – diesmal wurde um 2.500 Euro gebeten. Auch diesem Wunsch

kam der Mann nach. Als er dann aber anschließend seine echte Tochter anrief,

erfuhr er von ihr, dass die Nachrichten nicht von ihr stammten, und dass er

vermutlich Betrügern auf den Leim gegangen war. Sofort kontaktierte der Mann

seine Bank – und von dort konnte zumindest die zweite Überweisung storniert

werden. Die Kripo hat die Ermittlungen zur Absenderin der betrügerischen

Nachrichten aufgenommen.

Mit derselben Masche versuchen es Betrüger schon seit Montag auch bei einer

74-jährigen Frau aus dem Kaiserslauterer Stadtgebiet. Die erste Nachricht der

unbekannten Nummer ging am frühen Abend auf dem Handy der Dame ein. Jemand gab

sich als „Enkel“ aus und fragte nach Geld für ein neues Handy. Weil ihr die

Sache komisch vorkam, lehnte die Frau aber ab. Der Absender gab jedoch keine

Ruhe und meldete sich erneut. Darauhin nahm die 74-Jährige Kontakt zu ihrem

richtigen Enkel auf – und er versicherte ihr, dass er die Nachrichten nicht

geschrieben habe.

Als dann am nächsten Tag eine weitere Nachricht des Unbekannten einging und

dieser schon wieder um „finanzielle Hilfe“ bat, blockierte die Frau einfach die

angezeigte Telefonnummer, so dass – zumindest von dieser Nummer – keine

Nachrichten mehr zugestellt werden. Die Ermittlungen nach dem Absender laufen.

Wir wiederholen an dieser Stelle noch einmal unseren dringenden Appell: Bleiben

Sie misstrauisch, wenn Sie Handy-Nachrichten von unbekannten Telefonnummern

erhalten! Überprüfen Sie unbedingt, ob der Absender oder die Absenderin auch

tatsächlich der-/diejenige ist, die er/sie vorgibt zu sein. Bitte überweisen Sie

niemals einfach Geld, nur weil irgendjemand behauptet, ihr Sohn, ihre Tochter

oder ihr Enkel zu sein und in einer finanziellen Notlage zu stecken. Fragen Sie

nach! Sprechen Sie persönlich mit Ihren Familienangehörigen! – Wenn jemand

versucht auszuweichen, sich in Ausreden flüchtet oder Ihnen sonst etwas komisch

vorkommt, dann lehnen Sie die Geld-Bitte einfach ab. |cri

Unterlassene Hilfeleistung nach Sturz in den Gleisbereich

Kaiserslautern (ots) – Am 17. August 2022 gegen 18:00 Uhr meldete die DB

Sicherheit der Leitstelle der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, dass eine

Person am HBF Kaiserslautern durch einen unbekannten Täter in den Gleisbereich

gestoßen wurde.

Eine Streife begab sich unverzüglich zu Bahnsteig 1 und traf dort den

77-jährigen Geschädigten an, der bereits durch Rettungskräfte versorgt wurde.

Durch die Streife konnten zwei Zeugen vor Ort zum Sachverhalt befragt werden,

die beide angaben, dass der Geschädigte nicht absichtlich in den Gleisbereich

gestoßen wurde, sondern aufgrund des dichten Gedränges zwischen den Reisenden

beim Verlassen des Zuges durch den unbekannten Täter in den Gleisbereich

geschoben wurde.

Durch den Sturz verletzte sich der Geschädigte am Kopf und musste durch die

Rettungskräfte zur weiteren ärztlichen Versorgung ins Westpfalzklinikum

verbracht werden.

Der Beschuldigte setzte nach Zeugenangaben seine Reise ungehindert fort, obwohl

dieser sich noch einmal umdreht und den Sturz des 77-jährigen bemerkte. Nach

Angaben der Reisenden handelte es sich hierbei um einen ca. 40 Jahre alten Mann

mit schwarzen Haaren und auffallend langem Kinnbart, der schwarze Kleidung sowie

weiße Turnschuhe trug. Weiterhin gaben die Zeugen an, dass die Person vermutlich

arabischer Herkunft sei, ca. 1,80 m groß sowie von kräftiger Statur war.

Gegen den bisher unbekannten Beschuldigten wurden Strafverfahren wegen

Körperverletzung sowie wegen unterlassener Hilfeleistung eingeleitet.

Reisende, die Angaben zu o.g. Sachverhalt machen können, melden sich bitte

telefonisch unter 0631-34073-0 oder per Email an

bpoli.kaiserslautern@polizei.bund.de bei der Bundespolizeiinspektion

Kaiserslautern.