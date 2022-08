Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Bad Nauheim- Steinfurth: Außenspiegel beschädigt

Einen eingeklappten und einen beschädigten Außenspiegel bemerkte der Besitzer eines Renault, als er am Mittwoch, 17. August, gegen 8.20 Uhr zum Parkplatz in der Straße Zum Sauerbrunnen zurückkehrte. Dort hatte er den schwarzen Clio am Tag zuvor gegen 23.45 Uhr abgestellt. Der entstandene Schaden beträgt etwa 500 Euro. Die Friedberger Polizei bittet um Hinweise (Telefonnummer 06031/6010).

Nidda- Eichelsdorf: Löwe jetzt zahnlos

Nach einer Sachbeschädigung in der Parkanlage in der Motzengasse ist eine aufgestellte Löwenfigur nun zahnlos. Zwischen Dienstag und Mittwoch (16./17. August) schlugen Unbekannte die Zähne der Sandsteinfigur ab und verursachten damit einen mehrere hundert Euro hohen Schaden. Hinweise hierzu nehmen die Beamten des Polizeipostens in Nidda entgegen (Telefonnummer 06042/9648-181).

Friedberg: Einbrecher hinterlassen hohen Schaden

Bei dem Einbruch in ein gewerblich genutztes Gebäude im Grüner Weg gingen die unbekannten Diebe gewaltsam vor und hinterließen einen Schaden von etwa 4.000 Euro. Zwischen 16 Uhr am Mittwoch, 17. August, und 5.20 Uhr am Donnerstag drangen sie in das Haus ein und hebelten etliche Türen auf. Zudem schlugen sie eine Scheibe ein und schafften es, einen Tresor zu öffnen. Zum Diebesgut liegen noch keine Angaben vor. Die Kripo in Friedberg bittet um Hinweise: Wem ist im Tatzeitraum diesbezüglich etwas aufgefallen? Wer hat ungewöhnliche Geräusche gehört oder verdächtige Personen gesehen? Zeugen wenden sich bitte unter der Telefonnummer 06031/6010 an die Polizei.