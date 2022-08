Ober-Ramstadt/Frankfurt: Vermisste 44-Jährige ist wieder da

Frankfurt (ots) – Die 44-Jährige, die seit Sonntag (14.8.) in Ober-Ramstadt

vermisst wurde (wir haben berichtet), ist wieder da. Sie wurde heute Mittag

(18.8.) wohlbehalten von Beamtinnen und Beamten der Bundespolizei am Flughafen

in Frankfurt angetroffen. Die Fahndung wird somit beendet.

Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung bei der Suche nach der Frau.

Frankfurt-Bahnhofsviertel: Exhibitionistische Handlung

Frankfurt (ots) – (lo) Am Mittwoch (17. August 2022) kam es zu einer

exhibitionistischen Handlung vor dem Schaufenster eines Drogeriemarkts in der

Kaiserstraße.

Der 26-Jährige Mann entblößte sein Glied und drückte es gegen die

Schaufensterscheibe der Drogerie. Nachdem die Polizei verständigt wurde,

erteilte Sie dem Beschuldigten einen Platzverweis. Nach Aussagen von

Mitarbeitern beging der 26-Jährige bereits am frühen Morgen einen Ladendiebstahl

in der Drogerie.

Frankfurt-Höchst: Baustellendieb gefasst

Frankfurt (ots) – (lo) Am Dienstag (16. August 2022) kam es in der Hostatostraße

zu der Festnahme eines 25-Jährigen Mannes, der auf einer

Online-Verkaufsplattform Stehlgut zum Verkauf einstellte.

Im Vorfeld entwendete der mutmaßliche Täter aus einem Gebäude, in den

Umbaumaßnahmen stattfinden, einige Baustellengeräte. Der Geschädigte entdeckte

die Werkzeuge auf einer Online-Verkaufsplattform und informierte die Polizei

über seinen Fund. Diese ermittelte kurz darauf den 25-Jährigen und nahm ihn

fest.

Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Beschuldigte entlassen.

Die Werkzeuge konnten ihrem ursprünglichen Besitzer wieder ausgehändigt werden.

Frankfurt-Stadtgebiet: Geschwindigkeitsmessungen

Frankfurt (ots) – (fue) Auch in der kommenden Woche werden im Frankfurter

Stadtgebiet Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Die Messgeräte stehen im

Bereich folgender Örtlichkeiten:

August 2022: Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden,

Mainzer Landstraße, Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Autobahnkreuz Frankfurt

BAB 3/BAB 5, Ludwig-Landmann-Straße

August 2022: Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5, Ludwig-Landmann-Straße,

Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden, Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 661

Riederwaldtunnel, Mainzer Landstraße

August 2022: Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach,

Babenhäuser Landstraße, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Züricher Straße,

Bundesautobahn 661 Anschlussstelle Eckenheim, Hanauer Landstraße

August 2022: Mainzer Landstraße, Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5,

Ludwig-Landmann-Straße, Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden, Hugo-Eckener-Ring,

Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel

August 2022: Hanauer Landstraße, Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz

Offenbach, Babenhäuser Landstraße, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3,

Züricher Straße, Bundesautobahn 661 Anschlussstelle Eckenheim



Die Geschwindigkeitsmessungen werden fortgesetzt.

Frankfurt-Fechenheim: Raub einer Halskette

Frankfurt (ots) – (fue) Eine 86-jährige Frankfurterin befand sich am Mittwoch,

den 17. August 2022, gegen 13.50 Uhr, zu Fuß unterwegs durch die Dieburger

Straße.

Hier näherten sich ihr zwei bislang unbekannte Täter, von denen ihr einer die

Halskette und der andere ihr das Armband entrissen. Danach flüchteten die Räuber

in Richtung der Carl-Benz-Straße.

Täterbeschreibung:

Täter: 20-30 Jahre alt, dunkle, kurze Haare. Schlanke Figur, helle Hautfarbe.

Trug ein schwarzes T-Shirt mit einer goldenen Aufschrift (vorne), eine kurze,

knielange Hose und sprach Hochdeutsch.

Täter: 20-30 Jahre alt, kurze, schwarze Haare und schlank. Helle Hautfarbe,

trug ein helles T-Shirt, eine kurze, knielange Hose und sprach Hochdeutsch.



Frankfurt-Höchst: Aufmerksamer Ladendetektiv verhindert Lebensmitteldiebstahl

Frankfurt (ots) – (la) Am Mittwoch, den 17. August 2022, gegen 14:15 Uhr,

versuchte eine vierköpfige Bande, im Alter von 18 bis 29 Jahren, Waren aus einem

Lebensmitteldiscounter zu stehlen.

Die vier Diebe betraten mit einem Einkaufswagen den Lebensmitteldiscounter in

der Kurmainzer Straße. Dort teilten sie sich auf. Während ein 24-jähriger Täter

in der Tür das Geschehen absichern sollte, beluden die anderen drei den Wagen

mit diversen Lebensmitteln. Als sie sich in Richtung Kasse begaben, splittete

sich die Gruppe erneut. Der 24-Jährige und eine 18-Jährige begaben sich zu der

Kassiererin, stellten sich in ihr Blickfeld und redeten auf sie ein, um sie

abzulenken. Dies nutze eine 29-Jährige, um mit dem vollen Einkaufswagen an einer

nichtbesetzten Kasse den Wagen zum Ausgang zu schieben.

Hierbei hatte die Gruppe jedoch nicht mit dem aufmerksamen Ladendetektiv

gerechnet, der das Geschehen beobachtete und zusammen mit weiteren Mitarbeitern

die vier bis zum Eintreffen der Polizei festhielt.

Frankfurt-Oberrad: Altpapiercontainer in Brand gesetzt

Frankfurt (ots) – (th) In der Nacht von Mittwoch (17. August 2022) auf

Donnerstag (18. August 2022) kam es gegen 02.30 Uhr in der Offenbacher

Landstraße im Stadtteil Oberrad zu einer Brandstiftung an einem

Altpapiercontainer.

Der Brand wurde durch den Fahrer eines vorbeifahrenden Buses entdeckt. Durch das

Feuer wurde auch ein angrenzendes Mehrfamilienhaus beschädigt. Verletzt wurde

niemand.

Unbekannte Täter zündeten einen Altpapiercontainer in der Offenbacher Landstraße

in Höhe Hausnummer 440 in Oberrad an. Dadurch wurde auch das unmittelbar

angrenzende Mehrfamilienhaus beschädigt. Die Hauswand wurde eingerußt und die

Regenrinne schmolz in Teilen. Der Müllcontainer brannte komplett aus. Der

Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 20.000 Euro; Personen wurden nicht verletzt.

Die Polizei ermittelt.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen zu den Tätern werden gebeten, sich bei der

Frankfurter Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069/755-53110 oder bei jeder

anderen Polizeidienststelle zu melden.

Gefährliche Körperverletzung im Versuch mittels Einwegrasierer an Kindern

Frankfurt am Main (ots) – Am Mittwochnachmittag (17. August) kam es in der

Toilettenanlage im Frankfurter Hauptbahnhof zu einem Zwischenfall.

Ein polizeibekannter, psychisch labiler 50-jähriger Mann stach, ohne

ersichtlichen Grund, mit einem Einwegrasierer in der Hand in die Richtung von

drei Kindern im Alter von 7 bis 12 Jahren. Die Kinder konnten dem

glücklicherweise ausweichen und wurden durch den Rasierer nicht verletzt. Ein

10-jähriger Junge stieß jedoch beim Ausweichen gegen eine Wand und zog sich

hierdurch eine Beule am Kopf zu. Es bedurfte hier keiner ärztlichen Versorgung.

Im Anschluss an die Befragung und die Strafanzeigenaufnahme im Beisein eines

Betreuers durften die Kinder zurück zur Jugendfreizeit.

Der 50-jährige Täter wurde vorläufig festgenommen und zur Wache verbracht. Bei

einer Durchsuchung konnten bei dem Mann mehrere Einwegrasierer aufgefunden

werden.

Erst am Dienstagabend (16. August) belästigte er am Vorplatz des Frankfurter

Hauptbahnhofs Mitglieder der Religionsgemeinschaft Zeugen Jehovas und trat im

Rahmen der anschließenden Kontrolle einem Beamten gegen das Bein. Der 50-Jährige

wurde im Anschluss an die strafprozessualen Maßnahmen aufgrund von mangelnden

Haftgründen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Ober-Ramstadt / Darmstadt / Frankfurt: Nachtragsmeldung zu „44-jährige Frau vermisst / Polizei bittet um Mithilfe“

Ober-Ramstadt / Darmstadt / Frankfurt (ots) – Seit vergangenem Sonntag (14.8)

wird die 44-jährige Frau Corinna Neff aus Ober-Ramstadt vermisst (wir haben

berichtet).

Bisherige Ermittlungen haben neue Hinweise zu der möglichen getragenen Kleidung

der Dame geliefert.

Demnach soll sie ein schwarzes Top, eine braune lange Hose mit viereckigen

bläulichen Mustern und weißsilberne Turnschuhe der Marke „Buffalo“ tragen. Sie

führt einen grauen Rollator der Marke „Kettler“ mit sich, welcher sich in einem

schlechten Zustand befinden soll.

Zudem ergab sich der Hinweis, dass sich die Dame auch im Bereich Frankfurt

aufhalten könne.

Wer die Vermisste gesehen hat oder Angaben zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort

geben kann, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 10 in Darmstadt unter

der Rufnummer 06151/969-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.