Aufmerksamer Bankmitarbeiter verhindert Geldübergabe an falsche Polizeibeamte

Dillenburg (ots)

Hüttenberg-Rechtenbach: Ein aufmerksamer Bankmitarbeiter bewahrte einen 82-jährige Rentner vor einem hohen finanziellen Verlust. Ein falscher Polizeibeamter hatten den Senior per Telefon aufgefordert eine Kaution für seinen Sohn zu übergeben.

Am Dienstagnachmittag klingelte das Telefon des Seniors. Am Apparat ein falscher Polizeibeamter. Dieser erklärte, dass der Sohn einen Unfall verursacht habe, durch den eine Frau schwer verletzt worden sei. Mit einer Kaution in Höhe von mehreren Tausend Euro könne die Untersuchungshaft des Sohnes abgewandt werden. Der falsche Polizist leitete das Gespräch an einen Rechtsanwalt weiter, der den Sohn angeblich in dieser Sache vertreten sollte. Dieser wies den Rentner an, auf die Bank zu gehen und einen vierstelligen Betrag abzuheben, um das Geld später an ihn zu übergeben. Währenddessen musste das Opfer eine Handystandleitung zum Rechtsanwalt halten.

Bei der Abhebung in seiner Hausbank machte ein aufmerksamer Mitarbeiter den Senior auf den Betrug aufmerksam. Um den falschen Rechtsanwalt am Telefon nicht zu warnen, kommunizierten der Bankmitarbeiter und das Opfer über Notizzettel. Zeitgleich nahm eine Kollegin in der Bank Kontakt mit dem Sohn des Opfers auf und ließ so die Betrüger und ihre Geschichte auffliegen. Bis zum Eintreffen der umgehend alarmierten Polizei, hatte der falsche Rechtsanwalt das Gespräch bereits beendet.

Um nicht auf die Betrugsmasche hereinzufallen, gibt die Polizei folgende Tipps:

Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr

Gesprächspartner Geld oder Wertsachen von Ihnen fordert.

Gesprächspartner Geld oder Wertsachen von Ihnen fordert. Vergewissern Sie sich, ob der Anrufer wirklich ein

Polizeibeamter ist: Suchen Sie sich die Telefonnummer ihrer

Polizeistation heraus und lassen Sie sich den Sachverhalt

bestätigen.

Polizeibeamter ist: Suchen Sie sich die Telefonnummer ihrer Polizeistation heraus und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen. Geben Sie keine Details zu ihren familiären oder finanziellen

Verhältnissen preis.

Verhältnissen preis. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte

Personen.

Dietzhölztal-Ewersbach: Randalierer auf dem Schulgelände –

Auf dem Schulhof der Jung-Stilling-Schule in Ewersbach ließen Unbekannte ihre sinnlose Zerstörungswut aus. Zwischen Dienstagnachmittag (16.08.2022) und Mittwochmittag (17.08.2022) suchten die Vandalen das Gelände auf und beschädigten einen dort abgestellten Traktor mit Anhänger und rissen Lampen und Jalousien ab. Die Höhe der Sachschäden kann noch nicht beziffert werden. Hinweise zu den Tätern oder zu Personen, die sich zur genannten Zeit auf dem Schulhof aufhielten, nehmen die Ermittler der Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070 entgegen.

Breitscheid-Gusternhain und Driedorf-Heisterberg: An Weidezäunen vergriffen –

Auf jeweils 250 Euro schätzt die Polizei den Sachschaden, den Unbekannte an Weiden in Gusternhain und Heisterberg zurückließen. An der Gusternhainer Straße im Breitscheider Ortsteil Gusternhain brachen die Unbekannte zwischen Dienstagabend (16.08.2022) und Mittwochmorgen (17.08.2022) die Plastikpfosten eines Stromzauns auf eine Länge von ca. 200 Meter ab. Zudem stachen sie mit einem spitzen Gegenstand in das Solarpanel des Weidezaungerätes. Am Mittwochmorgen (17.08.2022), zwischen 08.30 Uhr und 09.00 Uhr, zerstörten Unbekannte im Driedorfer Ortsteil Heisterberg, oberhalb der Straße „Auf der Melm“, den Zaun einer Viehweide. Hier vergriffen sich die Täter ebenfalls an den Pfosten und an dem Weidezaungerät. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Täter in Gusternhain oder Heisterberg beobachtet? Wem sind in diesem Zusammenhang an den Weiden Personen aufgefallen? Hinweise nehmen die Ermittler der Polizeistationen in Dillenburg unter Tel.: (02771) 9070 und in Herborn unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Aßlar: Fahrrad vorm Rewe gestohlen –

Vor dem Rewe-Markt im Gewerbegebiet „Walbergraben“ schlug am Montagnachmittag (15.08.2022) ein Fahrraddieb zu. Um 16.00 Uhr stellte der Besitzer sein blaues Mountainbike der Marke „Fuji“ am Fahrradständer ab. Als er zehn Minuten später zurückkehrte, war das Bike verschwunden. Hinweise zu dem Dieb oder zum Verbleib des rund 600 Euro teuren Fahrrades nimmt die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Auf der Attenbachstraße prallten gestern Abend (17.08.2022) ein Skoda und eine Ducati zusammen. Gegen 17.50 Uhr bog die 23-jährige Fahrerin mit ihrem Skoda nach links auf ein Grundstück ab und übersah dabei den ihr entgegenkommenden Motorradfahrer. Der 56-jährige Friedrichsdorfer konnte weder ausweichen noch abbremsen, krachte in die Seite des Fabia und stürzte zu Boden. Er trug Prellungen davon und klagte an der Unfallstelle über Knieschmerzen. Die Ducati ist nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Die in Wetzlar lebende Unfallfahrerin kam mit dem Schrecken davon. Die Höhe der Blechschäden schätzt die Polizei auf rund 8.000 Euro.