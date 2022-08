Gladenbach- Weidenhausen: Diebstahl aus Auto

Aus einem Ford entwendeten Diebe zwischen 17.30 Uhr am Dienstag, 16. August, und 8.30 Uhr am Mittwoch ein Portmonee mit enthaltenen Bank- und Kreditkarten im Gesamtwert von etwa 120 Euro. Der Focus stand im Ziegelhüttenweg und war vermutlich unverschlossen, ein weiterer Schaden entstand nämlich nicht. Die Polizei in Biedenkopf bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06461/92950).

Ebsdorfergrund- Dreihausen: Geräteunterstand brannte

Die Marburger Polizei ermittelt wegen einer Sachbeschädigung, nachdem Unbekannte in der Nacht auf Donnerstag, 18. August, gegen 1.05 Uhr offenbar ein Feuer an einem Geräteunterstand in der Straße Zum Gebrannten Berg legten. Die Feuerwehr konnte das komplette Abbrennen des etwa 10 Meter mal 15 Meter großen Unterstands nicht verhindern. Die Höhe des entstandenen Schadens steht noch nicht fest. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zur Brandentstehung machen können. Insbesondere erhoffen sich die Ermittler auch Hinweise zu einem Motorrad, was sich in der Nacht vom Brandort Richtung Dreihausen entfernte. Wer hat das Zweirad gesehen und kann Angaben zum Fahrzeug, zum Kennzeichen oder zum Fahrer machen? Wem ist in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges aufgefallen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06421/4060.

Stadtallendorf: Leichtverletzter Motorradfahrer

Nach einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem Motorrad am Mittwoch, 17. August, in der Kreuzung Rheinstraße/ Ruhrstraße stürzte der 39-jährige Neustädter und kam leichtverletzt ins Krankenhaus. Gegen 21.15 Uhr befuhr er die Rheinstraße und beabsichtigte nach links in die Ruhrstraße weiterzufahren. Der 45-jährige PKW-Fahrer aus Stadtallendorf war auf der Rheinstraße vom Ferrero-Werk kommend unterwegs und wollte ersten Erkenntnissen zufolge die Kreuzung geradeaus, weiter entlang der Rheinstraße, passieren. Durch den Zusammenstoß entstanden erhebliche Schäden an beiden BMW-Fahrzeugen, so dass sie abgeschleppt werden mussten (PKW 8.000 Euro, Motorrad 5.000 Euro). Zeugenhinweise zum Unfall werden unter der Telefonnummer 06461/92950 entgegengenommen.

Biedenkopf: Zeugensuche zu Unfall mit Fußgänger

Am Kreisverkehr Ludwigshütte kollidierten am Mittwoch, 17. August, gegen 21.35 Uhr ein Fußgänger und ein PKW miteinander. Ein 59-jährige PKW-Fahrer aus Waldeck-Frankenberg befuhr den Kreisverkehr und wollte diesen Richtung B62, Ortsumgehung Biedenkopf, verlassen. Dort kollidierte er mit einem 60-jähirgen Fußgänger aus Biedenkopf, der die Hainstraße Richtung Ludwigshütte entlangging. Der ansprechbare Fußgänger kam verletzt ins Krankenhaus, am Ford entstanden Schäden von etwa 500 Euro. Die Polizei in Biedenkopf sucht Unfallzeugen und bittet um Hinweise an die Telefonnummer 06461/92950.

Biedenkopf: VW touchiert

In der Stadtgasse touchierte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten blauen VW Golf und entfernte sich danach, ohne sich um die entstandenen Schäden in Höhe von 800 Euro zu kümmern. Der Unfall passierte am Dienstag, 16. August, zwischen 16 und 17 Uhr. Die Polizei in Biedenkopf bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06461/92950).