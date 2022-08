Offenbach Main-Kinzig: Die Polizei-News

Frau und Hund von Zug erfasst und tödlich verletzt – Langen

(neu) Die seit Mittwochabend vermisste Frau aus Langen und ihr Hund sind tot. Gegen 12.45 Uhr ging am Donnerstag bei der Leitstelle der Polizei die Meldung ein, dass an der Schnellbahnstrecke in Langen sowohl der leblose Körper einer Frau, als auch ein toter Hund liegen würde.

Ein hinzugerufener Arzt konnte nur noch den Tod der Person feststellen. Die Kriminalpolizei Offenbach hat die weiteren Ermittlungen übernommen und prüft nun die genauen Todesumstände. Ein Unglücksfall kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.

„Mörderisch spannend“: Krimilesung im Polizeipräsidium – Offenbach

(lei) Polizei und Krimigeschichten – dass diese zwei Begriffe nicht nur in der Fiktion, sondern auch in der Realität eng miteinander verbunden sein können, zeigt sich an einer Veranstaltung, die das Polizeipräsidium Südosthessen nun erstmals anbietet.

Am Freitag, 30. September 2022, 19 Uhr, findet im Polizeipräsidium am Buchhügel (Spessartring 61) eine Krimilesung der bekannten Offenbacher Krimiautoren Thorsten Fiedler und Bernd Köstering statt. Gemeinsam werden beide an dem Abend sozusagen vor zum Teil „echter Kulisse“ aus ihren aktuellen Romanen lesen.

Bei Snacks und Getränken zum kleinen Preis aus der Polizei-Betriebskantine werden im Konferenzzentrum des Präsidiums über gut zwei Stunden spannende Passagen aus „Schlusspfiff“ beziehungsweise „Goetheherz“ zu hören sein.

Der Eintritt ist frei.

Um Voranmeldung bei der Pressestelle des Polizeipräsidiums Südosthessen unter der Rufnummer 069 8098-1210 oder via E-Mail unter pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de wird gebeten. Es steht nur eine begrenzte Anzahl von Plätzen zur Verfügung. Anmeldungen werden nach der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt.

Die Autoren und das Polizeipräsidium Südosthessen freuen sich über Ihr Kommen!

Mutmaßlicher Fahrraddieb vorläufig festgenommen – Eigentümer eines roten Mountainbikes gesucht – Rödermark/Ober-Roden

(jm) Polizeibeamte nahmen am Mittwochabend nach Hinweis eines Zeugen einen mutmaßlichen Fahrraddieb vorläufig fest und suchen nun den Eigentümer von einem der aufgefundenen Fahrräder. Kurz nach 23 Uhr beobachtete der Zeuge zwei Männer in Höhe einer Tiefgarage in der Odenwaldstraße (40er-Hausnummern), wie diese insgesamt drei Fahrräder schleppten, darunter ein Laufrad für Kinder, welches an einem der Fahrräder angeschlossen war. Als der Zeuge die beiden Männer ansprach, ließen sie die Räder fallen und rannten davon. Der Zeuge informierte umgehend die Polizei. Unweit des Tatortes nahmen Beamte einen 26 Jahre alten Mann vorläufig fest. Sein Komplize konnte sich aus dem Staub machen. Die Regionale Ermittlungsgruppe West hat nun die Ermittlungen übernommen. Der Festgenommene wurde nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Die Ermittler suchen nun den Komplizen (dunkel gekleidet und schlank) sowie den Besitzer von einem roten Mountainbike. Der Eigentümer oder die Eigentümerin sowie weitere Hinweisgeber melden sich bitte unter der Rufnummer 06074 837-0 bei der Polizeistation Dietzenbach.

88-jährige Fahrradfahrerin beklaut – Wer sah den Dieb? – Neu-Isenburg

(jm) Ein kräftiger, etwa 1,80 Meter großer und 20 bis 25 Jahre alter Dieb stahl am Mittwochmorgen, kurz nach 10 Uhr, in der Herzogstraße einer 88 Jahre alten Fahrradfahrerin die Handtasche aus ihrem Korb. Der Täter nutzte den Moment aus, als die Frau wegen eines Wasserschlauchs auf der Straße von ihrem Fahrrad abstieg. Er schnappte sich die Handtasche mit dem darin befindlichen Portemonnaie und verschwand mit der Beute. Im Nachhinein wurde die Tasche wieder aufgefunden, aber ihr Portemonnaie mitsamt dem Inhalt war weg. Der Täter soll kurze schwarze Haare und einen Dreitagebart gehabt haben. Er trug eine graue Shorts und ein schwarzes T-Shirt. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Neu-Isenburger Polizei unter der Rufnummer 06102 2902-0.

Bereich Main-Kinzig

Baustellendiebstahl im Wohngebiet – Hanau/Wolfgang

(cw) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch entwendeten unbekannte Langfinger hochwertiges Werkzeug von einer Baustelle im Hanauer Wohngebiet „Vor der Pulvermühle“. Die Gauner betraten unerlaubt das Gelände, das mit einem Bauzaun gesichert war. Anschließend knackten sie die Schlösser von mehreren Türen und betraten so den Rohbau. Dort bereicherten sich die Diebe mit verschiedenen Gerätschaften, wie zum Beispiel einer Baumaschine, einer Kabeltrommel und einer Kettensäge im Wert von circa 10.000 Euro. Die Polizeistation Großauheim bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06181 9597-0 zu melden.

Nach Verfolgungsfahrt: 28-jähriger Biker ohne Führerschein gestoppt – Seligenstadt

(lei) Juristische Folgen wegen Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis dürften seit Mittwochnachmittag auf einen 28-jährigen Harley-Fahrer zukommen, nachdem er sich eine rasante Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert hatte. Gegen 16.45 Uhr soll der Mainhausener mit seiner Maschine zunächst auf der Frankfurter Straße in Seligenstadt mit überhöhter Geschwindigkeit innerorts unterwegs gewesen sein, so die Feststellung der Zivilstreife, die dann die Verfolgung aufnahm und dem Biker Anhaltezeichen gab. Anstatt dem Folge zu leisten soll er das Krad weiter beschleunigt haben und dabei, trotz erlaubter 50- beziehungsweise 70 km/h-Begrenzung, mit mehr als 100 Stundenkilometern gefahren sein. Die weitere Flucht verlief dann über die Landesstraße 2310, wobei er auf dieser Strecke nach Angaben der Beamten mit Tempo 150 gefahren sein soll, um die Ordnungshüter abzuhängen. Dies misslang, denn als er auf die Dudenhöfer Straße und danach in den Diebweg abbog, war dort Schluss mit dem Katz-und Maus-Spiel. Grund dafür dürfte wohl die Tatsache gewesen sein, dass er keinen Führerschein besaß. Die Harley wurde sichergestellt. Gegen den Halter des Motorrades wird nun ebenfalls ermittelt. Ihm wird vorgeworfen, zugelassen zu haben, dass der 28-Jährige ohne Fahrerlaubnis fuhr. Zeugen, die Angaben zum Fahrverhalten des 28-Jährigen machen können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06182 8930-0 bei der Polizei in Seligenstadt.

Kleinwagen überschlägt sich: Fahrer leicht verletzt – Autobahn 3 / Hanau

(lei) Mit leichten Verletzungen kam ein 62 Jahre alter Autofahrer am Mittwochnachmittag ins Krankenhaus, nachdem er sich mit seinem Suzuki auf der Autobahn 3 in Höhe der Anschlussstelle Hanau überschlagen hatte. Gegen 13.35 war der Mann aus dem Main-Spessart-Kreis von der Bundesstraße 45 auf die Autobahn in Richtung Köln aufgefahren. Ersten Erkenntnissen zufolge wollte er anschließend von der rechten auf die mittlere Fahrspur wechseln, übersah dabei jedoch offenbar einen dort fahrenden Lastwagen, sodass es zur Kollision kam. Hierdurch drehte sich der Swift vor den Sattelzug und fuhr weiter gegen die linke Betongleitwand. Von dieser wurde der Wagen abgewiesen und prallte seitlich wieder gegen den Brummi. Anschließend, so die bisherige Rekonstruktion zum Unfallhergang, überschlug sich das Auto und kam auf der Fahrerseite zum Liegen. Der 62-Jährige zog sich Schnittwunden im Gesicht sowie an der Hand zu und musste ins Krankenhaus. Augenscheinlich stand er auch leicht unter Alkoholeinfluss, weswegen er neben einer Blutprobe auch seinen Führerschein abgeben musste. An dem Suzuki entstand Totalschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

Nach Unfall: BMW landet auf Acker – Steinau/Marborn

(lei) Auf einem Acker kam ein junger Autofahrer am Mittwochnachmittag nach einem Unfall zum Stehen. Ein Müllauto war gegen 14.50 Uhr auf der Landesstraße 3196 in Richtung Steinau unterwegs, als sich der hinter ihm fahrende 19-jährige BMW-Fahrer kurz nach dem Ortsausgang Marborn zu einem Überholmanöver entschloss – trotz unübersichtlichen Straßenverhältnisse. Beim Überholen kam der Ebersburger zunächst nach links von der Fahrbahn ab und verlor infolgedessen die Kontrolle über seinen 3er. Der junge Mann kreuzte daraufhin vor dem Müllauto unkontrolliert die Fahrbahn, kollidierte mit einem Verkehrsschild und kam schlussendlich in einem Acker rechtsseitig der Straße um Stehen. Der 3er ist nun Schrott (Totalschaden von etwa 7.500 Euro). Dass es zu keinem Zusammenstoß mit dem BMW kam, war offenbar nur der schnellen Reaktion des Müllautofahrers zu verdanken.