WhatsApp-Betrüger erfolgreich,

Limburg / Bad Camberg / Beselich, 16.08.2022 / 17.08.2022

(pa)In den vergangenen Tagen waren Kriminelle mit der Masche des WhatsApp-Betrugs im Landkreis Limburg-Weilburg erneut erfolgreich. Mit der bundesweit angewandten Betrugsmasche über den Messenger-Dienst „WhatsApp“ versuchen die Täter seit mehreren Monaten, an das Geld von Bürgerinnen und Bürgern zu gelangen. Diese erhalten auf ihrem Smartphone zunächst von einer unbekannten Rufnummer eine Nachricht. In dieser geben sich die Betrüger als ein Familienmitglied aus, welches angeblich das Handy verloren und aufgrund dessen eine neue Rufnummer bekommen habe. Bereits nach wenigen Nachrichten bitten die angeblichen Verwandten die Angeschriebenen darum, ihnen finanziell auszuhelfen. Häufig wird geschildert, dass aufgrund des „verlorenen Mobiltelefons“ das Onlinebanking nicht möglich sei und sie eine dringende Rechnung nicht selbst bezahlen könnten. So gelingt es den Betrügern regelmäßig, die Angeschriebenen dazu zu bringen, Geld zu überweisen. So auch in den drei jüngst gemeldeten Fällen, die sich am Dienstag und Mittwoch in Limburg, Bad Camberg und Beselich ereigneten. In den beiden Fällen in Bad Camberg und Beselich bemerkten die Angerufenen den Schwindel glücklicherweise rechtzeitig. Im Limburger Fall wurde eine Bürgerin dazu verleitet, in hilfsbereiter Absicht über 3.500 Euro zu überweisen, um ihrer angeblichen Tochter bei der Begleichung von Rechnungen auszuhelfen. Die Polizei rät dazu, bei Nachrichten von unbekannten Nummern zunächst über die bekannten Rufnummern Kontakt zu der Person, um die es sich angeblich handelt, aufzunehmen und bei Geldforderungen stets misstrauisch zu sein. Im Zweifel hilft ein Anruf bei der Polizei.

Vandalismus an Schulsporthalle,

Hadamar, Freiherr-vom-Stein-Straße, Festgestellt: 17.08.2022,

(pa)Einen Schaden von rund 500 Euro verursachten Unbekannte in den vergangenen Tagen in Hadamar an einer Schulsporthalle. Die Tat ereignete sich in der Freiherr-vom-Stein-Straße auf dem Gelände der dortigen Gesamtschule. Wie am Mittwoch zur Anzeige gebracht wurde, hatte jemand den Putz der Außenwand der zur Schule gehörenden Turnhalle auf bislang unbekannte Weise beschädigt. Täterweise liegen bisher nicht vor. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140 – 0 zu melden.

Verkehrsunfall an Zippsmühle – Verursacher flüchtet von Unfallstelle, L 3452, zwischen Gräveneck und Wirbelau, 18.08.2022, gg. 00.55 Uhr

(pa)In der Nacht zum Donnerstag kam es auf der Landesstraße 3452 zwischen Weinbach Gräveneck und Wirbelau zu einem Alleinunfall eines Autofahrers, der im Anschluss an das Unfallgeschehen die Flucht ergriff. Gegen 00:55 Uhr meldete ein Zeuge einen lauten Knall im Bereich des L 3452 in Höhe der „Zippsmühle“. Vor Ort konnte in einer Böschung ein verunfallter BMW der 3er-Reihe festgestellt werden, in dem sich jedoch keine Person befand. Augenscheinlich war das Fahrzeug in Richtung Wirbelau gefahren, nach links von der Fahrbahn abgekommen und über die Leitplanke sowie durch ein geschlossenes hölzernes Hoftor gefahren, bevor es die Böschung hinabgestürzt und zum Stillstand gekommen war. An dem BMW entstand Totalschaden. Hinweise auf den mutmaßlichen Unfallverursacher liegen vor. Die Ermittlungen hat die Polizeistation in Weilburg übernommen.