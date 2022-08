Bergstrasse

Lorsch: Polizei stellt Fahrrad sicher/Eigentümer gesucht

Lorsch (ots) – Im Rahmen von Ermittlungen wegen Fahrraddiebstahls stellten

Polizeibeamte am Mittwoch (17.08.) in der Kriemhildenstraße ein vermutlich von

Tatverdächtigen am Tatort zurückgelassenes Fahrrad sicher. Die Ordnungshüter

gehen davon aus, dass das schwarz/silberfarbene Herrenrad der Marke Prophete

„Aluline“ aus einer Straftat stammt. Die Beamten suchen nun den rechtmäßigen

Eigentümer.

Wer sachdienliche Hinweise dazu geben kann, wem das Rad gehört oder wer sein

persönliches Eigentum wiedererkennt, soll sich bitte bei dem Kommissariat 41 der

Polizei in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060 melden.

Lampertheim: Berauscht am Steuer

Lampertheim (ots) – Einen 19 Jahre alten Autofahrer kontrollierten Beamte der

Polizeistation Lampertheim-Viernheim am Mittwochabend (17.08.) in der

Hagenstraße.

Rasch ergaben sich Anzeichen darauf, dass der junge Mann trotz vorherigem Konsum

von Cannabis am Straßenverkehr teilnahm. Er wurde daraufhin vorläufig

festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ihn erwartet

nun ein entsprechendes Ermittlungsverfahren. Bei einem seiner Mitfahrer fanden

die Ordnungshüter zudem eine geringe Menge der Droge. Auf ihn kommt nun eine

Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu.

Heppenheim: Mit 1,7 Promille von der Polizei gestoppt

Heppenheim (ots) – Einen 78 Jahre alten Autofahrer stoppten Beamte der

Polizeistation Heppenheim am Mittwochabend (17.08.) in der Mozartstraße. Rasch

bemerkten die Ordnungshüter, dass der Mann unter Alkoholeinwirkung stand. Ein

Atemalkoholtest zeigte anschließend 1,7 Promille an. Der 78-Jährige wurde

daraufhin von den Ordnungshütern vorläufig festgenommen und musste eine

Blutentnahme über sich ergehen lassen.

Den Wagenlenker erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall B 460

Fürth (ots) – Am Mittwoch, den 17.08.2022, kam es gegen etwa 22:45 Uhr auf der B

460 bei Fürth Krumbach im Kreis Bergstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem der

Fahrzeugführer eines weißen Honda CIVIC beim Überholvorgang von der Fahrbahn

abgekommen ist. Der Fahrer war mit seinem Pkw aus Richtung Weschnitz in

Fahrtrichtung Fürth Krumbach unterwegs. Zu diesem Zeitpunkt befand sich vor ihm

ein weiterer Pkw.

Ebenfalls war ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem unbekannten

Kraftfahrzeug aus Richtung Fürth Krumbach in Fahrtrichtung Weschnitz unterwegs.

Der Honda Fahrer beabsichtigte, den vor ihm fahrenden Pkw in einer Linkskurve zu

überholen. Aufgrund der unklaren Verkehrslage sah er das entgegenkommende

Kraftfahrzeug vermutlich zu spät und wollte infolgedessen wieder von der

Gegenfahrbahn zurück auf seine Fahrbahn gelangen. Hierbei verlor er aus

unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der

Fahrbahn ab.

Der Fahrzeugführer des zu dieser Zeit entgegenkommenden Kraftfahrzeuges wird

dringend gebeten, sich mit der Polizeistation in Heppenheim unter der

telefonischen Erreichbarkeit 06252/706-555 in Verbindung zu setzen.

Darmstadt

Darmstadt: Roller entwendet

In der Nacht zum Mittwoch (17.8.) machten sich bislang unbekannte Diebe an einem Roller in der Straße „Am Herrnacker“ zu schaffen. Auf bislang unbekannte Weise haben sie die Sicherung von dem grau-blauen Motorroller überwunden und entwendeten ihn.

An dem Roller der Marke Peugeot war zur Tatzeit das Versicherungskennzeichen „076 KKP“ angebracht. Der Schaden beläuft sich nach derzeitigen Erkenntnissen auf circa 1.000 Euro.

Hinweise zu den Tätern und zum Verbleib des Rollers werden vom Kommissariat 43 in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151 969 – 0 entgegengenommen.

Darmstadt-Dieburg

Roßdorf / Gundernhausen: Kriminelle entwenden Ortstafeln / Wer kann Hinweise geben?

Roßdorf / Gundernhausen (ots) – Zwischen Donnerstag (9.8.) und Samstag (11.8.)

haben bislang unbekannte Diebe jeweils eine Ortstafel von der Gemeinde Roßdorf

sowie vom Ortsteil Gundernhausen abmontiert und entwendet.

Ob ein möglicher Zusammenhang zwischen den beiden Vorfällen besteht, wird nun

ermittelt.

Das Kommissariat 41 in Ober-Ramstadt ermittelt wegen Diebstahls und bittet um

Hinweise zu den Tätern und zum Verbleib der Schilder unter der Telefonnummer

06154 / 6330 – 0.

Weiterstadt: E-Bike Akkus im Visier Krimineller / Zeugen gesucht

Weiterstadt (ots) – Zwischen Dienstagvormittag (16.8.) und Mittwochabend (17.8.)

entwendeten bislang unbekannte Kriminelle sechs E-Bike Akkus aus einem

Fahrradgeschäft in der Rudolf-Diesel-Straße. Nach momentanem Kenntnisstand

öffneten sie mit den jeweiligen Schlüsseln die Akkuhalterungen und konnten

anschließend unbemerkt flüchten.

Nach bisherigen Erkenntnissen beläuft sich der Schaden auf mehrere Tausend Euro.

Das Kommissariat 42 des 3. Polizeireviers Darmstadt ermittelt in dem Fall.

Hinweise werden unter der Telefonnummer 06151 969 – 41310 entgegengenommen.

Pfungstadt: Zündschalter aus Auto entwendet / Tatverdächtige durch Polizei vorläufig festgenommen

Pfungstadt (ots) – Am Mittwochabend (17.8.) gegen 21.30 Uhr betraten nach

derzeitigem Kenntnisstand ein 15- und ein 16-Jähriger das Gelände von einem

Autohaus in der Robert-Bosch-Straße und machten sich dort an einem Auto zu

schaffen. Ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes konnte das Treiben der beiden

jungen Männer beobachten und alarmierte die Polizei.

Kurz darauf konnte eine Streife der Polizeistation Pfungstadt zwei junge Männer

auf dem Gelände des Autohauses antreffen. Sie kontrollierten und durchsuchten

die Personen. Dabei konnten die Beamten einen Zündknopf auffinden. Dieser gehört

nach bisherigen Erkenntnissen zu einem weißen Fahrzeug, das auf dem Gelände des

Autohauses geparkt war.

Die beiden jungen Männer wurden vorläufig festgenommen und daraufhin auf der

Polizeistation Pfungstadt von ihren Erziehungsberechtigten abgeholt. Sie werden

sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls

verantworten müssen.

Otzberg: Kriminelle erbeuten Holz / Wer kann Hinweise geben?

Otzberg (ots) – Über 13 Festmeter Holz, die in einem Waldgebiet zwischen

Mummenroth und Hassenroth in der Nähe vom Hermes-Berg gelagert waren, gerieten

in das Visier unbekannter Krimineller. Der Diebstahl wurde am Mittwoch (17.8.)

bei der Polizei angezeigt und kann nach jetzigem Kenntnisstand einige Wochen

zurückliegen. Insgesamt wird der Schaden auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Wer

in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich

beim Kommissariat 41 in Dieburg unter der Rufnummer 06071/9656-0 zu melden.

Groß-Umstadt/Münster: Kriminalpolizei ermittelt nach Waldbränden und sucht Zeugen

Groß-Umstadt/Münster (ots) – Im Zeitraum zwischen vergangenem Mittwoch (10.8.)

und Samstag (13.8.) ereigneten sich bei Dorndiel und auf dem sogenannten

„Muna-Gelände“ in Münster insgesamt drei Waldbrände. In diesem Zusammenhang hat

die Darmstädter Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.

Ersten Ermittlungen zufolge kann in den Fällen eine mögliche Brandstiftung nicht

ausgeschlossen werden. Ob die Brände im Zusammenhang zueinanderstehen, muss noch

geprüft werden. Für den Fortgang der Ermittlungen suchen die Beamtinnen und

Beamten Zeugen, die in den frühen Morgenstunden am Mittwoch (10.8.) und

Donnerstag (11.8.) sowie am Samstagmittag (13.8.) verdächtige Personen oder

Fahrzeuge in den dortigen Bereichen wahrgenommen haben.

Diese werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 10 in Darmstadt unter der

Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Unfallflucht in Groß-Bieberau / Zeugenaufruf

Groß-Bieberau (ots) – Am Mittwoch, den 17.08.2022 gegen 21:20 Uhr wurde in der

Jahnstraße in Groß-Bieberau ein am Fahrbahnrand geparkter Mercedes-Benz durch

ein unbekanntes Fahrzeug erheblich beschädigt. Nach derzeitigen Erkenntnissen

befuhr der Unfallverursacher die Jahnstraße in Richtung Brensbach und streifte

beim Vorbeifahren die linke Fahrzeugseite des schwarzen Mercedes-Benz. Der

Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. An

dem Mercedes-Benz entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000EUR. Der

flüchtige Unfallverursacher müsste an der rechten Fahrzeugseite ebenfalls

erheblich beschädigt sein. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 06154 / 6330 – 0 mit der Polizeistation Ober-Ramstadt in

Verbindung zu setzen.

Darmstadt: Gleich zwei Baustellen im Visier von Kupferdieben / Zeugenaufruf der Polizei

Darmstadt (ots) – Bereits vor einer Woche haben bislang unbekannte Kriminelle in

der Nacht zum Donnerstag (11.8.) Kupfer von einer Baustelle in der Moltkestraße

entwendet. Ersten Erkenntnissen zufolge beläuft sich Schaden insgesamt auf

mehrere Zehntausend Euro.

Zwischen Donnerstag (11.8.) und Mittwochmorgen (17.8.) haben Kupferdiebe in der

Straße „Am Sandacker“ erneut Beute gemacht. Hier wird der Schaden auf mehrere

Tausend Euro geschätzt.

Ein Tatzusammenhang zwischen den beiden Fällen wird geprüft.

Das Kommissariat 43 in Darmstadt ermittelt und sucht Zeugen, die Hinweise zu den

Tätern und zum Verbleib des Diebesguts geben können. Die Ermittlerinnen und

Ermittler sind unter der Telefonnummer 06151 969 – 0 zu erreichen.

Gross-Gerau

Raunheim: Lila Motorroller gestohlen (825 JND)/Zeugen gesucht

Ein lilafarbener Motorroller der Marke Kwang Yang mit dem Kennzeichen 825 JND, geriet in der Zeit zwischen dem 10. August und Dienstagabend (16.08.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter entwendeten den auf einem Parkplatz in der Neckarstraße abgestellten Roller auf bislang nicht bekannte Weise.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise, insbesondere zum Verbleib des gestohlenen Motorrollers geben kann, wird gebeten, sich beim Kommissariat 41 der Polizei in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/6960 zu melden.

Groß-Gerau: Unter Drogeneinfluss auf E-Scooter/Polizei beschlagnahmt Haschisch und Marihuana

Während der Kontrolle eines 31 Jahre alten Mannes am Mittwochabend (17.08.), gegen 20.00 Uhr, auf dem Radweg an der Hans-Böckler-Straße, bei dem die Ordnungshüter zuvor wenige Gramm Haschisch und Marihuana fanden, passierte ein 38 Jahre alter Mann auf einem E-Scooter die Kontrollstelle. Die Polizisten stoppten den Fahrer.

Es ergaben sich rasch Anzeichen darauf, dass der 38-Jährige trotz vorherigem Drogenkonsums am Straßenverkehr teilnahm. Er wurde daraufhin vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Im Rahmen einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung fanden die Ordnungshüter darüber hinaus auch noch rund 80 Gramm Haschisch und etwa 40 Gramm Marihuana in den Räumen des Mannes. Die Drogen wurden von der Polizei beschlagnahmt.

Die beiden kontrollierten Männer erwarten nun Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Rüsselsheim: Über 10.000 Quadratmeter Waldfläche in Brand

Der Brand in einem Waldstück rechtsseitig des Kurt-Schumacher-Rings wurde den Rettungskräften am Mittwochabend (17.08.), um kurz nach 17.00 Uhr gemeldet. Es brannte eine Fläche, die größtenteils aus Wiese und Büschen bestand, von mehr als 10.000 Quadratmetern. Die Auffahrt der Darmstädter Straße auf den Kurt-Schumacher-Ring musste während der Löscharbeiten der Feuerwehr für etwa eineinhalb Stunden voll gesperrt werden.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/6960.

Unfall mit verletzter Person in Rüsselsheim

Am Mittwoch (17.08.2022) kam es in Rüsselsheim, L3040 / Ecke Marie-Curie-Straße gegen 19:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Autofahrerin aus Raunheim verletzt wurde. Nach bisherigem Kenntnisstand kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß, weil eines der beteiligten Fahrzeuge eine rote Ampel passierte. Es werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können.

Odenwaldkreis

Reichelsheim: Fahrradcodierung der Polizei am Michelsmarkt/Anmeldung erforderlich

Im Rahmen des 74. Reichelsheimer Michelsmarktes, bieten Beamte der Polizeidirektion Odenwald am Montag, den 29. August 2022, in der Zeit zwischen 10.00 Uhr und 13.00 Uhr, eine Fahrradcodierung an der Reichenberghalle in der Konrad-Adenauer-Allee an.

Für den reibungslosen Ablauf der Aktion ist eine vorherige Anmeldung notwendig. Diese kann am Mittwoch, 24. August 2022, zwischen 09.00 Uhr und 12.00 Uhr, telefonisch bei der Schutzfrau vor Ort (SvO), Polizeihauptkommissarin Carina Oberle, unter der Rufnummer 06164/7569540 erfolgen.

Zur Codierung ist der Eigentumsnachweis und der Ausweis erforderlich. Zudem wird gebeten, bei E-Bikes oder Pedelecs den Batterie-Schlüssel nicht zu vergessen. Achtung: Carbonräder sind für die Codierung nicht geeignet.

Erbach: Polizei überwacht Geschwindigkeit/Biker mit 133 km/h am Habermannskreuz

Am Mittwoch (17.08.), in der Zeit zwischen 13.00 und 17.00 Uhr, überwachten Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen die Geschwindigkeit auf der Bundesstraße 47, am Habermannskreuz. Erlaubt sind auf dem Streckenabschnitt maximal 70 km/h.

Von 510 gemessenen Fahrzeugen, darunter 25 Motorradfahrer, waren 53 zu flott unterwegs. Die Fahrerinnen und Fahrer müssen nun mit Verwarnungs- und Bußgeldern und teils auch mit Punkten in Flensburg rechnen.

Unrühmlicher Spitzenreiter war ein Motorradfahrer aus Erbach, der die Messstelle mit 133 Stundenkilometern passierte. Ihn erwarten 480 Euro Bußgeld, zwei Punkte im Verkehrszentralregister sowie ein einmonatiges Fahrverbot.