Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt: Versuchter Handtaschenraub

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Donnerstag, 18.08.2022, kurz nach 07:00 Uhr, parkte die Geschädigte ihren Wagen auf dem Parkplatz „Alter Turnplatz“ und ging zu Fuß in Richtung Innenstadt. Auf der Friedrichstraße kam ihr eine unbekannte Frau entgegen und versuchte ihr gewaltsam die Handtasche vom Arm zu reißen. Dies misslang jedoch, worauf die Frau in Richtung Heinestraße flüchtete. Verletzt wurde niemand.

Die unbekannte Frau wird wie folgt beschrieben: ca. 165 bis 170 cm groß, ungefähr 25 Jahre alt, schlank, schmales Gesicht, blasse Hautfarbe und halblanges braunes Haar mit blonden Strähnen. Sie trug einen bodenlangen Rock mit beige/braunen/grauen Farbton und ein braunes (schlammfarbenes) T-Shirt. Sie wirkte ungepflegt. Die Frau hatte eine prallgefüllte Plastiktüte in der Hand, aus der eine grau-beige Decke zu erkennen war.

