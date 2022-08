Ludwigshafen: 30.000 Tickets im Vorverkauf beim 18. Festival des deutschen Films

Ludwigshafen. Das Interesse der Menschen am Festival des Deutschen Films Ludwigshafen am Rhein ist nach zwei Jahren pandemiebedingter Zurückhaltung wieder erfreulich hoch. „Der Vorverkauf ist gegenüber dem Vorjahr um knapp 26% höher“, so Intendant Dr. Michael Kötz. „In den ersten neun Tagen haben wir bereits über 25.000 Tickets verkauft, jetzt schon 30.000. Es brummt wieder deutlich mehr als letztes Jahr, offenbar herrscht Hunger auf unser Festival.“ Mehr als 85% der Tickets wurden online gekauft. Zwar waren in den ersten Augusttagen auch Schlangen vor den Ticketschaltern in der Rheingalerie zu beobachten, aber der Großteil der Tickets wird digital verkauft. Weitere Recherchen zeigen, dass die Besucher*innen mehr Zeit auf dem Gelände verbringen, das kulinarische Angebot in der Zeltstadt schätzen, gleich mehrere Filme schauen und die interessanten Filmtalks besuchen. „Unsere Festivalgäste kommen inzwischen aus einem Radius von 100 Kilometern auf die Parkinsel zum Festival. Eine sehr positive Entwicklung, die zeigt, welchen Stellenwert das Festival in der ganzen Region hat“, so Intendant Dr. Michael Kötz. (Quelle: Festival des deutschen Films Ludwigshafen / Foto: Hannes Blank)