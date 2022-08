Karlsruhe: Trikottag am 28. September 2022

Am 28. September ist wieder Trikottag | Attraktive Preise bei der Foto-Aktion

Karlsruhe. Jedes Trikot, jede Trainingsjacke und jedes Vereins-Shirt steht für Leidenschaft, Zusammenhalt und Gemeinschaft im Sportverein. Deshalb: Unbedingt am 28. September beim 2. Trikottag der Sportvereine in BW mitmachen! Holt eure Vereinskleidung aus der Umkleide oder der Sporttasche und zeigt Flagge beim Einkaufen, bei der Arbeit oder in der Schule. Damit jede und jeder sieht, wie viele sportbegeisterte Menschen in Baden-Württemberg im Sportverein sind. Bei der Foto-Aktion zum Trikottag gibt es außerdem attraktive Preise im Wert von über 30.000 Euro für die Vereine zu gewinnen.

(Quelle Text und Foto: Badischer Sportbund Nord)