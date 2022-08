Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 17.08.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht

Bad Dürkheim (ots) – An einem in der Burgstraße geparkten BMW Mini wurde zwischen dem 14.08.2022 und dem 16.08.2022 der rechte Außenspiegel durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt, der sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Hierbei entstand ein Schaden von ca. 200 Euro.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de entgegen.

Herxheim am Berg: Hoher Schaden durch Diebstahl von Kupferkabel

Herxheim am Berg (ots) – Mehrere Kupferkabel entwendeten Unbekannte im Zeitraum vom 13.08.2022, 16:00 Uhr, bis 16.08.2022, 08:30 Uhr, von einer Baustelle im Bereich des Bahnhofs. Die Kabel waren auf der Baustelle gelagert oder zum Teil an verschiedene Arbeitsgeräte angeschlossen. Der entstandene Schaden beträgt ca. 15.000 Euro.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de entgegen.

Deidesheim: Zeugenaufruf zum Vorfall am Deidesheimer Bahnhof

Deidesheim (ots) – Am 14. August 2022 kam es gegen 01:00 Uhr zu einem nicht alltäglichen Vorfall am Bahnhof Deidesheim. Hier zerrten Eltern ihren 9-jährigen Sohn, trotz der geschlossenen Bahnschranken und geschaltetem Rotlicht, über die Gleise. Bei den anschließenden polizeilichen Maßnahmen leistete der Vater erheblichen Widerstand in dessen Folge zwei Beamte der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern verletzt wurden und ihren Dienst abbrechen mussten. Die Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern bittet aufmerksame Bürger und Bürgerinnen die Hinweise zu dem o.g. Vorfall machen können sich telefonisch unter 0631-34073-0 oder per email an bpoli.kaiserslautern@polizei.bund.de zu melden.

Wattenheim, Carlsberg: Flächenbrand an Waldparkplatz

Wattenheim / Carlsberg (ots) – Am 16.08.2022, 18:05 Uhr wurde ein Flächenbrand (20x20m) am Waldparkplatz „Am Wegweiser“ gemeldet. Der Parkplatz befindet sich zwischen Watteheim und Carlsberg. Durch die Feuerwehren Wattenheim und Carlsberg konnte der Brand gelöscht werden. Ursächlich dürfte die extreme Trockenheit der letzten Wochen gewesen sein.

Grünstadt: Ohne Versicherungsschutz und unter Drogeneinfluss E-Scooter gefahren

Grünstadt (ots) – Am 16.08.2022, wurden um 16:25 Uhr im Kreuzerweg und 21:15 Uhr in der Neugasse die Fahrer von E-Scooter Verkehrskontrollen unterzogen. Die 28 und 23-jährigen Fahrer hatten ihre E-Scooter nicht versichert. Bei den Kontrollen fiel den eingesetzten Beamten auf, dass die Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln standen. Ein Drogenvortest verlief in beiden Fällen auf Cannabiskonsum positiv. Den Fahrern wurde auf der Dienstelle durch eine Ärztin Blutproben entnommen. Die beiden müssen nun mit Anzeigen rechnen. Die Weiterfahrt wurde jeweils untersagt.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):