Karlsdorf-Neuthard – Temporäre Schließung des Polizeipostens Karlsdorf-Neuthard

Karlsdorf-Neuthard (ots) – Aufgrund angespannter Personalsituation ist der

Polizeiposten Karlsdorf-Neuthard für die Dauer von Montag, 20.08. bis

voraussichtlich Freitag, 16.09. vorübergehend geschlossen. Die Sachbearbeitung

erfolgt in dieser Zeit beim Polizeirevier Bruchsal, Schönbornstraße 12, 76646

Bruchsal. Die Telefonische Erreichbarkeit ist unter der Telefonnummer des

Polizeireviers Bruchsal 07251 7260 gegeben.

Waghäusel – Engelsfigur von Grabstätte gestohlen – Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots) – Zwischen Freitagabend, 19.00 Uhr, und Sonntagmittag wurde von

einem Grab des Friedhofs in der Unterdorfstraße in Waghäusel-Kirrlach eine

Engelsfigur entwendet.

Die massive Statue war an Steinplatten der Grabstätte befestigt und wurde ersten

Erkenntnissen zufolge durch brachiale Gewalt abgerissen. Die Bronze-Figur ist

etwa 30 Zentimeter groß und hat einen Wert von circa 900 Euro.

Personen, die Hinweise zur Tat geben können oder verdächtige Wahrnehmungen

gemacht haben, wenden sich bitte unter 07256 93290 an das Polizeirevier

Philippsburg.

Eggenstein-Leopoldshafen – Einbruch in Gärtnerei

Karlsruhe (ots) – Am vergangenen Wochenende brach ein Unbekannter in eine

Gärtnerei im Sportplatzweg im Ortsteil Eggenstein ein und erbeutete Bargeld.

Dem Einbrecher gelang es in der Zeit zwischen Samstag, 19:00 Uhr, und Sonntag,

10:30 Uhr, die Türe zu einem Büroraum aufzubrechen und so ins Innere der

Gärtnerei zu gelangen. Dort entwendete er aus einem Tresor Bargeld.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt

unter der Rufnummer 0721/96718-0 zu melden.

Karlsruhe – Fahrradsturz führt zu lebensgefährlichen Verletzungen

Karlsruhe (ots) – Bei einem Fahrradsturz am Dienstagabend zog sich eine

Fahrradfahrerin schwere Kopfverletzungen zu.

Die 31-Jährige befuhr kurz vor 21:00 Uhr die Kaiserallee in Richtung Entenfang.

An der Kreuzung zur Yorckstraße kam sie wohl ohne Fremdeinwirkung und völlig

unerwartet zu Fall und zog sich lebensgefährliche Verletzungen am Kopf zu. Einen

Schutzhelm trug sie nicht.

Passanten und eine Polizeistreife leisteten nach dem Sturz erste Hilfe. Im

Anschluss wurde sie durch einen Krankenwagen in ein Klinikum verbracht.

Karlsruhe – Einbruch in einem Mehrfamilienhaus

Karlsruhe (ots) – Bislang unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum

zwischen Sonntag, 15:00 Uhr, und Dienstag, 10:30 Uhr, Zutritt in ein

Mehrfamilienhaus in der Karlsruher Kriegsstraße. Im Anschluss brachen die Täter

in eine Vierzimmerwohnung ein und durchsuchten mehrere Räume. Ob Diebesgut

entwendet wurde, ist bislang noch unklar.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch unter 0721/666-3311

mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz in Verbindung zu setzen.