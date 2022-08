Mannheim, A656: Nach Unfall widersprüchliche Angaben zum Unfallhergang – Zeugenaufruf!

Mannheim, A656 (ots) – Nicht ganz klar ist für die Beamtinnen und Beamten der

Autobahnpolizei Mannheim der Hergang eines Unfalls am Dienstagnachmittag,

welcher sich auf der A656 in Fahrtrichtung Mannheim zwischen einem Lkw und einem

Pkw ereignet hat.

Gegen 15:40 Uhr fuhr ein 58-jähriger Volvo-Fahrer mit seinem Pkw, von der B38a

aus MA-Neckarau kommend, an der Anschlussstelle MA-Neckarau in Richtung Mannheim

auf die Autobahn auf. Beim Einfahren auf die dortige Parallelfahrbahn der A656

kam es zur seitlichen Kollision mit einem 46 Jahre alten Lkw-Fahrer, welcher

diese in gleicher Richtung befuhr.

Bei der späteren Unfallaufnahme äußerten sich die beiden Unfallbeteiligten der

Polizei gegenüber unterschiedliche Versionen zum Unfallhergang. Die Höhe des bei

dem Unfall entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden.

Verletzungen trug keiner der beiden Unfallbeteiligten davon.

Für die weiteren Ermittlungen werden Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet

haben, gebeten, sich mit der Polizei unter Tel.: 0621/47093-0 in Verbindung zu

setzen.

Mannheim: Vier Tatverdächtige wegen des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in Untersuchungshaft; Staatsanwaltschaft Mannheim

und Ermittlungsgruppe Rauschgift ermittel

Mannheim (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mannheim und

des Polizeipräsidiums Mannheim

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde Haftbefehl gegen vier Männer im

Alter von 16, 18, 19 und 49 Jahren erlassen. Sie stehen im dringenden Verdacht,

mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge – bis auf den 49-Jährigen auch

bandenmäßig – gehandelt zu haben.

Nach aktuellem Ermittlungsstand sollen die beiden 16- und 19-jährigen

Tatverdächtigen seit geraumer Zeit den 18-Jährigen regelmäßig mit verschiedenen

Arten von Betäubungsmitteln, insbesondere Marihuana, beliefert haben. Bei dem

18-jährigen Tatverdächtigen handelt es sich nach derzeitigen Erkenntnissen um

den Kopf einer weiteren Gruppierung, welche die Betäubungsmittel dann

gewinnbringend an eine Vielzahl von Abnehmern weiterverkaufte. Darüber hinaus

soll der 18-Jährige im Besitz einer halbautomatischen Handfeuerwaffe gewesen

sein.

Nach intensiven Ermittlungen konnten am 11.08.2022 bei Wohnungsdurchsuchungen

bei den 16-, 18- und 19-jährigen Tatverdächtigen u.a. folgende Gegenstände

aufgefunden werden: · eine Kleinkaliberpistole und zwei Patronen · eine

Langwaffe, Karabiner (2. Weltkrieg) · zwei Schreckschusswaffen · Messer

unterschiedlichster Art (Macheten, Fingermesser, Butterfly) ·

Teleskopschlagstöcke und ein Nunchaku · 356 g Marihuana · Feinwaagen und

Verpackungsmaterialien · 5.100 EUR Bargeld

Im Zuge der Wohnungsdurchsuchungen konnten Hinweise auf einen weiteren

49-jährigen Tatverdächtigen erlangt werden, weshalb dessen Wohnung auf Anordnung

des Ermittlungsrichters bei dem Amtsgericht Mannheim auch durchsucht wurde.

Hierbei wurden u.a. rund 1 Kilogramm Amphetamin und insgesamt 120 Gramm

Marihuana und Haschisch aufgefunden.

Die vier Tatverdächtigen, allesamt deutsche Staatsangehörige, wurden einem

Haftrichter des Amtsgerichts Mannheim vorgeführt, der aufgrund von Flucht- sowie

Verdunkelungsgefahr Haftbefehle erließ. Im Anschluss wurden sie in

Justizvollzugsanstalten eingeliefert. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft

Mannheim und der Ermittlungsgruppe Rauschgift des Polizeipräsidiums Mannheim

dauern weiterhin an.

Darüber hinaus ermittelt die Staatsanwaltschaft Mannheim gegen den 18-Jährigen

wegen des Verdachts des versuchten Totschlags und der gefährlichen

Körperverletzung:

Wie schon berichtet, soll der 18-jährige Tatverdächtige bereits am 27.07.2022 gegen 19:05 Uhr aufgrund von deutlich überhöhter Geschwindigkeit im Bereich des Alten Meßplatzes

in Mannheim die Kontrolle über seinen Mercedes-Benz verloren und mit einem an

einer Straßenbahnhaltestelle wartenden 55-jährigen Mann kollidiert sein. Durch

den Aufprall erlitt der Mann lebensbedrohliche Verletzungen und musste mit einem

Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Auch der

15-jährige Beifahrer des Tatverdächtigen wurde bei dem Unfall schwer verletzt.

Der 18-Jährige soll mit seiner Fahrweise den Tod von Passanten billigend in Kauf

genommen haben.

Mannheim-Neckarau: Nach schwerem Verkehrsunfall Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) – Bereits am Samstag, den 02.07.2022, kam es in der Neckarauer

Straße auf Höhe der Brücke nahe eines Fahrradcenters zu einem schweren

Verkehrsunfall bei dem der Fahrer eines Motorrollers nicht unerheblich verletzt

wurde.

Der 37-jährige Fahrer einer Vespa fuhr demnach gegen 12:15 Uhr auf dem rechten

Fahrstreifen und soll dabei von einem silbernen Kleinwagen geschnitten worden

sein. Bei dem anschließenden Ausweichmanöver stieß der Zweiradfahrer gegen einen

fahrenden Pkw auf der linken Spur und kam zu Fall. Der 37-Jährige erlitt durch

das Unfallgeschehen mehrere Brüche und kam zur weiteren Behandlung in

Krankenhaus. Der silberne Kleinwagen soll indes weitergefahren sein.

Der Verkehrsdienst Mannheim, der die Ermittlungen noch am Unfalltag aufgenommen

hat, sucht weitere Zeugen des Geschehens, die Unfallhergang beobachtet haben.

Diese werden gebeten, sich unter Tel.: 0621 174-4222 zu melden.

Mannheim-Schwetzingerstadt: Flüchtiger Fahrraddieb festgenommen

Mannheim-Schwetzingerstadt (ots) – Am frühen Mittwochmorgen kurz nach 3 Uhr

meldete ein aufmerksamer Zeuge der Polizei einen Mann, welcher in der

Heinrich-Lanz-Straße ein Fahrradschloss mit einer Akkuflex aufschnitt. Die

sofort entsendete Streife konnte kurz darauf den Verdächtigen auf dem Fahrrad im

Bereich der Bismarckstraße feststellen. Beim Erblicken der Polizei flüchtete der

Mann. Wenig später bemerkten die Beamtinnen und Beamten ein auf dem Boden

liegendes Fahrrad im Quadrat L9. Unweit davon versteckte sich der Tatverdächtige

hinter einem geparkten Fahrzeug und konnte dort schließlich festgenommen werden.

Bei der Durchsuchung seines Rucksacks fanden die Einsatzkräfte schließlich auch

die vom Zeugen erwähnte Akkuflex. Der 34-jährige Mann, welcher mit rund 0,8

Promille auch noch alkoholisiert war, muss nun mit einem Strafverfahren wegen

besonders schweren Falls des Diebstahls rechnen. Außerdem wurde er

erkennungsdienstlich behandelt.