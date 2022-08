Sprengung eines Geldautomaten / Täter flüchtig.

Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – In den frühen Morgenstunden des 17.08.2022

kam es zu einer Sprengung eins Geldautomaten im Bereich Sinsheim.

Die Täter gingen unmittelbar nach der Tatausführung mit einem Pkw flüchtig.

Personen kamen nicht zu Schaden, die Höhe des entstandenen Sachschadens kann

bislang nicht beziffert werden.

Die Polizei befand sich mit einem Großaufgebot vor Ort.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Schönbrunn (Rhein-Neckar-Kreis), L595: Streit und körperliche Auseinandersetzung im Straßenverkehr – Zeugen gesucht!

Mosbach / Schönbrunn (Rhein-Neckar-Kreis) (ots) – Zu einem handfesten Streit mit

anschließender, körperlicher Auseinandersetzung kam es offenbar am

Mittwochmorgen gegen 09:30 Uhr auf der Landstraße 595 zwischen den Gemeinden

Haag und Schönbrunn.

Vorausgegangen war das Überholmanöver eines 69-jährigen Jeep-Fahrers, welcher

auf dem genannten Streckenabschnitt eine bislang unbekannte Mini-(Cooper

Cabriolet) Fahrerin samt männlichem Beifahrer überholte.

In Höhe des „Hermann-Münz-Kreisverkehrs“ stoppte der Jeep-Fahrer seinen Wagen

und stellte die Mini-Fahrerin mit Mosbacher Kennzeichen (MOS- ) zur Rede, was in

einem Streit und anschließender, körperlicher Auseinandersetzung mit dem

männlichen, ebenfalls unbekannten Beifahrer der Frau endete.

Die Polizei bittet nun Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben könnten, als

auch die aus dem Mosbacher Raum stammende Mini Cabrio-Fahrerin selbst, sich beim

Polizeirevier Eberbach, Tel. 06271/9210-0, zu melden.

Helmstadt/Bargen: Frontalzusammenstoß auf B 292 mit zwei Verletzten

Helmstadt/Bargen (ots) – Am Dienstagnachmittag ereignete sich auf der B 292 bei

Helmstadt ein Verkehrsunfall, bei dem die beiden Autofahrer verletzt wurden.

Ein 18-jähriger Mazda-Fahrer war zunächst auf der B 292 in Richtung

Aglasterhausen unterwegs, als er kurz nach 16 Uhr nach links auf die L 530 in

Richtung Epfenbach abbiegen wollte. Dabei übersah er eine entgegenkommende

55-jährige Ford-Fahrerin, mit der er frontal kollidierte.

Sowohl der junge Autofahrer, als auch die Ford-Fahrerin wurden zum Glück nur

leichter verletzt. Beide wurden mit einem Rettungswagen zur Untersuchung in eine

Klinik gebracht.

Beide Fahrzeuge waren Totalschaden und mussten abgeschleppt werden. Der

Gesamtschaden beläuft sich auf rund 20.000.- Euro.

Während der Unfallaufnahme kam es zu geringfügigen Behinderungen. Der Verkehr

wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Schwetzingen, A6/B535: Polizei stoppt betrunkenen Falschfahrer mit knapp drei Promille sowie gefälschten Dokumenten

Schwetzingen, A6/B535 (ots) – Am Dienstagabend, gegen 21:00 Uhr, wurde der

Polizei ein Falschfahrer auf der A6 in Fahrtrichtung Mannheim, an der

Anschlussstelle Mannheim/Schwetzingen, gemeldet.

Nachdem der 56-jährige Autofahrer die Anschlussstelle über die eigentliche

Auffahrt zur A6- entgegen der Fahrtrichtung – auf die B535 in Richtung

Schwetzingen verlassen hatte, konnte er durch einen weiteren, 64 Jahre alten

Verkehrsteilnehmer bis zum Eintreffen der Polizei an der Weiterfahrt gehindert

werden. Bei der anschließenden Kontrolle konnten die Polizeibeamtinnen und

Polizeibeamten den Grund des gefährlichen Falschfahrens feststellen: Der

56-Jährige hatte gut 2,8 Promille Alkohol in seiner Atemluft! Im Zuge weitere

Überprüfungen konnten die Beamten dann noch offensichtlich gefälschte

Identitätspapiere bei dem Mann feststellen, welche sichergestellt wurden. In

diesem Zusammenhang geht die Polizei davon aus, dass der 56-jährige Pkw-Fahrer

ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war.

Für den 56 Jahre alten Mann endete die Weiterfahrt – in Deutschland darf er nun

bis auf Weiteres keine führerscheinpflichtigen Fahrzeuge führen.

Glücklicherweise wurden bei dem Vorfall keine anderen Personen gefährdet.

Das Polizeirevier Schwetzingen hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Gegen

den 56-Jährigen wurde Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne

Fahrerlaubnis sowie Urkundenfälschung erstattet.

St. Leon-Rot (Rhein-Neckar-Kreis): Nach Wohnungseinbruch Zeugen gesucht

St. Leon-Rot (Rhein-Neckar-Kreis) (ots) – Im Zeitraum von Sonntag, 18:30 Uhr bis

Dienstag, 18:30 Uhr brachen ein oder mehrere Täter in ein Einfamilienhaus in der

Mönchsbergstraße im Ortsteil St. Leon ein und entwendeten dabei Schmuck in

bislang unbekannter Höhe. Die Einbrecher drangen offenbar gewaltsam über die

Terrassentür in das Wohnhaus ein und durchwühlten dort mehrere Schränke und

Schubladen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem

Zusammenhang nach Hinweisgebern. Diese werden gebeten, sich unter Tel.:

0621/174-4444 zu melden.

Sinsheim/Polizeipräsidien Südhessen und Frankfurt: Sprengung eines Geldautomaten; überregionale Fahndung nach dunklem Audi RS6 dauert an

Sinsheim/Polizeipräsidien Südhessen und Frankfurt (ots) – Die Fahndung nach den

Tätern, die am frühen Mittwochmorgen, kurz nach 3 Uhr, im Foyer der Badewelt in

Sinsheim einen Geldautomaten sprengten, dauern an.

Die Täter waren mit ihrem Fluchtfahrzeug, einem dunklen, möglicherweise grauen

Audi RS6 auf die A6 auf- und mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Mannheim

davongefahren.

Die überregionale Fahndung nach dem Fahrzeug, in die mehrere angrenzende

Polizeipräsidien eingebunden waren, verlief bislang ohne Ergebnis. Mannheim Nach

den derzeitigen Erkenntnissen ist es nicht ausgeschlossen, dass die Täter

zeitnah nach der Tat die A6 wieder verließen, um sich autobahnnah zu verstecken

und um sich so einer weiteren Verfolgung durch die Fahndungskräfte zu entziehen.

Als Verstecke kommen leerstehende Gebäude oder Scheunen in Betracht, die die

Täter nicht nur nach der Tat, sondern möglicherweise auch schon vor der Tat, zur

Tatvorbereitung (z.B. Anschrauben gestohlener Kennzeichen) nutzen. Aus

vergangenen, ähnlich gelagerten Fällen konnten die Fahnder der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg Erkenntnisse gewinnen, dass die

„Geldautomatensprenger“ die Parallelautobahnen A5 und A67 in Richtung Frankfurt

und weitere Anschlussautobahnen als Fluchtrouten wählten.

Auch entlang dieser Autobahnen kommen leerstehende Gebäude oder Scheunen als

Verstecke in Betracht. Die Besitzer solcher Gebäude können für die Ermittler

wichtige Zeugen sein. Ihnen könnte Verdächtiges/Merkwürdiges aufgefallen sein,

was sie allerdings bislang jedoch noch nicht in Verbindung mit diesen

überregionalen Straftaten gebracht haben.

Weiter beschäftigt die Ermittler auch die Frage, wie sich die Täter Zugang zum

Foyer der Badewelt verschafft haben könnten. Hierzu sind die Ermittlungen auch

in Zusammenarbeit mit der Zentralen Kriminaltechnik noch im Gange.

Insgesamt dürfte am Geldautomat und am Gebäude der Badewelt ein Sachschaden von

rund 30.000.- Euro entstanden sein. Über die gestohlene Geldsumme liegen noch

keine Informationen vor.

Alle Zeugen, insbesondere auch die Besitzer von leerstehenden Gebäuden und

Scheunen entlang der beschriebenen Autobahnen A6, A5, und A 67 werden gebeten,

sich mit dem Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444, dem Polizeirevier

Sinsheim, Tel.: 07261/690-0 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in

Verbindung zu setzen.

Wilhelmsfeld / Rhein-Neckar-Kreis: 44-Jähriger mit Rad gestürzt und schwer verletzt – Zeugen gesucht!

Wilhelmsfeld (ots) – Aus noch ungeklärter Ursache stürzte am Dienstagabend um

kurz nach 23 Uhr ein 44-jähriger Radfahrer auf der Johann-Wilhelm-Straße und

verletzte sich schwer. Der Radfahrer war ohne Helm in Richtung Altneudorf

unterwegs, als er auf der stark abschüssigen Straße auf Höhe des Ortsausgangs

von Wilhelmsfeld zu Fall kam. Ersthelfer fanden den Mann regungslos auf der

Fahrbahn liegen. Die alarmierten Rettungskräfte brachten ihn schließlich mit

einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus. Das Polizeirevier

Neckargemünd hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Zeugen, die den

Sturz beobachtet haben oder den Mann zuvor mit dessen Fahrrad gesehen haben,

werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06223/9254-0 zu melden.

Sinsheim: Sprengung eines Geldautomaten; überregionale Fahndung nach dunklem Audi RS6; Zeugen gesucht

Sinsheim (ots) – Mit rund 30 eigenen Streifenwagenbesatzungen im regionalen und

weiteren Besatzungen im überregionalen Bereich wurde nach den Tätern gefahndet,

die am frühen Mittwochmorgen, kurz nach 3 Uhr, einen Geldautomaten im Foyer der

„Badewelt“ sprengten.

Nach ersten Erkenntnissen sollen mindestens zwei Täter nach der Sprengung in

einem dunklen Audi RS6 in Richtung A6 und von dort in Richtung Mannheim geflohen

sein.

In die überregionale Ringalarmfahndung, die bislang ohne Ergebnis verlief, waren

auch Fahndungskräfte der Polizeipräsidien Heilbronn, Karlsruhe, Ludwigshafen und

Südhessen eingebunden.

Die Zentrale Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg führte die

Spurensicherung am Tatort durch. Sprengstoffexperten des Landeskriminalamts

Stuttgart sind in die weiteren Ermittlungen und Auswertung der Spuren

eingebunden.

Der Geldautomat wurde bei der Sprengung vollständig zerstört. Der Sachschaden am

Geldautomat beträgt rund 20.000.- Euro. Wie hoch sich der Sachschaden darüber

hinaus beläuft, ist noch nicht bekannt. Ob und wieviel Geld entwendet wurde,

steht ebenfalls noch nicht fest.

Um die Fahnder entscheidende Schritte voranzubringen, werden Zeugen gebeten,

sich zu melden. Wichtig sind hierbei alle Hinweisgeber, die nicht nur

unmittelbar vor oder nach der Tat, sondern auch schon in den Tagen zuvor,

verdächtige Wahrnehmungen zu Personen und Fahrzeugen gemacht haben, diesen

Wahrnehmungen bislang jedoch keine besondere Bedeutung schenkten.

Alle Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst, Tel.:

0621/174-4444, dem Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0 oder mit jeder

anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Spechbach: Einbruch in Clubhaus; Tatzusammenhang mit zwei weiteren Clubhauseinbrüchen in Epfenbach und Waldwimmersbach wahrscheinlich

Spechbach (ots) – In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde neben den

Clubhäusern in Epfenbach und Waldwimmersbach (PM vom 16.08.) auch in das

Clubhaus des örtlichen Fußballvereins in Spechbach eingebrochen.

Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen lediglich aus der Heimkabine eine

sogenannte Boombox -ein Bluetooth-Lautsprecher- im Wert von mehreren Hundert

Euro.

Ein Tatzusammenhang mit zwei weiteren Clubhauseinbrüchen in Epfenbach und

Waldwimmersbach ist wahrscheinlich.

Hinweise bitte an den Polizeiposten Meckesheim, Tel.: 06226/1336 oder an das

Polizeirevier Neckargemünd, Tel.: 06223/9254-0.

BAB 5 / Heddesheim – Vollbrand eins Pkw

Heddesheim – Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Dienstagabend gegen gegen 20.55 Uhr

wurde auf der BAB 5 in Fahrtrichtung Karlsruhe, kurz vor der Ausfahrt Heddesheim

ein brennender Pkw gemeldet. Die Fahrzeuginsassen konnten den Pkw rechtzeitig

verlassen und blieben unverletzt. Durch die hinzugerufene Feuerwehr konnte der

Brand schnell gelöscht werden. Ein Übergreifen der Flammen auf die angrenzenden

Felder konnte verhindert werden. Während der Löscharbeiten des Pkw sowie den

anschließenden Bergungsarbeiten musste kurzfristig die BAB 5 zwischen dem

Autobahnkreuz Weinheim und Hirschberg in beide Richtungen gesperrt werden. Die

Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt. Als Brandursache wird derzeit von einem

technischen Defekt ausgegangen.