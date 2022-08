Landau in der Pfalz: Die Polizei-News

Landau – Randalierer unterwegs

Mehrere Passanten teilten der Polizei Landau am Dienstagnachmittag gegen 16:20Uhr mit, dass in der Vogesenstraße zwei junge Männer randalieren würden. Vor Ort konnte ermittelt werden, dass einer der beiden, ein 22-Jähriger den Außenspiegel eines LKWs und einen Briefkasten beschädigte, sowie ein Fahrrad umwarf. Ob es zu weiteren Sachbeschädigungen kam, ist bislang nicht bekannt. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat machen können, oder selbst eine Beschädigung im Bereich der Vogesenstraße und der umliegenden Straßen festgestellt haben, sich bei der Polizei in Landau zu melden.