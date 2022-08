Bad Bergzabern Einbruch in Wohnung

Zu einem Wohnungseinbruch in einem Mehrfamilienhaus in der Weinstraße kam es am 16.08.2022, zwischen 12:00 Uhr und 19:50 Uhr. Die Täter verschafften sich über ein Fenster Zugang in eine Erdgeschosswohnung. In der Wohnung wurden die Zimmer durchwühlt. Entwendet wurde Bargeld und eine Münzsammlung. Zeugen, die zur Tatzeit im Bereich des Anwesens Weinstraße 8 Beobachtungen gemacht haben, welche im Zusammenhang mit dem Einbruch stehen könnten, werden gebeten sich unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.

Firmeneinbrüche Gossersweiler-Stein

In der Nacht von 16./17.08.2022, wurde in der Straße Im Bangert in drei Firmen eingebrochen. An einem Gebäude gelangten die Täter durch Aufhebeln einer Tür am Rolltor in eine Halle und entwendeten Bargeld aus einem Büro. Bei einer weiteren Firma drangen die Täter über ein Fenster in das Gebäudeinnere, konnten aber kein Diebesgut erlangen. In einer dritten Firma wurde ein Fenster zu einem Bürogebäude aufgehebelt und Bargeld entwendet. Der Gesamtschaden wird auf über 6000.- Euro geschätzt. Hinweise zu den Einbrüchen werden von der Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen genommen.

Zeugenaufruf zum Vorfall am Deidesheimer Bahnhof

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

Deidesheim (ots) – Am 14. August 2022 kam es gegen 01:00 Uhr zu einem nicht

alltäglichen Vorfall am Bahnhof Deidesheim. Hier zerrten Eltern ihren 9-jährigen

Sohn, trotz der geschlossenen Bahnschranken und geschaltetem Rotlicht, über die

Gleise. Bei den anschließenden polizeilichen Maßnahmen leistete der Vater

erheblichen Widerstand in dessen Folge zwei Beamte der Bundespolizeiinspektion

Kaiserslautern verletzt wurden und ihren Dienst abbrechen mussten. Die

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern bittet aufmerksame Bürger und Bürgerinnen

die Hinweise zu dem o.g. Vorfall machen können sich telefonisch unter

0631-34073-0 oder per email an bpoli.kaiserslautern@polizei.bund.de zu melden.

Altdorf – Einbruch in Wohnanwesen

Von Sonntag auf Montag (TZ 15.08.2022, 23 Uhr bis 16.08.2022, 16 Uhr) schlugen unbekannte Täter an einem Wohnanwesen in der Hauptstraße das Küchenfenster ein und durchsuchten anschließend das gesamte Haus nach Wertgegenständen. Ersten Ermittlungen zufolge wurde Schmuck entwendet. Von den Unbekannten fehlt jede Spur. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu den Einbrechern geben können und verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Diese sollen sich bitte unter der Telefonnummer 06323 9550 bei der Polizei in Edenkoben melden.

Edenkoben – Alkoholisierter Traktorfahrer

Ein 60 Jahre alter Traktorfahrer benötigte gestern Abend (16.08.2022, 18 Uhr) die komplette Fahrbahn der L 514 zwischen Edenkoben und St. Martin, weshalb mehrere entgegenkommende Autofahrer bremsen und ausweichen mussten. Ursächlich für sein Fahrverhalten war überhöhter Alkoholkonsum, was zur Folge hatte, dass eine Blutprobe angeordnet werden musste. Seine Fahrerlaubnis konnte nicht einkassiert werden, weil ihm diese bereits gerichtlich entzogen worden war. Weil der Fahrer mit den polizeilichen Maßnahmen nicht einverstanden war und zunehmend renitenter wurde, musste er die Nacht über im Polizeigewahrsam verbringen. Die Ermittlungen dauern an. Fahrzeugführer, die durch das Verhalten des 60-Jährigen gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit der Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 in Verbindung zu setzen.

Bad Bergzabern Einbruch in Wohnhaus und Optikergeschäft

Im Laufe der vergangenen Nacht zum 17.08.2022, versuchten bislang unbekannte Täter in ein Wohn- und Geschäftshaus in der Marktstraße einzudringen. Zunächst wurde versucht die Eingangstür zum Wohnanwesen aufzubrechen. Anschließend wurde der Versuch unternommen über ein vergittertes Fenster in das Anwesen zu gelangen. Beide Versuche scheiterten, sodass sich die Täter ohne Beute davonmachten. Zeugen, die insbesondere in der Marktstraße zwischen der Neubergstraße und der Königstraße Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.