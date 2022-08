Hockenheim/Südpfalz- Autofahrer flüchtet vor Polizei

Nachdem das Fahrzeug eines 28-jährigen Autofahrers am heutigen Mittwoch (17.08.2022) um 11:30 Uhr aufgrund gestohlener Kennzeichenschilder auf der B39 bei Hockenheim kontrolliert werden sollte, flüchtete dieser vor einer Polizeistreife. Der Fahrer flüchtete zunächst über die B9 in Richtung Germersheim. Hier verursachte er mehrere Verkehrsunfälle, die entstandene Schadenshöhe ist bisher unklar. Bei der weiteren Fahrt durch Bellheim und Rülzheim versuchte der 28-Jährige die eingesetzten Polizeifahrzeuge durch Ausbremsen und Rammen an der Verfolgung zu hindern. In Herxheim fuhr der Autofahrer zwischen geschlossenen Bahnschranken hindurch. Schlussendlich konnte er auf der L549 bei Hatzenbühl durch Polizeikräfte gestoppt werden. Bei der anschließenden Festnahme leistete der 28-Jährige Widerstand. In dem Fahrzeug befand sich eine schwangere Frau, diese wurde zur Untersuchung in ein angrenzendes Krankenhaus verbracht. Verletzt wurde nach dem bisherigen Kenntnisstand niemand. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Verkehrsteilnehmende, die bei der Flucht gefährdet wurden, bitten wir sich bei der Kriminalpolizei Landau unter 06341/2870 oder kilandau@polizei.rlp.de zu melden.

Motorrad flüchtet nach Unfall – Zeugen gesucht

Am Dienstagmittag, (17.08.2022), gegen 11:45 Uhr, rollte ein Motorrad rückwärts an der Ampel Industriestraße/Kopernikusstraße auf das hinter ihm stehendes Auto und beschädigte dieses. Das Motorrad entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 250,- Euro zu kümmern.

Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Hinweise zu dem geflüchteten Motorrad geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

E-Scooter-Fahrer verletzt sich leicht bei Verkehrsunfall

Am Dienstag, 16.08.2022, um 18:20 Uhr, wurde eine E-Scooter-Fahrer bei einem Verkehrsunfall in der Kaiser-Wilhelm-Straße leicht verletzt. Nachdem eine 36-jährige Autofahrerin ihr Fahrzeug geparkt hatte und die Tür öffnete, kollidierte ein 24-jähriger Scooter-Fahrer mit der geöffneten Vordertür des PKW. Der leicht verletzte Mann wurde in ein angrenzendes Krankenhaus verbracht, zudem entstand leichter Sachschaden in Höhe von ca. 2500EUR.

Wir appellieren an alle Autofahrenden: Unachtsames Öffnen der Fahrzeugtür kann verheerende Folgen haben. „Dooring“ heißt das Phänomen, bei dem meist Rad- oder E-Scooter-Fahrende betroffen sind. Ein einfacher Griff hilft Autofahrenden, das Risiko zu minimieren. Beim sogenannten „Holländischen Griff“ werden Fahrer- oder Beifahrertür jeweils mit der Hand geöffnet, die der entsprechenden Tür abgewandt ist. Dabei wird automatisch die Schulter zur Fahrbahn bzw. Gehweg gedreht und von hinten kommende Fahrzeuge oder Fußgänger werden so besser gesehen. In den Niederlanden gehört diese Praxis schon lange zur Fahrschulausbildung, daher der Name des ebenso einfachen wie sinnvollen Griffs. Das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz hat hierzu einen Präventionsclip erstellt, der unter folgendem Link abrufbar ist: https://s.rlp.de/cnyzV

Falscher Microsoft-Mitarbeiter

Auch am gestrigen Dienstag (16.08.2022) gab sich eine junge Frau als Microsoft-Mitarbeiterin aus, um sich Zutritt zum Computer eines 60-Jährigen zu verschaffen. Dieser bemerkte den Betrug, beendete unmittelbar das Gespräch und meldete dies bei der Polizei. Microsoft führt nach eigenen Angaben keine unaufgeforderten Telefonanrufe durch, um schadhafte Geräte zu reparieren. Selbst auf offizielle Support-Anfragen erfolgen Hilfestellungen fast ausschließlich per E-Mail. Wenn Sie einen solchen Anruf erhalten, legen Sie auf und melden Sie diesen Ihrer Polizei. Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.

Diebstahl von Katalysatoren

Unbekannte Täter entwendeten in der Sachsenstraße in den Tagen vom 13.08.2022 bis 16.08.2022 den Katalysator eines Opel und in der Nacht von Montag auf Dienstag (16.08.2022) den Katalysator eines VW. Ob die beiden Taten zusammenhängen ist nun Teil der Ermittlungen. Der Gesamtschaden wird auf ca. 1000EUR geschätzt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Einbruch in Kindertagesstätte

Im Zeitraum von Montagmittag und Dienstagmorgen (16.08.2022) verschafften sich Unbekannte Zutritt zu der Kindertagesstätte in der Ludwig-Bertram-Straße. Nachdem die Täter die Eingangstür aufgebrochen hatten, entwendeten diese diverse Elektroartikel aus der Einrichtung. Die Schadenshöhe wird auf rund 2500EUR geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.