Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Waldsee (ots)

Am gestrigen Nachmittag, gegen 16:50 Uhr, fuhr ein 70-jähriger PKW-Fahrer die Albert-Einstein-Allee in Richtung Kreisverkehr Schifferstadter Straße. Beim Abbiegen auf den Parkplatz eines Einkaufsmarktes stieß der PKW-Fahrer mit einem aus Richtung Schifferstadter Straße auf dem Radweg fahrenden, bevorrechtigten 39-jährigen Radfahrer zusammen. Durch den Sturz auf die Motorhaube und Windschutzscheibe verletzte sich der Radfahrer, welcher keinen Helm trug, leicht im Kopfbereich und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den PKW-Fahrer wird bezüglich einer Fahrlässigen Körperverletzung ermittelt. Auch wenn das Tragen eines Helmes beim Fahrradfahren freiwillig ist, empfiehlt die Polizei nur mit Fahrradhelm Rad zu fahren, um schlimme Kopfverletzungen zu verhindern oder zu mildern.

Brand eines Autos

Schifferstadt (ots)

Gegen halb fünf in der Nacht auf Dienstag, 16.08.2022, bemerkte der Anwohner eines Einfamilienhauses in der Kugelfangstraße starke Rauchentwicklung. Beim Nachsehen konnte der Mann erkennen, dass das nebenan befindliche unbewohnte Gartengrundstück sowie sein Carport und sein Auto brannten. Wie der Brand entstand wird nun im Rahmen der kriminalpolizeilichen Ermittlungen geklärt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 20.000EUR.

(Bobenheim-Roxheim) – Verkehrsunfallflucht

Am 16.08.2022, gegen 20.45 Uhr, wurde von Zeugen ein Schlangenlinien fahrender Pkw gemeldet, welcher von diesen aus Richtung Kleiner Weg kommend über die Haardtstraße bis in die Siemensstraße verfolgt werden konnte. Hier konnte der Pkw, geführt von einer 87-jährigen Frau aus Bobenheim-Roxheim, von den Zeugen gestoppt werden, nachdem dieser zuvor in Höhe der Siemensstraße 1 mit einem geparkten Pkw kollidierte und zunächst weiterfuhr. Da bei der Frau ein gesundheitliches Problem nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde ein Rettungswagen hinzugezogen, welcher die Frau zur Überprüfung in ein Krankenhaus verbrachte. An dem geparkten Pkw entstand ein Schaden von geschätzten 200 Euro. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass die Frau zuvor bei ihrer Fahrt noch weitere Pkw beschädigt hat, werden mögliche Geschädigte gebeten, sich bei der Polizei Frankenthal zu melden.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.