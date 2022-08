Täterfestnahme nach Diebstahl

Am frühen Dienstagabend gegen 18:20 Uhr haben zwei männliche Täter (33 und 26 Jahre) Bargeld aus einem offenstehenden Pkw im Bereich des Mitfahrerparkplatzes in der Schifferstadter Straße entwendet. Ein Zeuge und der Geschädigte haben die Männer noch dabei beobachten können, bevor diese flüchteten. Die Polizei hat die Tatverdächtigen aufgrund der Personenbeschreibung bei Fahndungsmaßnahmen entdeckt und festgenommen. Sie versuchten noch zu flüchten und das Diebesgut zu verstecken, aber das misslang. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen Diebstahls.

Einbruch in Vereinsheim

Bislang unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen dem 14.08.2022, 19:00 Uhr und dem 16.08.2022, 17:15 Uhr in ein Vereinsheim in der Dr.-Eduard-Orth-Straße eingebrochen. Vermutlich haben sie sich durch ein Fenster Zutritt zum Gebäude verschafft und eine Musikbox und ein TV-Gerät entwendet. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter 06232 137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.