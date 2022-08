Angeblich mit Machete bedroht

Lauterecken (ots) – Bei Durchsuchung werden noch Drogen gefunden. Am

Dienstagnachmittag wurde der Polizei mitgeteilt, dass ein Mann eine weitere

Person auf dem Festplatz mit einer Machete bedroht hätte. Im Rahmen der Fahndung

konnte der Täter festgenommen werden. Der 36-Jährige war alkoholisiert und

machte zunächst falsche Angaben zu seiner Person. Auf der Dienststelle gelang es

die Identität des Mannes festzustellen. Die angebliche Tatwaffe konnte in seinen

Sachen und in der Nähe nicht aufgefunden werden. Der Beschuldigte stritt auch

vehement ab eine Machete zu besitzen. Nach einer Rücksprache mit der

Staatsanwaltschaft wurde von einem Richter eine Blutprobe angeordnet. Da in

seinen Sachen zwar keine Machete, jedoch Rauschgift gefunden wurde, erhält er

nicht nur eine Anzeige wegen Bedrohung, sondern auch eine Anzeige wegen

Drogenbesitz. |pilek

Gestohlenes Mofa wieder aufgefunden (FOTO)

Lauterecken (ots) – Vermeintliche Diebe werfen Zweirad einen Abhang hinunter. Am

Dienstagnachmittag entdeckte ein Zeuge in Eschenau, direkt am Glan einen

Motorroller. Ermittlungen ergaben, dass dieser im Zeitraum von Montagmittag bis

kurz nach Mitternacht in Lauterecken auf einem Parkplatz in Überlauterecken

entwendet wurde. In der Nähe konnte im Fluss ein roter Helm gefunden werden.

Zurzeit liegen keine Täterhinweise vor. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei

mögliche Zeugen, welche Hinweise auf den oder die Täter machen können. Diese

werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Lauterecken unter der

Telefonnummer 06382-9110 zu melden. |pilek

Wespen stehen unter Schutz!

Mehlingen (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Über die Onlinewache der Polizei

Rheinland-Pfalz ist ein Verstoß gegen die Bundesartenschutzverordnung gemeldet

worden. Ein Zeuge teilte mit, dass er im Bereich Mehlingen auf Wespenfallen

aufmerksam geworden ist, die dort an einem Zaun befestigt sind.

Eine Streife schaute sich die Situation vor Ort an und fand insgesamt 15

installierte Fallen, in denen sich eine Vielzahl toter Wespen und Hornissen

befanden.

Weil beide Insektenarten laut Bundesartenschutzverordnung besonders

schützenswürdig sind – und demnach weder gefangen noch getötet werden dürfen –

wurde der Sachverhalt an die originär zuständige Kreisverwaltung weitergemeldet.

|cri

Einbrüche ohne Beute aber mit Sachschäden

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte Täter sind in der Nacht zu Dienstag in ein

Restaurant in der Mainzer Straße eingedrungen. Am Morgen fiel Mitarbeitern auf,

dass ein Fenster und auch eine Tür aufgehebelt sowie verschiedene Räume

durchsucht wurden. Gestohlen wurde den bisherigen Überprüfungen zufolge nichts;

zurück blieb allerdings der Sachschaden an Fenster und Tür.

Die Tatzeit liegt zwischen Mitternacht und 2 Uhr. Zeugen, denen in diesem

Zeitraum verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0631 369-2620 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Vermutlich während der Sommerferien sind Einbrecher in der Kantstraße in ein

Schulgebäude eingestiegen. Um sich Zugang zu verschaffen, beschädigten die

Unbekannten zwei Fensterscheiben, und in einem Büroraum hebelten sie auch einen

verschlossenen Schrank auf. Offenbar fanden die Eindringlinge aber nichts, was

sie interessierte, und verließen das Gebäude wieder mit leeren Händen. Sie

hinterließen allerdings den angerichteten Sachschaden. Festgestellt wurde der

Schaden am Dienstagnachmittag, die genaue Tatzeit ist bislang nicht bekannt. Die

Ermittlungen laufen.

Nachträglich gemeldet wurde auch ein versuchter Einbruch in eine Spielhalle „Im

Haderwald“. Der genaue Tatzeitraum ist unklar. Am Dienstag fielen aber

„verräterische Spuren“ an den Eingangstüren auf, die darauf hindeuten, dass

Unbefugte gewaltsam eindringen wollten. Der Schaden wird auf mehrere hundert

Euro geschätzt. |cri

Unberechtigte Geldforderungen

Landkreis Kaiserslautern (ots) – Unberechtigte Geldforderungen sind in den

vergangenen Tagen bei mehreren Menschen im Kreisgebiet eingegangen – meistens

per Post. Bei der Kriminalpolizei wurden diverse Anzeigen erstattet, weil die

Empfänger der gefälschten Mahn- oder Inkassoschreiben den Betrugsversuch

erkannten und zum Glück nicht darauf eingingen.

Unter anderem meldete sich ein Mann aus Queidersbach, weil er ein Schreiben

eines vermeintlichen Inkasso-Unternehmens erhalten hatte, in dem von ihm Geld

für einen angeblich abgeschlossenen Vertrag gefordert wurde. Weil sich der

Senior aber sicher war, keine Verträge unterschrieben zu haben, wandte er sich

an die Polizei. Erste Recherchen bestätigten den Verdacht: Das Unternehmen, mit

dem der Vertrag abgeschlossen worden sein soll, gibt es gar nicht.

In Niederkirchen erhielt eine Frau ebenfalls per Post einen Brief mit einer

Geldforderung – als Absender war das Amtsgericht in Hamburg angegeben. Weil der

Empfängerin die Sache komisch vorkam, griff sie selbst zum Telefon und rief in

Hamburg an, um nachzufragen. Dort erfuhr sie, dass das Schreiben gefälscht ist.

Daraufhin entschloss sie sich zur Anzeige bei der Polizei.

Unsere Empfehlung: Die beiden Beispiele zeigen, wie wichtig es ist,

Geldforderungen erst einmal zu überprüfen. Wenn Sie den Eindruck haben, dass die

Forderung nicht berechtigt ist, oder Sie sich nicht erklären können, wie sie

zustande kommt, dann fragen Sie lieber nach, bevor Sie Ihr Geld an mögliche

Betrüger überweisen! |cri

Vor Polizeikontrolle geflüchtet

Kaiserslautern (ots) – Weil er und seine Mitfahrer sich offensichtlich nicht von

der Polizei kontrollieren lassen wollten, hat sich ein Autofahrer am

Dienstagabend im Bereich Erfenbach eine Verfolgungsfahrt mit einem Streifenwagen

geliefert. Die drei Fahrzeug-Insassen ließen wenig später das Fahrzeug stehen

und setzten ihre Flucht zu Fuß fort.

Einer Streife war der schwarze Mercedes gegen 23:20 Uhr in der Straße

„Lampertshof“ aufgefallen. Als die Beamten das Auto samt Insassen kontrollieren

wollten, gab der Mann am Steuer Gas und fuhr davon. Der Streifenwagen folgte ihm

in Richtung der Siegelbacher Straße in Erfenbach. Dabei verloren die Verfolger

den Pkw aus den Augen.

Ein Zeuge meldete den schwarzen Mercedes auf dem Fahrradweg in der Straße

„Schwarzer Weg“ in Erfenbach. Der Pkw würde sich mit erhöhter Geschwindigkeit

fortbewegen. Durch die eingesetzten Streifen wurde der Mercedes mit

eingeschaltetem Abblendlicht auf dem Fahrradweg aufgefunden. Der Pkw war

verschlossen und die Insassen verschwunden.

Durch einen weiteren Zeugen konnte einer der Insassen später in Otterbach

angetroffen werden. Der 25-Jährige gab gegenüber den Beamten an, dass er mit

zwei weiteren Freunden, welche er nur flüchtig kenne, unterwegs gewesen sei. Als

der Fahrer die Polizei sah, habe er Panik bekommen und sei davon gefahren. Auf

dem Fahrradweg haben sie das Fahrzeug anschließend abgestellt. Dann sei jeder in

unterschiedliche Richtung davongelaufen. Nähere Angaben zu den zwei weiteren

Fahrzeuginsassen konnte der 25-Jährige nicht machen.

Die Polizei sucht nun weitere Zeugen und bittet um Hinweise unter der

Telefonnummer 0631 369-2250. |elz

Fahrradfahrer bei Unfall verletzt

Kaiserslautern (ots) – Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist ein

Fahrradfahrer am Dienstagmorgen am Opelkreisel verletzt worden. Der 23-jährige

Autofahrer wollte aus einer Einfahrt der US-Liegenschaft in die Straße

„Opelkreisel“ abbiegen. Der 61-jährige Radler war mit seinem Fahrrad vom

Kreisverkehr kommend in Richtung Ikea unterwegs. Im Einmündungsbereich der

Straßen kam es zum Zusammenstoß. Der Fahrradfahrer stürzte und verletzte sich.

Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. |elz

Fußgängerin angefahren

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Eine 19-jährige Frau ist gestern bei

einem Unfall leicht verletzt worden. Die Frau überquerte gegen 7:40 Uhr zu Fuß

die L356 von der dortigen Bushaltestelle in Richtung Wohngebiet. Eine 23-jährige

Pkw-Fahrerin, die auf der L356 in Richtung Weilerbach unterwegs war, sah die

Fußgängerin erst im letzten Augenblick. Trotz einer Gefahrenbremsung touchierte

die Autofahrerin die Fußgängerin. Die 19-Jährige kam durch den Aufprall zu Fall

und zog sich Schürfwunden zu. Sie wurde im Rettungswagen behandelt. Am Fahrzeug

entstand leichter Sachschaden. Der Wagen war noch fahrbereit. |elz

Mit Schockanruf Seniorin um Bargeld betrogen

Kaiserslautern (ots) – Mit einem sogenannten „Schockanruf“ ist es Betrügern am

Dienstag gelungen, eine Frau aus dem Stadtgebiet hereinzulegen. Die Seniorin

glaubte leider die „Horrorgeschichte“, die ihr am Telefon erzählt wurde, und

verlor dadurch mehrere tausend Euro.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen war der Anruf gegen 10.30 Uhr bei der Dame

eingegangen. Eine unbekannte Frau behauptete, dass die Tochter der Seniorin

einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Sie müsse nun in

Untersuchungshaft – es sei denn, die 82-Jährige bezahle einen fünfstelligen

Euro-Betrag.

Etwa zwei Stunden wurde die Dame am Telefon in Gespräche verwickelt. Dann

tauchte an der Wohnung der Seniorin ein unbekannter Mann auf, der sich wortlos

mit einem vermeintlichen „Ausweis“ als Polizist ausgab und die vereinbarte

„Kautionssumme“ abholte.

Erst danach nahm die 82-Jährige Kontakt zu ihrer Tochter auf und erfuhr, dass

die ganze Geschichte frei erfunden war und es überhaupt keinen Unfall gab. Zwar

wurde anschließend sofort die echte Polizei verständigt, eine Fahndung nach dem

betrügerischen Geldboten verlief jedoch negativ.

Der Mann wird folgendermaßen beschrieben: etwa 17 bis 20 Jahre alt, dunkle kurze

Haare, sehr gepflegte Erscheinung, bekleidet mit einer langen schwarzen Hose und

einem langärmeligen schwarzen Hemd; der Unbekannte trug einen schwarzen

Mundschutz und sprach kein Wort. Zeugen, denen der Unbekannte gegen 13 Uhr in

der Innenstadt – in den Straßen zwischen Stiftsplatz und Eisenbahnstraße –

aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 bei

der Kriminalpolizei zu melden.

In diesem Zusammenhang weisen wir noch einmal darauf hin, dass die Polizei

niemals am Telefon Geld für Kautionen oder irgendwelche Sicherheitsleistungen

verlangt – und auch niemals einen Boten schicken würde, um das geforderte

Bargeld bei Ihnen zu Hause abzuholen! Deshalb: Auch wenn die Nachricht, die Sie

am Telefon erhalten, Sie zunächst erschreckt – bleiben Sie misstrauisch! Glauben

Sie nicht alles, was Ihnen erzählt wird!

Am besten fragen Sie persönlich bei den angeblich betroffenen

Familienangehörigen nach. Und wenn Sie merken, dass etwas nicht stimmt:

Verständigen Sie die Polizei! Und übergeben Sie auf gar keinen Fall Ihr Bargeld

an irgendwelche Unbekannten, die vor Ihrer Tür auftauchen! |cri

Rasenfläche angezündet

Kaiserslautern (ots) – Am Dienstagnachmittag kam es zu einem Polizeieinsatz in

der Donnersbergstraße. Im Volkspark brannte zweimal eine Wiese zwischen dem

Schwanenweiher und der Entersweilerstraße. Durch das Feuer verbrannte insgesamt

eine Rasenfläche von ungefähr 40 Quadratmetern. Der Brand entstand den ersten

Ermittlungen zufolge durch eine Brandstiftung. Die eingesetzten Polizisten

konnten direkt am Tatort einen Tatverdächtigen festnehmen. Zum Motiv des

43-Jährigen liegen bislang keine Hinweise vor. |clm

Verkehrsunfallflucht beim Fitnessstudio

Kaiserslautern (ots) – Am Dienstagmorgen kam es in der Straßburger Allee zu

einer Verkehrsunfallflucht. Das beschädigte Fahrzeug stand in der Zeit zwischen

8:15 Uhr und 11 Uhr auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios. Die Schadenshöhe ist

bislang nicht bekannt. Bei dem flüchtigen Pkw könnte es sich möglicherweise um

einen hellen Renault Twingo handeln. Wer Angaben zum Unfallverursacher

beziehungsweise zum Unfallhergang machen kann, wird gebeten, sich mit der

Polizei unter der Telefonnummer 0631 369-2150 in Verbindung zu setzen. |clm

Sachbeschädigung an einem Auto

Schallodenbach (ots) – Zu Beginn dieser Woche kam es zur Sachbeschädigung an

einem geparkten Auto. Der Pkw stand zwischen Montagmorgen und Dienstagmorgen in

der Großen Gasse. In dieser Zeit wurde das Fahrzeug im Bereich der linken

hinteren Tür von einem unbekannten Täter beschädigt. Der Verursacher könnte

dabei möglicherweise einen Stein verwendet haben. Die Höhe des Sachschadens

steht bislang nicht fest. Zeugen, die im Tatzeitraum etwas Verdächtiges

beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 bei

der Polizei zu melden. |clm

Motorradfahrerin bei Sturz leicht verletzt

Neunkirchen am Potzberg (ots) – Am Dienstagabend befuhr eine 31-jährige

Motorradfahrerin die K 34 aus Richtung Föckelberg in Fahrtrichtung Neunkirchen

am Potzberg. In einer dortigen Linkskurve verlor diese aus bisher ungeklärter

Ursache die Kontrolle über das Zweirad und landete im Straßengraben. Die

Fahrerin zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Ein gleichaltriger Mitfahrer

auf dem Motorrad blieb unverletzt. Der Sachschaden wird auf ca. 1000EUR

geschätzt.|pikus

Drei Verletzte und hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall

Enkenbach-Alsenborn (ots) – Eine schwer- und zwei leichtverletzte Personen sowie

rund 35.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles der sich am

frühen Dienstagabend auf der Bundesstraße 48 ereignete. Ein 59 jähriger Mann aus

dem Kreis Kaiserslautern befuhr gegen 18:50 Uhr mit seinem Fahrzeug die

Bundesstraße in Richtung Fischbach, als er rund 600 Meter nach Ortausgang

Enkenbach aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet und dort

frontal mit dem entgegenkommenden Pkw eines 73-Jährigen aus dem Landkreis Bad

Dürkheim zusammenstieß. Dessen 71-jährige Beifahrerin wurde durch den Unfall

schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht.

Die Bundesstraße 48 war für ca. drei Stunden voll gesperrt. Die Feuerwehren aus

Enkenbach-Alsenborn und Hochspeyer waren unter anderem zur Absicherung der

Unfallstelle mit mehreren Kräften im Einsatz. Zur Klärung des genauen

Unfallhergangs wurde ein Gutachter beauftragt. |pvd