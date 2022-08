Frankfurt (ots) – (hol) In weniger als drei Wochen ist es soweit: Am Sonntag,

den 04. September 2022, findet eine weitere Veranstaltung der Reihe „Hessischer

Polizeisommer“ statt, diesmal am Polizeipräsidium Frankfurt am Main. Alle

interessierten Bürgerinnen und Bürger werden herzlich eingeladen, an der

Veranstaltung teilzunehmen und so mehr über die Arbeit der Polizei im

Allgemeinen und den Beruf im Besonderen zu erfahren.

Die Veranstaltung beginnt um 13:00 Uhr. In der Zeit bis 18:00 Uhr gibt es auf

dem

Außengelände des Polizeipräsidiums Frankfurt, Adickesallee 70, 60322 Frankfurt,

für Jung und Alt vielfältige Programmpunkte. Egal ob Kind oder Senior, alle

sollen an diesem Tag endlich wieder die Chance haben, ihre Polizei besser

kennenzulernen. Eine umfangreiche Ausstellung polizeilicher Einsatzfahrzeuge,

zahlreiche Informationsstände sowie spektakuläre Vorführungen verschiedener

Einheiten erwarten die Gäste.

Lust auf mehr?

Dann besuchen Sie unseren Internetauftritt unter

https://k.polizei.hessen.de/1207246380

und verschaffen Sie sich einen detaillierten Überblick über das

Veranstaltungsprogramm, die unterschiedlichen Stände und Angebote sowie die

sinnvollsten Anreisemöglichkeiten. Natürlich wird auch das leibliche Wohl nicht

zu kurz kommen. Wir freuen uns auf Sie und hoffen auf Ihr zahlreiches

Erscheinen!

Frankfurt-Niederursel: Schussabgabe im Martin-Luther-King Park

Frankfurt (ots) – (la) Am Dienstag, den 16. August 2022, gegen 21:30 Uhr,

durchschlug ein Projektil die Wohnzimmerscheibe einer 70-Jährigen. Die

70-jährige Mieterin einer Wohnung im Hammarskjöldring saß in den Abendstunden im

Wohnzimmer ihrer Wohnung, das zum Martin-Luther-King Park liegt. Plötzlich hörte

sie einen Schuss und ihr Fensterrahmen wurde von einem Gegenstand durchschlagen.

Als sie sich die Sache näher ansah, fand sie ein Projektil auf ihrem

Wohnzimmerboden, woraufhin sie die Polizei verständigte. Die Polizei entsandt

ein Großaufgebot an Kräften in die Gegend und führte zahlreiche

Personenkontrollen durch, konnte jedoch weder den Schützen noch die Waffe

ausfindig machen.

Die Mieterin blieb bei der Schussabgabe unverletzt. Die Kriminalpolizei hat die

Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich beim 14. Polizeirevier

unter der Rufnummer 069 / 755 11400 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle

zu melden.

Frankfurt-Niederrad: Kollision zwischen Pkw und Straßenbahn

Frankfurt (ots) – (dr) Am Dienstag, den 16. August 2022, kam es in der

Triftstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw und eine Straßenbahn

miteinander kollidierten. Bei dem Zusammenstoß verletzten sich ein 21-jähriger

Autofahrer und ein 53-jähriger Fahrgast.

Gegen 13:00 Uhr befuhr ein 21-Jähriger mit einem Audi A3 die Triftstraße von der

Rennbahnstraße kommend in Fahrtrichtung Goldsteinstraße. Zu diesem Zeitpunkt war

eine Straßenbahn der Linie 12 in gleicher Richtung unterwegs und befuhr die

parallel zur Straße verlaufenden Schienen.

Nach derzeitigen Ermittlungen soll dann der 21-Jährige an der Kreuzung

Triftstraße / Goldsteinstraße verbotswidrig nach links abgebogen sein und mit

seinem Pkw die Straßenbahnschienen gekreuzt haben. Der 39-jährige

Straßenbahnfahrer leitete noch eine Gefahrenbremsung ein. Dennoch kam es

zwischen dem Pkw und der Straßenbahn zu einer Kollision, in deren Verlauf der

touchierte Audi mehrere Meter über die Schienen schleuderte. Der 21-jährige

Autofahrer wurde in dem Pkw eingeklemmt. Alarmierte Kräfte der Feuerwehr konnten

der junge Mann befreien, wobei sie das Fahrzeugdach aufschnitten.

Der junge Audi-Fahrer kam aufgrund der erlittenen Verletzungen in ein

Krankenhaus. Eine 53-jährige Frau, die sich zur Unfallzeit als Fahrgast in der

Straßenbahn befand und in dieser stürzte, zog sich leichte Verletzungen zu. Sie

konnte nach einer medizinischen Erstversorgung noch vor Ort entlassen werden.

Neben dem Pkw und der Straßenbahn wurde bei dem Verkehrsunfall auch ein

Stromkasten beschädigt.

An der Unfallstelle kam es aufgrund von Absperr- und Rettungsmaßnahmen bis

circa. 14:00 Uhr zu kurzzeitigen Einschränkungen im Straßen- und Bahnverkehr.

Frankfurt-Westend: Räuberischer Diebstahl

Frankfurt (ots) – (lo) Am Dienstagmittag (16. August 2022) kam es in einem

Supermarkt auf der Eschersheimer Landstraße zu einem räuberischen Diebstahl, bei

dem zwei unbekannte Männer mehrere alkoholische Getränke entwendeten.

Gegen 14:30 Uhr bemerkte der 68-Jährige Ladendetektiv zwei Verdächtige, die eine

Vielzahl an Spirituosen in einen Karton einpackten und den Markt verlassen

wollten. Im Bereich des Ein-/Ausgangs, stellte der 68-Jährige die beiden Männer

zur Rede. Dabei stieß ihn einer der Beschuldigten weg und beide flüchteten

fußläufig samt den Getränken in Richtung Westen. Der Ladendetektiv blieb

unverletzt. Die Diebe können wie folgt beschrieben werden.

Täter: Habe eine schlanke Erscheinung, kurze dunkle Haare und eine

Tätowierung am linken Arm. Er trug ein rotes T-Shirt mit dem Schriftzug „Nike“,

eine dunkle Hose und dunkle Schuhe.

Täter: Habe ebenfalls eine schlanke Statur, war mit einem gelben T-Shirt mit

der Aufschrift „Core“, einer hellen Hose mit Tarnmuster (Camouflage) und

dunklen Schuhen mit weißer Sohle bekleidet.

Die Ermittlungen hierzu dauern an. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden

gebeten, sich mit der Frankfurter Polizei unter der Rufnummer 069-755 11200 in

Verbindung zu setzen oder sich bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Bundesautobahn 661: Verkehrsunfall – Pkw überschlägt sich

Frankfurt (ots) – (dr) Gestern Abend (16. August 2022) kam es auf der

Bundesautobahn 661 zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen. Ein

Transporter überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Ein 23-jähriger

Mann wurde leicht verletzt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr gegen 18:50 Uhr ein 49 Jahre alter Mann

mit seinem VW Golf die A661 in Richtung Oberursel. Etwa einen Kilometer vor dem

Parkplatz Buchrain wechselte dieser von der mittleren auf die linke Fahrspur, um

einen vor ihm fahrenden Renault Trafic, welcher von einem 23-Jährigen gefahren

wurde, zu überholen. Zu diesem Zeitpunkt soll sich auf der linken Fahrspur ein

22-Jähriger mit einem Mercedes C220 mit hoher Geschwindigkeit von hinten

angenähert haben. In der Folge bremste der 22-Jährige sein Fahrzeug ab, das in

Schleudern geriet und mit dem Renault Trafic kollidierte. Der Transporter

prallte noch leicht auf den VW Golf, drehte sich dann um die Querachse und kam

auf der rechten Fahrspur auf dem Dach zum Liegen.

Der 23-jährige Fahrer des Transporters erlitt bei dem Unfall leichte

Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Der 49-jährige Fahrer des VW Golf und

der 22-Jährige Fahrer des Mercedes C220 blieben unverletzt.

An den Fahrzeugen entstand teils erheblicher Sachschaden von mehreren tausend

Euro. Der Renault Traffic war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt

werden.

Aufgrund der Maßnahmen an der Unfallstelle musste die Fahrbahn über anderthalb

Stunden gesperrt werden. Gegen 20:25 Uhr wurde die A661 wieder für den Verkehr

freigegeben.

Belästigung endet in Widerstand gegen Polizeibeamte

Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main

Frankfurt am Main (ots) – Am Dienstagabend (16. August) belästigte und bedrängte

ein 50-jähriger Mann am Vorplatz des Frankfurter Hauptbahnhofs Mitglieder der

Religionsgemeinschaft Zeugen Jehovas, ohne dass es hierbei zu strafbaren

Handlungen kam.

Eine informierte Streife der Bundespolizei konnte den Mann am Vorplatz anhand

einer Personenbeschreibung und aufgrund seines auffälligen Verhaltens

feststellen. Der 50-Jährige schrie lautstark umher und schien psychisch labil zu

sein. Bei der anschließenden polizeilichen Kontrolle kam er der Aufforderung

sich auszuweisen nicht nach, zeigte sich verbal aggressiv gegenüber den Beamten

und ignorierte die weiteren Anweisungen.

Bei der Verbringung zur Wache, die zwangsweise erfolgte, da er auch hier nicht

freiwillig mitkam, ließ sich der Mann zunächst unvermittelt zu Boden fallen und

trat anschließend einem Beamten gegen dessen Bein. Sodann wurde der 50-Jährige

gefesselt.

Der Einsatz wurde durch die mitgeführte Bodycam aufgezeichnet. Der Beamte konnte

seinen Dienst weiter fortsetzten, er wurde bei dem Tritt nicht verletzt.

Der 50-jährige Mann wurde nach Feststellung seiner Personalien entlassen. Gegen

ihn wird nun wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs sowie Widerstand gegen

Vollstreckungsbeamte ermittelt.