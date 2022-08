Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Karben- Okarben: Diesel aus Bagger abgezapft

Diebe hatten es in der Nacht von Montag auf Dienstag (15./16. August) auf den Dieselkraftstoff von zwei Baggern abgesehen. Die gelben CAT-Fahrzeuge standen Am Warthweg, im hinteren Bereich des Rewe-Centers an der Grenze zum Feld. Zwischen 18 Uhr und 5.15 Uhr brachen die unbekannten Diebe die Tankdeckel auf, verursachten damit einen Schaden von etwa 200 Euro und entwendeten etwa 230 Liter Kraftstoff aus einem Baggertank. Ob aus dem zweiten Bagger Kraftstoff fehlt, ist noch nicht bekannt. Anschließend flüchteten sie. Die Kripo in Friedberg sucht Zeugen: Wem sind im Tatzeitraum Personen und Fahrzeuge an den Baggern aufgefallen? Wer kann diese beschreiben? Hinweise bitte an die Polizei in Bad Vilbel unter Telefonnummer 06101/54600.

Bad Vilbel: Werkzeug aus Auto entwendet

Einen Werkzeugkoffer im Wert von etwa 120 Euro entwendeten Diebe aus einem in der Paul-Gerhardt-Straße geparkten Citroen. Hierzu schlugen sie zwischen 18 Uhr am Montag, 15. August, und 8.45 Uhr am Dienstag zunächst eine Scheibe des Berlingo ein und gelangten so in das Fahrzeuginnere. Die Vilbeler Polizei bittet um sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang, Telefonnummer 06101/54600.

Karben- Groß-Karben: Fahrrad entwendet

Ein „gelb-metallisch“- farbiges Herrenrad entwendeten Diebe vom Fahrradständer am Bahnhof an der gegenüberliegenden Straßenseite. Das angeschlossene Kolbe-Rad im Wert von etwa 40 Euro stand dort seit 16.45 Uhr am Montag, 15. August. Den Diebstahl bemerkte der Besitzer am folgenden Morgen gegen 9 Uhr. Die Polizei in Bad Vilbel bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06101/54600).

Friedberg: Dieb erkennt Gelegenheit

Während der Besitzer eines hochwertigen E-Bikes kurz beim Bäcker in der Kaiserstraße einkaufte, ließ er das beige-graue Herrenrad der Marke „Riese und Müller“ ungesichert auf dem Gehweg stehen. Ein Dieb erkannte diese günstige Gelegenheit und entwendete das 4.300 Euro teure Rad am Dienstag, 16. August, gegen 13.30 Uhr. Die Friedberger Polizei bittet um Hinweise unter Tel. 06031/6010.

Büdingen- Düdelsheim: Dreiste Diebe stehlen Seniorin den Rollator

In der Straße Im Hinterfeld verstaute die Besitzerin eines Rollators am Samstag, 13. August, ihr Gefährt im Kofferraum ihres Autos, das in der Garage stand. Sowohl Garage als auch Auto waren vermutlich unverschlossen. Zwischen 16 und 18 Uhr entwendeten Unbekannte den etwa 100 Euro teuren Rollator aus dem Laderaum des Fahrzeugs.

Die Polizei in Büdingen sucht Zeugen: Wem ist im Tatzeitraum eine Person mit einem Rollator in der Gegend aufgefallen? Hinweise an die Telefonnummer 06042/96480.

Karben: Münzautomat geknackt

Straftäter brachen am Dienstagnachmittag wenige Minuten nach 15 Uhr auf dem Gelände einer Autowaschanlage in der Groß-Karbener Dieselstraße einen Automaten zum Reinigen verschmutzter Fußmatten. Aus diesem entwendeten sie etwa 6 Euro Münzgeld. Der durch die Straftat am Gerät entstandene Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 1.000 Euro. Die Polizei in Bad Vilbel ermittelt nun wegen besonders schweren Diebstahls und bittet um Hinweise möglicher Zeugen unter Tel. 06101/54600.

Bad Nauheim: Polizei informiert über Einbruchprävention und Schutz vor Fahrraddiebstahl

„Wie schütze ich mein Zuhause richtig gegen Einbrecher, um entspannt in den Urlaub fahren zu können? „Was sollte ich beachten, um mein Fahrrad oder E-Bike effektiv gegen Diebstahl zu sichern?“ Auf diese und viele weitere Fragen wissen die Kriminalpolizeiliche Beraterin des Wetteraukreises und Bad Nauheims Schutzmann vor Ort die passende Antwort.

Gemeinsam bieten Kriminalhauptkommissarin Sylvia Jacob und Polizeihauptkommissar Bernd Büthe am kommenden Dienstag, 23.08.2022 zwischen 13 und 16 Uhr die Möglichkeit, im Rahmen des Bad Nauheimer Wochenmarktes auf ein Gespräch am eigens dort aufgebauten Informationsstand einen Zwischenstopp einzulegen, um sich diesbezüglich hilfreiche Tipps abzuholen.

Schauen Sie gerne vorbei!

Im Zusammenhang mit dem Fall Ayleen führt die Polizei heute (17.08.2022) erneut eine Absuche des Teufelsees im Wetteraukreis durch.

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Gießen, und des Polizeipräsidiums Mittelhessen

Die Staatsanwaltschaft und die Ermittlerinnen und Ermittler der Soko „Lacus“ erhoffen sich, weitere tatrelevante Spuren sichern und Beweismittel auffinden zu können.

Neben einer Einsatzeinheit der Hessischen Bereitschaftspolizei, kommen bei der Absuche Polizeitaucher aus Rheinland-Pfalz, ein Sonar-Boot des DLRG Frankfurt am Main sowie eine Drohne der Polizeifliegerstaffel der hessischen Polizei zum Einsatz.