Fahrradcodierung bei der Polizei in Wetzlar – neue Termine verfügbar

Am Mittwoch und Donnerstag (24. & 25.08.2022) bietet die Polizei in Wetzlar erneut die Möglichkeit, sein Fahrrad codieren zu lassen.

Die beiden Veranstaltungen finden jeweils von 9 bis 15 Uhr am Haus der Prävention, Ludwig-Erk-Platz 5, 35578 Wetzlar, statt (Anfahrt über die Nauborner Straße).

Für die Teilnahme vereinbaren ist eine vorherige Terminvereinbarung unter 06441/9180 erforderlich. Wir bitten darum, während der Veranstaltung eine Mundnasenbedeckung zu tragen.

Bitte außerdem beachten:

Die Codierung Ihres Rades ist kostenlos. Zum vereinbarten Termin bringen Sie bitte das zu kennzeichnende Fahrrad / E-Bike, einen entsprechenden Eigentumsnachweis sowie Ihren gültigen Personalausweis mit. Die Codierung von Carbon-Rahmen ist derzeit nicht möglich. Für Leasing-Räder ist die entsprechende Erlaubnis des Eigentümers notwendig! Am oberen Sattelrohr befestigte Gegenstände, wie beispielsweise Schlösser, Luftpumpen, Flaschenhalterungen etc., sollten Sie bereits im Vorfeld abmontiert haben. Denken Sie bei E-Bikes unbedingt an den Schlüssel zur Herausnahme des Akkus. Die Codierung von Carbon-Rahmen ist materialbedingt nicht möglich.

Warum codieren?

Polizeibeamte versehen Ihren Fahrradrahmen in einem speziellen Verfahren mit einer gut sichtbaren, individuellen Kennzeichnung. Diese kann potentielle Fahrraddiebe von vorneherein abschrecken. Sollte Ihr Zweirad doch einmal gestohlen werden, ermöglicht der aufgebrachte Code der Polizei die schnelle Zuordnung. So können sichergestellte Bikes zeitnah wieder an deren rechtmäßige Eigentümer ausgehändigt werden.

Haiger: Nach Auseinandersetzung am Marktplatz – Ermittler fragen nach weiteren Zeugen

Nachdem am vergangenen Freitagabend (12.08.2022) im Rahmen der Veranstaltung „Haiger Live“ eine 40-jährige Frau von einem 45-jährigen Mann, u.a. durch Schläge verletzt worden war, bittet die Polizei in Haiger mögliche weitere Zeugen des Übergriffs, der sich nach bisherigen Erkenntnissen gegen 22.40 Uhr nahe des Brunnens auf dem Haigerer Marktplatz ereignet hatte, sich unter Tel. 02771/907285 zu melden.

Driedorf: Feuer nahe der Krombachtalsperre – Polizei sucht Zeugen

Nachdem am Dienstagabend in einer Waldgemarkung wenige Hundert Meter südlich der Krombachtalsperre ein umgestürzter Baumstamm sowie ein Wurzelteller brannten, ermittelt die Dillenburger Kriminalpolizei in alle Richtungen.

Radfahrer hatten gegen 21 Uhr die etwa 50 Meter vom Waldweg entfernten Flammen bemerkt und die Feuerwehr verständigt, die ein weiteres Ausbreiten verhinderte.

Die Brandursache ist aktuell noch nicht bekannt. Zeugen, denen am Dienstagabend in der Nähe des Brandortes möglicherweise verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen waren, werden gebeten, sich unter Tel. 02771/9070 bei den Ermittlern zu melden.

Greifenstein: Schutzhütte an L3046 brennt – Kripo bittet um Hinweise

Am späten Dienstagabend brannte die unweit der Landstraße zwischen Arborn und Mengerskirchen gelegene Schutzhütte des örtlichen Heimatvereins.

Zeugen hatten die Flammen kurz vor 23 Uhr bemerkt und frühzeitig die Feuerwehr verständigt. Diese rückte mit mehreren Fahrzeugen an und konnte den Brand, noch bevor sich dieser weiter ausbreiten konnte, ablöschen. Der entstandene Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen im mittleren, vierstelligen Bereich.

Warum das Feuer ausgebrochen war steht momentan noch nicht fest. Zum jetzigen Zeitpunkt kann auch Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Die Brandexperten der Wetzlarer Kriminalpolizei ermitteln nun und bitten in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise. Wem sind am Dienstagabend nahe der Schutzhütte des Heimatvereins Arborn verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06441/9180 bei den Ermittlern zu melden.