Mehrere Kraftfahrzeuge beschädigt; Polizei sucht jeweils Zeugen

Bei der Polizei in Eschwege wurden am gestrigen Dienstag mehrere Vorfälle von beschädigten Kraftfahrzeugen zur Anzeige gebracht. Demnach haben Unbekannte in der Straße „Neustadt“ in Eschwege einen schwarzen Ford KA im Heckbereich zerkratzt und dadurch einen Schaden von 500 Euro angerichtet. Festgestellt wurde der Schaden am Dienstagnachmittag gegen 15.30 Uhr, die Tatzeit kann allerdings schon bis zum 7. August (Sonntag), 17.00 Uhr zurückreichen.

Ebenfalls beschädigt wurde ein grauer Mazda 5, der in der Bahnhofstraße von Eschwege geparkt stand. Hier haben Unbekannte zwischen vergangenem Sonntag 18.00 Uhr und Montagnachmittag 16.30 Uhr die Beifahrerseite von den Türen bis zum hinteren Kotflügel mittels eines spitzen Gegenstandes zerkratzt und dadurch einen Schaden von 1000 Euro angerichtet.

Auf dem Parkplatz des Kaufland-Marktes in der Thüringer Straße in Eschwege ist am Dienstagnachmittag zwischen 13.30 Uhr und 14.00 Uhr ein weißer Chrysler Dodge im Bereich der rechten Heckleuchten beschädigt worden. Der Schaden beträgt hier 500 Euro.

Einen im Höhenweg in Eschwege am dortigen Fahrbahnrand geparkten weißen Ford Kuga beschädigten Unbekannte offenbar durch einen Fußtritt. Der vordere linke Stoßfänger wies eine Beschädigung auf, die auf ca. 1000 Euro beziffert wird. Hier ereignete sich der Vorfall offenbar zwischen Samstagnachmittag 17.00 Uhr und Dienstagmorgen 09.00 Uhr.

In allen Fällen haben die Beamten in Eschwege entsprechende Ermittlungen aufgenommen und bitten jeweils um Hinweise unter der Nummer 05651/925-0.

Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen

In der Dünzebacher Straße in Eschwege ist am Dienstag zwischen 07.00 Uhr und 21.00 Uhr ein einer Parklücke stehender schwarzer BMW beim Aus-oder Einparken von einem anderen Verkehrsteilnehmer beschädigt worden. Der Schaden am hinteren rechten Kotflügel des BMW wird laut Unfallbericht mit 1000 Euro angegeben. Hinweise zum Verursacher an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Jugendlichen beschädigen Bagger an Kiesteich

Wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch müssen sich drei Jugendliche verantworten, die sich am Dienstagabend unberechtigt zu einem Kiesteichgelände zwischen Niederhone und Meinhard-Jestädt (Gemarkung „Überm Damm“) Zutritt verschafft hatten und dort Teile eines Kiesbaggers, sog. Laufbandrollen eines Förderbands, ins Wasser geworfen hatten. Zeugen hatten die Personen, die sich zu dem Zeitpunkt auf dem Bagger befanden, gegen 18.40 Uhr der Eschweger Polizei gemeldet, die daraufhin die Örtlichkeit aufsuchte und nach kurzer Suche die drei Jungen (13, 14 u. 15 Jahre) antreffen und zur Rede stellen konnte. Es folgte zunächst die Mitnahme zur Dienststelle, wo Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch eingeleitet wurden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die drei Jungen dann an die Eltern überstellt.

Unbekannte brechen Pkw auf; Polizei sucht Zeugen

Gestern zur Anzeige gebracht wurde ein Diebstahl aus Pkw, der sich bereits zwischen dem 9. August (Dienstag, 18.00 Uhr) und 10. August (Mittwoch, 15.00 Uhr) in Wanfried ereignet hat. Unbekannte hatten hier einen auf dem Parkplatz beim Schützenhaus an der B 250 geparkten schwarzen Fiat 500 aufgebrochen und daraus ein i-Phone 11 im Wert von 400 Euro entwendet. Der entstandene Sachschaden an dem Pkw wird mit 3000 Euro angegeben. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Pkw und Motorrad kollidieren; Motorradfahrer leicht verletzt

In der Ortslage von Grebendorf kam es gestern Mittag zu einer Kollision zwischen einem Motorrad und einem Pkw. Gegen 13.10 Uhr befuhr eine 62-jährige Autofahrerin aus Meinhard die Ladestraße aus Richtung „Bernstal“ kommend, in Richtung Neueroder Straße und wollte dann nach links in die Neueroder Straße einbiegen. Hierbei missachtete die Frau dann einen ebenfalls aus Meinhard stammenden 71-Jährigen, der bevorrechtigt die Neueroder Straße aus Richtung Neuerode kommend befuhr und seinerseits nach links in die Ladestraße abbiegen wollte. Im Einmündungsbereich kollidierten dann die beiden Fahrzeuge. Der 71-Jährige erlitt bei dem Zusammenstoß u.a. eine Schürfwunde am Kopf und eine Verletzung an der Hüfte, weshalb er zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht wurde. Daneben entstand an dem Pkw ein Schaden von 1500 Euro und an dem Motorrad ein Schaden in Höhe von 500 Euro.

Wildunfall

Auf der BAB 44 ist ein 66-jähriger Autofahrer aus Großalmerode am Dienstagabend gegen 23.30 Uhr mit einem Hasen kollidiert, der in Höhe Waldkappel die Fahrbahn überquerte. Das hatte einen Schaden von 400 Euro am Pkw des Mannes zur Folge.

Katze überfahren

Am Dienstagabend ist ein 24-jähriger Autofahrer aus Berkatal gegen 21.15 Uhr von der B 249 aus Richtung Niederhone kommend in Richtung Innenstadt Eschwege unterwegs gewesen. Als in Höhe eines Autohauses eine Katze unvermittelt die Fahrbahn überquerte, konnte der 24-Jährige nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste das Tier, das dabei tödlich verletzt wurde. Der entstandene Schaden wird laut Unfallbericht mit 150 Euro angegeben.

Polizei Hessisch Lichtenau

Kennzeichendiebstahl; Polizei sucht Zeugen

Die Besitzer einer Mietwagenfirma in der Dieselstraße in Hessisch Lichtenau haben bereits am vergangenen Freitagmorgen festgestellt, dass Unbekannte von einem auf dem Firmengelände abgestellten VW Caddy das hintere amtliche Kennzeichen WIZ-UR 45 inklusive Kunststoffhalterung im Wert von 30 Euro geklaut haben. Der Vorfall wurde dann gestern zur Anzeige gebracht, die Tatzeit kann allerdings schon bis Ende Juli zurückliegen. Hinweise an die Polizei in Hessisch Lichtenau unter der Nummer 05602/9393-0.

Wildunfall

Ein 55-jähriger Autofahrer aus Hessisch Lichtenau befuhr am Mittwochmorgen gegen 05.50 Uhr die Landesstraße L 3249 von Reichenbach kommend in Fahrtrichtung Küchen. Als in Höhe eines Maisfeldes zwei Frischlinge die Straßenseite wechselten, konnte der 55-Jährige trotz Bremsung einen Zusammenprall nicht mehr verhindern. Nach der Kollision flüchteten die Tiere wieder in das angrenzende Maisfeld, am Auto des Mannes entstand lediglich leichter Sachschaden.