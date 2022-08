Verkehrsmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Radfahrer begeht Unfallflucht – Zeugenaufruf

Lispenhausen. Zu einer Verkehrsunfallflucht eines Radfahrers kam es am Dienstagnachmittag (16.08.), gegen 14 Uhr. Ein bislang unbekannter, junger Mann befuhr mit seinem Fahrrad verbotswidrig den Gehweg der Nürnberger Straße aus Richtung Bebra kommend in Richtung Rotenburg. Ein 31-jähriger Mann aus Ronshausen wollte zeitgleich mit seinem Pkw von der Straße „Zur Wasserburg“ nach rechts auf die Nürnberger Straße einbiegen. Verkehrsbedingt musste er nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen am Einmündungsbereich anhalten. Der Radfahrer fuhr dabei aus noch ungeklärter Ursache vom Gehweg herunterunter und in die Beifahrerseite des Pkw. Dabei stürzte er durch den Zusammenstoß zu Boden, stand aber unmittelbar wieder auf und entfernte sich mit seinem Fahrrad unerlaubt von der Unfallstelle. Am Fahrzeug des Mannes aus Ronshausen entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Ob der junge Zweiradfahrer sich bei dem Unfall verletzte, ist aktuell nicht bekannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise im Zusammenhang mit dem flüchtigen Radfahrer geben können, wenden sich bitte an die Polizeistation Rotenburg unter Tel. 06623/9370 oder Online unter www.polizei.hessen.de.

Polizeistation Rotenburg

Unfall im Kreuzungsbereich

Neuenstein. Am Montag (15.08.), gegen 12:10 Uhr, befuhr ein 65-jähriger Pkw-Fahrer aus Rotenburg die Straße „Im Biegen“ aus Richtung Dörrwiesen kommend in Richtung Waldweg/ Zubringerstraße zur Bahnlinie. In Höhe einer dortigen Tankstelle wollte der Fahrer nach vorliegenden Erkenntnissen die Geistalstraße überqueren. Dabei stieß er aus noch ungeklärter Ursache mit einen 81-jährigen Pkw-Fahrer aus Hamminkeln (LK Wesel), welcher die Geistalstraße/L3155 aus Richtung Obergeis/B324 kommend in Richtung Aua fuhr zusammen. Das Fahrzeug des 65-Jährigen schob das Fahrzeug des 81-Jährigen durch die Kollission von der Fahrbahn in die angrenzende Böschung am Kreuzungsrand. Die Beifahrerin des Mannes aus dem Landkreis Wesel verletzte sich leicht und musste in ein Klinikum verbracht werden. Ebenso wurde die Beifahrerin des 65-Jährigen leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 3.800 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

VB

Parkendes Auto beschädigt und geflüchtet – Zeugen gesucht

Grebenhain-Ilbeshausen. Am Dienstag (16.08.), gegen 17:30 Uhr, parkte eine Fahrerin nach vorliegenden Erkenntnissen ihren Nissan Micra rückwärts auf dem Parkplatz in der Hindenburgstraße in Höhe der Hausnummer 88. Als sie gegen 19:30 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie fest, dass ihre komplette Frontstoßstange vermutlich beim Ein- oder Ausparken abgerissen worden war. Der Schaden beträgt etwa 3.000 Euro. Der/Die Unfallverursacher/in entfernte anschließend sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise dazu erbittet die Polizeistation Lauterbach unter der Tel. 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.hessen.de-onlinewache.

Einbruch in Geschäft

Bad Hersfeld. Unbekannte warfen in der Nacht zu Dienstag (16.08.) die Schaufensterscheibe eines Geschäfts in der Benno-Schilde-Straße ein. Ob aus dem Verkaufsraum etwas entwendet wurde, ist bislang noch nicht bekannt. Es entstand Sachschaden von rund 800 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Dieseldiebstahl

Heringen. Unbekannte betraten in der Zeit zwischen Freitag (12.08.) und Montag (15.08.) unberechtigt einen Baucontainer einer Baustelle in einer Feldgemarkung im Bereich Heringen-Bengendorf. Anschließend schlugen die Täter eine Scheibe eines dort abgestellten Baggers ein und versuchten den Tank des Fahrzeugs zu öffnen. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 800 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Waldhütte

Friedewald. In der Zeit zwischen Samstagvormittag (13.08.) bis Montagmorgen (15.08.) brachen Unbekannte den Sicherungsriegel einer Wellblechhütte in der Gemarkung Friedewald (Nadelöhr) auf und hebelten anschließend an der dort befindlichen Tür. Aus der Hütte stahlen die Diebe nach aktuellem Kenntnisstand vier Kanister mit Viertaktbenzin im Wert von etwa 120 Euro. Darüber hinaus entstand Sachschaden von circa 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Nike-Schuhe entwendet

Bad Hersfeld. Zwei vor einer Haustüre in der Bismarckstraße abgestellte Paar Schuhe der Marke Nike entwendeten Unbekannte am Dienstag (02.08.). Die Schuhe haben einen Gesamtwert von etwa 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl von Baustelle

Wildeck. Von einem Pkw-Anhänger stahlen Unbekannte in der Nacht zu Dienstag (16.08.) mehrere Werkzeuge, darunter ein Kernbohrgerät, ein Stampfer, ein Rundumlaser, ein Makita Schlagschrauber sowie ein Stromaggregat. Zur Tatzeit stand der Anhänger mitsamt dem Diebesgut im Gesamtwert von circa 2.000 Euro im Bereich eines Windparks im Waldgebiets zwischen Friedewald und Hönebach. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Fahrrad gestohlen

Bad Hersfeld. Aus einer geöffneten Garage eines Mehrfamilienhauses in der Straße „Lappenlied“ stahlen Unbekannte in der Nacht zu Dienstag (16.08.) ein grau-grünes Mountainbike des Herstellers Carpat. Das Zweirad hat einen Wert von rund 520 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Nach Körperverletzung – Zeugen gesucht

Fulda. Am Samstagmorgen (13.08.), gegen 6.10 Uhr, schlugen nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen mehrere Personen im Bereich der Kreuzung Brauhausstraße / Ohmstraße auf einen 19-Jährigen aus Petersberg ein. Der Petersberger wurde dabei leicht verletzt. Im Anschluss flüchteten die Täter unerkannt in unbekannte Richtung. Wenig später stellte der 19-Jährige das Fehlen seines Geldbeutels fest. Ob der Verlust im Zusammenhang mit der Körperverletzung steht, die genauen Hintergründe und Umstände sind aktuell noch unklar und Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen. Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder zu dem Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu wenden.

Kennzeichendiebstahl

Fulda. Unbekannte stahlen in der Straße „An Vierzehnheiligen“ zwischen dem 22. Juli und dem 16. August die amtlichen Kennzeichen FD-MH 618 von einem weißen Ford Transit. Das Fahrzeug stand auf einem Parkplatz vor einem Firmengebäude. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Firmengebäude

Hofbieber. In der Nacht auf Dienstag (16.08.) brachen Unbekannte in ein Firmengebäude in der Straße „Im Kreuzfeld“ ein. Die Täter drangen über ein Fenster ins Gebäude ein und durchsuchten mehrere Räume nach Diebesgut. Sie stahlen unter anderem einen Laptop und Schlüssel im Gesamtwert von circa 50 Euro. Es entstand etwa 80 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de