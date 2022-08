Homburg v.d.H.: Die Polizei-News

Baustelle von Dieben heimgesucht,

Bad Homburg v. d. Höhe, Gonzenheim, Marienbader Platz, 15.08.2022, 17.00 Uhr bis 16.08.2022, 08.30 Uhr

(pa)Von Montag auf Dienstag waren auf einem Baustellengelände in Bad Homburg Diebe am Werk. Zwischen dem späten Montagnachmittag und Dienstagmorgen betraten Unbekannte eine am Marienbader Platz befindliche Baustelle. Von dieser entwendeten die Täter Farbe sowie diverses weiteres Material einer dort tätigen Malerfirma. Zum Abtransport der Beute wurde aufgrund des Umfangs vermutlich ein Fahrzeug genutzt. Der Gesamtwert des Diebesgutes wird auf über 2.000 Euro beziffert. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Bad Homburg nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06172) 120 – 0 entgegen.

Teile von Weidezaun gestohlen,

Oberursel, Bommersheim, Graf-von-Stauffenberg-Straße, 14.08.2022, 16.00 Uhr bis 16.08.2022, 10.00 Uhr

(pa)Im Laufe der vergangenen Tage kam es an einer Viehweide im Bereich von Oberursel Bommersheim zu einem Diebstahl. Wie am Dienstag zur Anzeige gebracht wurde, hatten bislang unbekannte Täter sich zwischen Sonntagnachmittag und Dienstagmorgen an der Umzäunung der in der Graf-von-Stauffenberg-Straße gelegenen Weide zu schaffen gemacht. Die Diebe entwendeten mehrere T-Zaunpfosten sowie die Batterie des Elektrozauns. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06171) 6240 – 0 bei der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Oberursel zu melden.

Unseriöser Spendensammler auf Supermarktparkplatz, Neu-Anspach, Anspach, Rudolf-Diesel-Straße, 16.08.2022, gg. 15.10 Uhr

(pa)Am Dienstagnachmittag war in Neu-Anspach ein unseriöser Spendensammler am Werk. Gegen 15.10 Uhr wurde ein Mann auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Anspacher Rudolf-Diesel-Straße von einem Unbekannten angesprochen. Dieser gab vor, Spenden für Gehörlose zu sammeln, woraufhin sich der Herr dazu verleiten ließ, etwas zu spenden. Erst im Nachhinein erfuhr er, dass es sich bei dieser Art von Spendensammlung um eine geläufige Betrugsmasche handelt. Der Täter wurde beschrieben als etwa 25 Jahre alt mit „südländischem Erscheinungsbild“. Er soll einen leichten Bauchansatz gehabt und ein schwarzes T-Shirt, eine kurze blaue Hose sowie Sandalen getragen haben. Mitgeführt habe er ein Klemmbrett. Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass bei angeblichen Spendensammlungen – insbesondere auf Parkplätzen – äußerste Vorsicht geboten ist. Im vorliegenden Fall beläuft sich der Schaden zwar lediglich auf einen einstelligen Eurobetrag, jedoch wurden in der Vergangenheit auch schon Spender geschickt abgelenkt und bestohlen. Wenn Sie durch eine Spende Gutes tun möchten, empfiehlt es sich, an Ihnen bekannte Organisationen zu spenden. Diese stellen die Daten ihres Spendenkontos in der Regel auf der offiziellen Webseite dar.