Main-Taunus: Die Polizei-News

Hoher Schaden bei versuchtem Einbruch in Garage, Hofheim am Taunus, Diedenbergen, Fuchsweg, Montag, 15.08.2022, 22:30 Uhr bis Dienstag, 16.08.2022, 06:00 Uhr

(jn)Einen Schaden in Höhe von knapp 4.000 Euro haben unbekannte Täter in der Nacht zum Dienstag an der Garage eines Einfamilienhauses in Diedenbergen verursacht. Der oder die Täter machten sich, wohl in der Hoffnung auf Beute, mit einem Werkzeug an der Garage neben einem Einfamilienhaus im Fuchsweg zu schaffen. Dabei beschädigten sie sowohl die Garagentür und den Türrahmen als auch den Motor des Garagentors, blieben jedoch bei sämtlichen Versuchen erfolglos. Die Gescheiterten flüchteten unerkannt.

Zeugenhinweise nimmt die Hofheimer Polizei unter der Telefonnummer 06192 / 2079 – 0 entgegen.

Opel-Reifen beschädigt,

Hochheim am Main, J.-B.-Siegfried-Straße, Montag, 15.08.2022, 17:30 Uhr bis Dienstag, 16.08.2022, 13:25 Uhr

(jn)Am Dienstagmittag wurde der Flörsheimer Polizei eine Sachbeschädigung an einem Pkw bekanntgemacht. Demnach parkte der später beschädigte rote Opel Corsa zwischen Montag, 17:30 Uhr und Dienstag, 13:25 Uhr in der J.-B.-Siegried-Straße in Hochheim, als seine Reifen von Unbekannten beschädigt wurden. Die Tat hatte zur Folge, dass alle Reifen luftleer waren und nun wohl ausgetauscht werden müssen.

Hinweise bitte an die Polizei in Flörsheim unter der Telefonnummer 06145 / 5476 – 0.

Rollerfahrer flüchtet vor Ordnungspolizei, Sulzbach (Taunus), Bahnhofstraße, Dienstag, 16.08.2022, 20:57 Uhr

(jn)Ein 17-jähriger Rollerfahrer, der von Mitarbeitern des Sulzbacher Ordnungsamtes kontrolliert werden sollte, ist am Dienstagabend geflüchtet, konnte jedoch später noch identifiziert werden. Um kurz vor 21:00 Uhr war der kennzeichenlose Roller, der mit zwei Jungs ohne Helm besetzt war, Ordnungspolizisten in der Bahnhofstraße aufgefallen. Als die beiden kontrolliert werden sollten, setzte der Fahrer zur Flucht an. Allerdings war die Tour rasch beendet, da der Rollerfahrer auf kieselsteinartigem Untergrund auf einem nahegelegenen Weg stürzte. Während sein Sozius, ein 18 Jahre alter Frankfurter, mit leichten Verletzungen an der Unfallstelle angetroffen wurde, führten erst weitere Ermittlungen zu dem 17-jährigen Fahrer. Dieser konnte mit ebenfalls leichteren Verletzungen am späten Abend an seiner Frankfurter Wohnanschrift angetroffen und für weitere polizeiliche Maßnahmen zur Wache verbracht werden. Auf ihn kommen nun gleich mehrere Ermittlungsverfahren zu.

Zwei Verletzte nach Auffahrunfall,

Eschborn, Landesstraße 3005, Dienstag, 16.08.2022, gegen 17:10 Uhr

(jn)Im Rahmen eines Auffahrunfalles am frühen Dienstagabend auf der L 3005 bei Eschborn sind zwei Frauen verletzt worden. Die 23-jährige Unfallverursacherin musste zwecks weiterer medizinischer Betreuung in ein Krankenhaus transportiert werden. Der Unfallaufnahme zufolge befuhren die zwei Frauen gegen 17:10 Uhr die L 3005 aus Eschborn in Fahrtrichtung Rödelheim, als die vorausfahrende 52 Jahre alte Ford-Fahrerin aus Hattersheim etwa 200 Meter vor der Anschlussstelle zur BAB 66 verkehrsbedingt bremsen musste. Die 23-Jährige bemerkte dies zu spät und kollidierte am Steuer ihres Mercedes sitzend mit dem Heck des Ford. Infolgedessen war eine medizinische Behandlung beider Unfallbeteiligten notwendig. Zudem entstand an beiden Wagen ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe, der Benz musste abgeschleppt werden.