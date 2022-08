Bergstrasse

Bensheim: Drei Fahrzeuge zerkratzt/Zeugen gesucht

Bensheim (ots) – Drei in einer Reihe, im Bereich einer Gaststätte in der

Friedhofstraße geparkte Fahrzeuge, wurden am Sonntagmittag (14.08.), in der Zeit

zwischen 13.30 und 15.30 Uhr, von Unbekannten mit einem spitzen Gegenstand

jeweils auf der Beifahrerseite zerkratzt. Es entstand insgesamt ein Schaden von

mehreren hundert Euro.

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Zeugen, die in diesem

Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, um Kontaktaufnahme mit dem

Kriminalkommissariat 41 in Bensheim unter der Rufnummer 06251/8468-0.

Wald-Michelbach: Polizei überwacht Geschwindigkeit

Wald-Michelbach (ots) – Am Dienstagabend (16.08.) führten Beamte der

Polizeistation Wald-Michelbach Geschwindigkeitskontrollen auf der Landesstraße

3105, zwischen Aschbach und Affolterbach, durch.

Im Laufe der knapp einstündigen Messungen wurden vier Verstöße gegen die

geltende Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h festgestellt. Spitzenreiter war ein

Motorradfahrer aus Erbach, der mit seiner Maschine mit 137 Stundenkilometern vom

Radar erfasst wurde. Auf den Biker kommt nun ein empfindliches Bußgeld, Punkte

in Flensburg sowie ein einmonatiges Fahrverbot zu. Die übrigen Verkehrsverstöße

zogen Verwarnungsgelder nach sich.

Darmstadt

Darmstadt-Kranichstein: Blauer Roller entwendet / Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots) – Zwischen Dienstag (16.8.), gegen 16 Uhr, und Mittwoch (17.8.),

gegen 12 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter einen Roller in der

Barkhausstraße.

An dem blauen Motorroller der Marke Shenke war zum Zeitpunkt des Diebstahls das

Versicherungskennzeichen „060-ULT“ angebracht. Nach bisherigen Erkenntnissen

liegt der Schaden bei mehreren Hundert Euro. Wie es den Unbekannten gelang, den

Roller zu entwenden, muss noch ermittelt werden.

Hinweise zu den Tätern und dem Verbleib des Rollers werden vom Kommissariat 43

in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151 969 – 0 entgegengenommen.

Darmstadt: Mann fordert Geld und schlägt zu / Zeugenaufruf der Polizei

Darmstadt (ots) – Wegen Körperverletzung ermittelt das Kommissariat 35 der

Darmstädter Kriminalpolizei, nachdem ein bislang unbekannter Tatverdächtiger am

Dienstagabend (16.8.) gegen 20 Uhr einem 34-jährigen Mann gegen den Kopf schlug

und flüchtete. Zuvor verlangte der Mann aus bislang unbekannten Gründen Geld von

ihm. Dieser Aufforderung ist er nicht nachgekommen.

Der Angreifer ist nach derzeitigen Kenntnissen 1,60 bis 1,70 Meter groß und

kräftig gebaut. Er hat dunkle, nach hinten gelegte Haare sowie Tattoos an den

Armen und Fingern. Zur Tatzeit trug er ein weißes T-Shirt, eine kurze Hose und

eine Umhängetasche.

Hinweise zu dem Tatverdächtigen werden vom Kommissariat 35 in Darmstadt unter

der Telefonnummer 06151 969 – 0 entgegengenommen.

Darmstadt: Auseinandersetzung nach Bar-Besuch / Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots) – In der Nacht zum Mittwoch (17.8.) kam es nach einem Bar-Besuch

in der Mauerstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen.

Hierbei wurde nach derzeitigen Erkenntnissen mindestens ein 21-jähriger Mann

leicht verletzt.

Die Ermittler fahnden in diesem Zusammenhang nach drei Tatverdächtigen, die nach

der Auseinandersetzung geflüchtet sind. Nach derzeitigem Kenntnisstand waren

alle drei Männer circa 16 bis 18 Jahre alt und 1,70 bis 1,80 Meter groß.

Außerdem sollen sie eine sportliche Figur gehabt haben.

Ein Mann hatte kurze blonde Haare. Zur Tatzeit trug ein weißes T-Shirt und eine

schwarze Bauchtasche.

Der Zweite hatte ebenfalls kurze blonde Haare, trug einen grünen Pullover sowie

eine kurze Hose und Sneaker.

Zur dritten Person ist bislang nur bekannt, dass er ein T-Shirt, eine kurze Hose

und Sneaker trug.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen und dem genauen Tathergang dauern an. Wenn

Sie Hinweise zu den drei Flüchtigen geben können oder Ihnen die beschriebenen

Personen aufgefallen sind, melden Sie sich bitte bei dem Kommissariat 43 in

Darmstadt unter der Telefonnummer 06151 969 – 0.

Darmstadt: Mann schlägt mit Bierflasche nach Ladendetektiv / Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots) – Am Dienstagabend (16.8.) gegen 21 Uhr kam es auf dem Parkplatz

eines Supermarktes in der Heinrichstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen

einem Ladendetektiv und einem bislang unbekannten Mann.

Nach bisherigen Erkenntnissen hielt sich vor dem Markt ein Mann auf, der unter

dem Einfluss von Alkohol stand und Kunden belästigt hat. Der Ladendetektiv bat

den Mann daraufhin das Gelände zu verlassen. Daraufhin schlug der Mann mit

seiner Bierflasche nach dem Ladendetektiv, welcher ausweichen konnte und sich

dann verteidigte. Anschließend flüchtete der Angreifer.

Der bislang unbekannte Tatverdächtige soll zwischen 30 und 40 Jahren und circa

1,70 bis 1,80 Meter groß gewesen sein. Zudem war er sehr schlank. Er hatte

mittellanges braunes Haar.

Das Kommissariat 43 in Darmstadt ermittelt nun wegen versuchter gefährlicher

Körperverletzung. Hinweise zu dem Täter werden unter der Telefonnummer 06151 969

0 entgegengenommen.

Darmstadt: Fahrradcodierung beim Polizeisommer 2022/Anmeldung notwendig

Darmstadt (ots) – Das Polizeipräsidium Südhessen in Darmstadt lädt Interessierte

anlässlich des Polizeisommers 2022 am Sonntag, den 28. August 2022, zwischen 11

Uhr und 16 Uhr am Polizeipräsidium in der Klappacher Straße zur kostenlosen

Fahrradcodierung ein.

Unter der Telefonnummer 06151/969-41102 oder -41103 nehmen die Beamtinnen und

Beamten ab sofort Anmeldungen entgegen.

Für die Vergabe und das Erstellen des individuellen Codes wird ein

Identifikations-Dokument und ein Eigentumsnachweis bei der Codierung benötigt.

Außerdem gilt es, den Batterieschlüssel von E-Bikes oder Pedelecs nicht zu

vergessen. Carbon-Räder sind für die Codierung nicht geeignet. Zudem ist es für

einen reibungslosen Ablauf hilfreich, sich schon vorher die Rahmennummer des

Rades zu notieren und die Nummer bereits zur Hand zu haben. Die Polizei freut

sich über jeden, der diesen Tag als Gelegenheit nutzt, sein Zweirad, auf diesem

Weg vor potenziellen Dieben zu schützen.

Darmstadt-Dieburg

Dieburg: Polizei stellt Mountainbike sicher / Eigentümer gesucht

Dieburg (ots) – Ein schwarzes Mountainbike des Herstellers „Ghost“ wurde von

einem Passanten bereits am Mittwoch, den 13. Juli, in der Straße „Auf der Leer“

in einem Gebüsch aufgefunden. Eine Streife stellte das Bike im Anschluss sicher.

Da nicht auszuschließen ist, dass das Fahrrad bei einem Diebstahl entwendet

wurde und bislang die rechtmäßigen Besitzer noch nicht ermittelt werden konnten,

wendet sich das Kommissariat 43 in Darmstadt an die Öffentlichkeit. Wer

Verdächtiges beobachtet hat oder Hinweise zum Eigentümer geben kann, wird

gebeten, sich bei den Ermittlerinnen und Ermittlern unter der Rufnummer

06151/969-0 zu melden.

Unbekannter Mann onaniert in der Öffentlichkeit / Zeugenaufruf der Polizei

Weiterstadt (ots) – Ein noch unbekannter Mann hat sich am Dienstag (16.7.) gegen

30 Uhr gegenüber einer 66-jährigen Passantin in der Straße „Am Aulenberg“

entblößt und sexuelle Handlungen an sich vorgenommen. Anschließend flüchtete er

auf seinem Rad.

Der Mann soll 20 bis 30 Jahre alt und 1,70 bis 1,80 Meter groß gewesen sein. Er

hatte dunkelbraune Haare und einen dunkelbraunen Vollbart. Zur Tatzeit trug er

eine Kappe, ein dunkles T-Shirt und eine dunkle wadenlange Hose.

Das Kommissariat 10 in Darmstadt ermittelt in diesem Fall und nimmt unter der

Telefonnummer 06151/969 – 0 Hinweise von Zeugen entgegen.

Weiterstadt-Braunshardt: Einbrecher gelangen in Geschäftsgebäude und Wohnung / Polizei sucht Zeugen

Weiterstadt (ots) – Zwischen Samstagvormittag (13.8.) und Dienstagnachmittag

(16.8.) verschafften sich Einbrecher Zutritt zu einer Metzgerei und einer

darüber liegenden Wohnung in der Ludwigstraße. Um in das Gebäude zu gelangen

brachen sie das Schloss einer Türe heraus. Sowohl die Metzgerei als auch die

Wohnung durchsuchten die Eindringlinge.

Nach ersten Feststellungen gehören Bargeld und Silberbesteck zur Beute. Nach

derzeitigen Erkenntnissen beläuft sich der angerichtete Schaden auf circa 200

Euro. Die Höhe des Diebesguts ist noch nicht bekannt.

Wenn Sei Verdächtiges wahrgenommen haben, melden Sie sich bitte bei dem

Kommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151 969 – 0.

Ober-Ramstadt/Darmstadt: 44-jährige Frau vermisst / Polizei bittet um Mithilfe

Ober-Ramstadt/Darmstadt (ots) – Seit vergangenem Sonntag (14.8.) wird die

44-jährige Corinna Neff aus Ober-Ramstadt vermisst. In diesem Zusammenhang

wendet sich die Polizei mit einem Bild der Frau an die Öffentlichkeit und hofft

auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Sie wurde an diesem Tag zuletzt von Angehörigen gegen 12.30 Uhr in einem Bus,

der Richtung Darmstadt fuhr, gesehen. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt.

Frau Corinna Neff ist circa 1,60 Meter groß und hat gesträhntes dunkles Haar.

Angaben zu ihrer Kleidung können zum jetzigen Zeitpunkt nicht gemacht werden. Da

die 44-Jährige eingeschränkt mobil ist, führt sie einen Rollator mit sich.

Nach derzeitigem Kenntnisstand kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Frau

auf ärztliche Hilfe angewiesen ist.

Wer die Vermisste gesehen hat oder Angaben zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort

geben kann, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 10 in Darmstadt unter

der Rufnummer 06151/969-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Ober-Ramstadt: Nach Unfallflucht/Polizei sucht schwarzen Mercedes mit roten DI-Kennzeichen

Ober-Ramstadt (ots) – Beim Linksabbiegen geriet der Fahrer eines schwarzen

Mercedes am Dienstagabend (16.08.), gegen 18.15 Uhr, an der Kreuzung

Ernst-Ludwig-Straße/Leuschnerstraße nach rechts von der Fahrbahn ab und

beschädigte hierbei ein Verkehrsschild und eine Hauswand. Es entstand ein

Schaden von rund 1500 Euro.

Der unbekannte Autofahrer setzte seine Fahrt anschließend, ohne sich um den

Schaden zu kümmern, über die Darmstädter Straße fort. An dem schwarzen Mercedes

waren rote DI-Kennzeichen angebracht. Das Auto müsste im Frontbereich erheblich

beschädigt sein. Hinweise werden erbeten an die Polizeistation Ober-Ramstadt

unter der Telefonnummer 06154/63300.

Bickenbach: Fahrradfahrer nach Sturz verstorben

Bickenbach (ots) – Am Dienstag (16.8.) stürzte gegen 16 Uhr ein 40-jähriger Mann

mit seinem Fahrrad im Bereich des Erlensee. Der Radfahrer war mit drei weiteren

Personen unterwegs und kam nach eigenen Angaben aufgrund von Unebenheiten auf

dem Weg zu Fall.

Der 40-Jährige fuhr nach dem Sturz noch nach Hause, musste aber aufgrund

zunehmender Schmerzen wenige Stunden später ins Krankenhaus gebracht werden.

Noch auf der Fahrt verschlimmerte sich sein Zustand massiv und er kollabierte.

Die sofort eingeleiteten Rettungsmaßnahmen von einem hinzugezogenen

Rettungswagen verliefen ohne Erfolg.

Die Polizeistation Pfungstadt ermittelt in diesem Zusammenhang wegen eines

tödlichen Verkehrsunfalls. Die Ermittlungen dauern an.

Gross-Gerau

Groß-Gerau: Drei Transporter gestohlen/Wer kann Hinweise geben?

Drei auf einem Firmengelände in der Odenwaldstraße abgestellte Transporter gerieten in der Nacht zum Dienstag (16.08.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter entwendeten zunächst die Fahrzeugschlüssel aus einem auf dem Gelände befindlichen Gebäude und fuhren anschließend mit einem Peugeot Boxer mit dem Kennzeichen GG-SB 190, einem Mercedes Vito mit dem Kennzeichen GG-SB 290 und einem Mercedes Sprinter mit dem Kennzeichen GG-SB 990 davon.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise, insbesondere zum Verbleib der gestohlenen Fahrzeuge geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

Bischofsheim: Betrunken mit nicht zugelassenem Auto unterwegs

Mit einem nicht zugelassenen Auto fuhr ein 48 Jahre alter Mann am Dienstagabend (16.08.) auf den Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Kasteler Straße. Eine Streife kontrollierte den Mann dort anschließend. Rasch bemerkten die Beamten, dass der Wagenlenker deutlich unter Alkoholeinwirkung stand. Ein Atemalkoholtest zeigte rund 2,9 Promille an.

Der 48-Jährige wurde daraufhin vorläufig festgenommen und musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Ihn erwarten nun Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr sowie wegen Nutzung des nicht zugelassenen Autos im öffentlichen Straßenverkehr.