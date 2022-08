Die Auswirkungen der Coronapandemie auf das Fremdenverkehrs- und Gastgewerbe sind in den letzten zwei Jahren überdeutlich geworden.

Neben diesen Industrien und dem Transportwesen hat die Pandemie auch Freizeiteinrichtungen wie Vergnügungsparks und Glücksspieleinrichtungen in Mitleidenschaft gezogen.

Vor Corona eine beliebte Freizeitaktivität

Das Glücksspiel ist in Deutschland eine beliebte Freizeitbeschäftigung, insbesondere Spielhallen und Casinos wurden im Jahr 2019 rund 6,4 Millionen Mal besucht. Damit erwirtschaftete die Glücksspielindustrie über 822 Millionen Euro, wobei Spielautomaten den größten Anteil ausmachten, gefolgt von Roulette, Blackjack und Pokertischspielen.

Spielverhalten seit der Coronapandemie

Als Folge der Schließung von Glücksspieleinrichtungen gingen die Besucherzahlen im Jahr 2020 stark zurück und der Betrieb ist seit der Wiedereröffnung im letzten Sommer immer noch eingeschränkt. Tischspiele wie Roulette, Blackjack und Poker waren und sind von den Coronavorschriften am meisten betroffen. Pro Tisch dürfen nur vier Personen sitzen. Zum Schutz der Spieler werden Trennwände aus Acrylglas verwendet.

Online statt vor Ort

Viele Spieler bevorzugen seit Corona eher Online-Casinos gegenüber traditionellen Glücksspielorten, worunter die traditionellen Glücksspieleinrichtungen leiden. Online-Casinos erleben einen regelrechten Boom, denn das bequeme Sitzen zu Hause, ohne Einschränkungen und mögliche Ansteckungsgefahren, findet immer mehr Anklang. Zahlreiche Online-Casinos vermelden daher Rekordumsätze – eine Online-Casinos-Liste 2022 mit seriösen Anbietern können Interessierte hier einsehen.

Das neue Glücksspielgesetz soll die Anzahl der Angebote nun aus dem „halblegalen“ Online-Sektor reduzieren, indem das Online-Glücksspiel legalisiert und eine deutsche Glücksspiellizenz vergeben wird, wobei das Angebot strengen staatlichen Vorschriften und Beschränkungen unterliegt.

Vorrangiges Ziel des Gesetzes ist es, den Verbraucher zu schützen, sodass eine Einzahlungsgrenze festgelegt und Spielpausen erzwungen werden.

Steigende Besucherzahlen in Spielhallen

Dennoch ist die Zahl der Besucher in Spielhallen in Deutschland im Jahr 2021 noch einmal gestiegen. Rund 350.000 Menschen gaben an, mehrmals im Monat in die Spielbank zu gehen und über eine Million Menschen spielten mehrmals in der Woche. Nach dem kurzen Einbruch spielen jetzt wieder mehr als 180.000 Menschen monatlich und 410.000 Menschen besuchen die Spielhallen, um wöchentlich zu spielen.

Wie wird es der Glücksspielindustrie in der Zukunft gehen?

Die Besucher von Glücksspieleinrichtungen scheinen versucht zu haben, die verlorene Zeit wieder aufzuholen, nachdem die Öffnung von Freizeiteinrichtungen, die in geschlossenen Räumen stattfinden, für mehrere Monate weitgehend verboten wurde.

Aufgrund der finanziellen Notlage von vielen, die durch COVID-19 und dem daraus resultierenden wirtschaftlichen Abschwung verursacht wurde, gibt es Befürchtungen, dass wirtschaftliche Not und Arbeitslosigkeit die Menschen spielfreudiger machen.

Auch wenn es sich nur um einen kurzen Aufschwung in den örtlichen Glücksspieleinrichtungen zu handeln scheint, werden Glücksspiele und dergleichen bald wieder zur Normalität zurückkehren, wenn mehr Zeit vergeht und der Alltag wieder zur Routine wird.

Nicht nur dank des neuen Glücksspielgesetzes ist der aufstrebende Zweig der Online-Casinos – im Einklang mit der Digitalisierung – im Leben der Menschheit präsenter denn je und wird somit für mehr Glücksspieler in der Zukunft sorgen.

Fazit

Seit der Coronapandemie hat sich das Spielerverhalten in Glücksspieleinrichtungen verändert. Während der Schließung dieser Institutionen waren Spieler gezwungen, auf Online-Angebote zurückzugreifen. Somit haben Online-Casinos Rekordumsätze während der Pandemie verzeichnen können. Außerdem wurde das Online-Glücksspiel in Deutschland legalisiert, was dazu führte, dass sogar noch mehr Menschen zu den Online-Angeboten griffen. Jetzt steigen die Besucherzahlen wieder stetig an. Es wird vermutet, dass es an der finanziellen Notlage vieler Menschen aufgrund der Pandemie liegt, die versuchen ihr Glück zu finden.

Auch wenn sich das Spielverhalten in den Glücksspieleinrichtungen wieder normalisieren wird, werden die Online-Angebote wahrscheinlich immer beliebter werden.