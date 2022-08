Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 16.08.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Grünstadt: Unter Betäubungsmitteleinfluss E-Scooter geführt und als Täter eines Betrugsdeliktes entlarvt

Grünstadt (ots) – Am Dienstag, 16.08.2022 gegen 09:30 Uhr wurde ein 17-jähriger Fahrer eines E-Scooter im Bereich der Kirchheimer Straße in Grünstadt einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle konnten die Beamten drogentypische Auffallerscheinungen feststellen. Ein durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv auf THC. Dem jungen Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und ihm wurde auf der Dienststelle durch eine Ärztin eine Blutprobe entnommen. Entsprechende Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurden eingeleitet. Zudem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Des Weiteren konnte der 17-jährige Fahrer im Rahmen der Anzeigenaufnahme, aufgrund vorhandener Videoaufzeichnungen, von den eingesetzten Beamten zweifelsfrei als Täter mehrerer Betrugsdelikte identifiziert werden. Zuvor hat dieser eine EC-Karte rechtswidrig erlangt und diese auch umfangreich eingesetzt. Aufgrund dessen muss er mit weiteren Konsequenzen rechnen.

Haßloch: Betrunken und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Haßloch (ots) – Durch einen aufmerksamen Bürger wird ein augenscheinlich betrunkener Mann an einer Haßlocher Tankstelle gemeldet. Die eingesetzten Beamten können bei der anschließenden Kontrolle den Verdacht bestätigen. Der Mann, ein 37-jähriger Neustädter, pustete 1,3 Promille. Da er zuvor mit dem Auto zur Tankstelle gefahren ist, muss er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Bei der weiteren Kontrolle wurde zudem festgestellt, dass dem Mann bereits die Fahrerlaubnis entzogen wurde. Er wird sich wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten müssen.

Dirmstein: Unter Drogeneinfluss PKW geführt

Dirmstein (ots) – Am 15.08.22,23:30 Uhr wurde eine PKW-Fahrerin in Dirmstein einer Verkehrskontrolle unterzogen. Es ergaben sich Anhaltspunkte auf den Konsum von Drogen. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf Cannabis und Kokain. Der 39-jährigen Fahrzeugführerin wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt und die Fahrerin muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):