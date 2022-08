Karlsbad – Fußgänger bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Karlsruhe (ots) – Ein 58-jähriger Fußgänger erlitt bei einem Verkehrsunfall in

der Friedrich-Speidel-Straße in Karlsbad am Dienstag gegen 12:00 Uhr derart

schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Eine 89-jährige Autofahrerin befuhr nach aktuellem Sachstand die

Friedrich-Speidel-Straße in Richtung Süden. Aus bislang ungeklärter Ursache

geriet die Frau versehentlich auf das Gaspedal ihres Autos mit

Automatikgetriebe. Durch das Durchtreten des Gaspedals fuhr sie mit ihrem

Fahrzeug auf den Gehweg und erfasste von hinten frontal den dort befindlichen

Fußgänger. Dieser wurde über die Windschutzscheibe und das Dach auf den Boden

geschleudert und tödlich verletzt.

Das Auto der 89-Jährigen kollidierte im Anschluss mit einem am rechten

Fahrbahnrand geparkten Fahrzeug und kam daraufhin zum Stehen. Die Frau zog sich

leichte Verletzungen zu.

Täterfeststellung nach Diebstahl dank guter Zusammenarbeit

Mannheim (ots) – Sonntagnacht (14. August) entwendete eine zunächst unbekannte

Person den Rucksack einer 23-jährigen Mitarbeiterin der Deutschen Bahn. Die Tat

ereignete sich im Bordbistro eines ICE auf der Fahrt von Düsseldorf nach

Mannheim. Dank eines Zeugen und aufmerksamer Beamten des PP Mannheim konnte noch

in der Nacht ermittelt werden, dass es sich bei dem Tatverdächtigen um einen

20-jährigen Algerier handelte.

Der 20-Jährige fiel bereits auf der Fahrt von Düsseldorf Richtung Mannheim auf,

da er im Bordbistro herumschrie. Die 23-jährige Geschädigte suchte daher die

Zugbegleitung auf, um den Fahrgast zu melden. Diesen Moment der Abwesenheit

nutzte der 20-Jährige und entwendete den Rucksack der Geschädigten. Ein

aufmerksamer Reisender bemerkte den Diebstahl, konnte die Vollendung jedoch

nicht mehr verhindern.

Im Laufe der Nacht informierten Beamte des PP Mannheim die Bundespolizei am

Mannheimer Hauptbahnhof über die Kontrolle einer Personengruppe im Stadtgebiet

Mannheim. Hierbei wurde auch ein Rucksack aufgefunden, der aufgrund von

Aufnähern deutlich der Deutschen Bahn zugeordnet werden konnte. Es stellte sich

schnell heraus, dass es sich um den Rucksack der 23-jährigen Mitarbeiterin

handelte.

Aufgrund der Angaben der Geschädigten und des Zeugen konnte schließlich der

20-Jährige als Tatverdächtiger identifiziert werden. Auf ihn kommt nun eine

Anzeige wegen Diebstahls zu.

Karlsruhe – Zeugen nach Verkehrsunfall zwischen Rad- und Autofahrer gesucht

Karlsruhe (ots) – Am Dienstag gegen 10:40 Uhr ereignete sich unter der

Beteiligung von einem Radfahrer und einem Autofahrer ein Verkehrsunfall am

Karlsruher Ostring.

Ersten Angaben zufolge war der 25-jährige Radfahrer in nicht zulässiger Richtung

auf dem von der Straße abgetrennten Radweg unterwegs. Er beabsichtigte offenbar

an der Kreuzung zur Rintheimer Hauptstraße nach rechts, über die dortige Rad-

und Fußgängerfurt, den Ostring zu queren. Der 51-jährige Autofahrer hielt

offenbar aufgrund einer roten Ampel auf der Rintheimer Hauptstraße

verkehrsbedingt an und wollte aus seiner Sicht nach rechts auf den Ostring

abbiegen. Der Autofahrer fuhr schließlich wieder an. Der Radfahrer leitete in

der Annahme, der Autofahrer würde ihm keine Vorfahrt gewähren, eine Vollbremsung

ein, stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu.

Da der Unfallvorgang nicht abschließend geklärt werden konnte, ist die

Verkehrspolizeiinspektion nun auf der Suche nach Zeugen. Diese werden gebeten

sich telefonisch unter 0721/944840 zu melden.

Gleisüberschreiter beleidigt Mitarbeiter der Deutschen Bahn

Bruchsal (ots) – Montagabend (15. August) beleidigte ein 22-jähriger Deutscher

einen Mitarbeiter der Deutschen Bahn am Bahnhof in Bruchsal. Zuvor war der

22-Jährige mehrfach über die Gleise gelaufen und hatte auf den Bahnsteig

uriniert.

Eine Streife der Bundespolizei stellte die Personen gegen 20:35 Uhr am Bahnhof

fest. Zunächst versuchte der 22-Jährige sich der Kontrolle durch die Beamten zu

entziehen, wurde jedoch schnell an seinem Fluchtversuch gehindert. Im weiteren

Verlauf beleidigte der junge Mann dann auch die Beamten.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen erhielt dieser einen Platzverweis für

den Bahnhof Bruchsal, dem er bereitwillig nachkam.

Er muss nun mit Anzeigen wegen Beleidigung, unbefugten Aufenthaltes im

Gleisbereich und Verunreinigung von Bahnanlagen rechnen.

In welche Gefahr sich der 22-Jährige begeben hat, war ihm möglicherweise nicht

klar. Nicht ohne Grund ist es verboten, an nicht dafür vorgesehenen Stellen die

Gleise zu queren. Züge passieren Bahnhöfe oft mit hohen Geschwindigkeiten und

werden zu spät wahrgenommen. Hierdurch kann es zu schweren bis hin zu tödlichen

Unfällen kommen. Zum richtigen Verhalten auf Bahnanlagen informiert die

Bundespolizei unter www.bundespolizei.de.

Karlsruhe – Raub im Fasanengarten – Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots) – Ein 33-jähriger Mann wurde am Montag gegen 23:00 Uhr offenbar

Opfer eines Raubes im Karlsruher Fasanengarten.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen wurde dem Mann plötzlich und unvermittelt

von hinten auf den Kopf geschlagen, wodurch er zu Boden ging. Am Boden liegend

schlugen zwei bislang unbekannte Personen auf ihn ein und entwendeten die

Umhängetasche des Geschädigten. In der Umhängetasche befand sich unter anderem

das Mobiltelefon und der Geldbeutel des Mannes. Des Weiteren kam bei dem Angriff

ein roter Sportschuh abhanden und das T-Shirt des 33-Jährigen wurde zerrissen.

Um sich zu schützen hielt der Geschädigte offenbar seine Arme vor den Kopf und

das Gesicht. Daher ist zu den Tatverdächtigen bislang lediglich bekannt, dass es

sich um zwei männliche Personen handelte. Der 33-Jährige machte zwei Passanten

auf sich aufmerksam, welche umgehend die Polizei alarmierten.

Zeugen oder Hinweisgeber werden dringend gebeten, sich telefonisch unter

0721/666-5555 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Versuchter Einbruch im Kanalweg

Karlsruhe (ots) – Ein mutmaßlicher Wohnungseinbrecher wurde am frühen

Dienstagmorgen durch den vom Lärm erwachten Bewohner von seinem Vorhaben

abgehalten.

Gegen 03:30 Uhr versuchte ein Unbekannter in die Wohnung im ersten Geschoss

eines Mehrfamilienhauses im Kanalweg einzubrechen. Hierzu wurde wohl das für

Sanierungsarbeiten aufgestellte Außengerüst zum Aufstieg verwendet. Mittels

einer Schnur versuchte der Kriminelle das gekippte Fenster zu öffnen. Durch die

Geräuschkulisse alarmiert, stand der Wohnungsinhaber geistesgegenwärtig auf und

schaltete umgehend die Beleuchtung an. Hierdurch konnte der Einbrecher offenbar

von seinem Vorhaben abgebracht werden. Eine Beschreibung konnte durch den

Anwohner leider nicht abgegeben werden.

Karlsruhe – Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

Karlsruhe (ots) – Bislang unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum

zwischen dem 05.08.2022 bis zum 15.08.2022 Zutritt in ein Wohnhaus in der

Philippstraße in Karlsruhe-Mühlburg.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen kletterten die Täter auf einen Balkon und

brachen von hier aus ein Fenster auf. Im Gebäudeinneren durchwühlten die

Unbekannten in sämtlichen Räumen Schränke und Schubladen und verteilten die

Inhalte in den Räumen. Im Anschluss flüchteten die Einbrecher vermutlich wieder

über die Balkontür. Der durch den Einbruch entstandene Sachschaden konnte

bislang noch nicht beziffert werden.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch unter 0721/666-3611

mit dem Polizeirevier Karlsruhe-West in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Vorfahrt missachtet – Frau bei Unfall leicht verletzt

Karlsruhe (ots) – Am Montagnachmittag kam es in Karlsruhe-Daxlanden zu einem

Verkehrsunfall in der Lindenallee, bei dem eine Frau leicht verletzt und in der

Folge in ein Krankenhaus eingeliefert wurde.

Kurz nach 15:00 Uhr übersah eine 84-jährige Mercedes-Fahrerin an der Einmündung

zur Kastanienallee einen von rechts kommenden Seat. In der Folge kollidierten

die beiden Fahrzeuge. Die 32-jährige Fahrzeugführerin erlitt hierdurch leichte

Verletzungen und musste mit einem Krankenwagen in eine Klinik gebracht werden.

An ihrem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Gesamtschaden an

beiden Fahrzeugen wird auf circa 12.000 Euro geschätzt.

Ettlingen – Unklarer Unfallhergang – Polizei bittet um Hinweise

Karlsruhe (ots) – Am Dienstagmittag kollidierten zwei Autos kurz vor der

Straßenbahnhaltestelle „Erbprinz“. Es gibt unterschiedliche Versionen des

Unfallhergangs.

Der Vorfall ereignete sich gegen 13.20 Uhr auf Höhe der Straßenbahnhaltestelle

Erbprinz, beide Fahrzeuge waren Richtung Lauerturm unterwegs. Dem Unfall

vorausgegangen war offenbar ein verbotswidriges Überholmanöver, bei dem ein

grauer Mercedes wohl einen schwarzgrauen Smart for Two rechts überholte und

hierbei offenbar den Radstreifen nutzte. Anschließend soll er absichtlich den

Smart mit seinem Pkw gerammt oder abgedrängt haben. Beide Autos wendeten über

die dort verlaufenden Schienen und fuhren wieder Richtung Bruchhausen. An der

Kreuzung Schlossgartenstraße/Rastatter Straße/ Goethestraße wendete der Smart

nach eigenen Angaben abermals und fuhr zum Polizeirevier Ettlingen. Wohin der

graue Mercedes fuhr, ist unklar.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfall oder die vorausgegangenen

Verkehrsvorgänge zwischen dem grauen Mercedes AMG und dem schwarz-grauen Smart

for Two gesehen haben. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ettlingen unter der

Telefonnummer 07243/32000 entgegen.