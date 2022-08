Heidelberg-Wieblingen: Rollerfahrer und Sozia bei Verkehrsunfall verletzt

Heidelberg-Wieblingen (ots) – Ein Rollerfahrer sowie dessen Mitfahrerin wurden

am späten Montagnachmittag bei einem Unfall auf der L637 bei Wieblingen

verletzt.

Der 18-Jährige kam beim Befahren des Kreisverkehrs, an der dortigen

Umgehungsstraße (Abzweigung Sandwingert), auf der nassen Fahrbahn zu Sturz.

Hierbei zog sich der Rollerfahrer Prellungen und Schürfwunden zu, während seine

16-jährige Begleiterin Verletzungen im Gesichtsbereich davontrug.

Beide Personen mussten in Heidelberger Kliniken medizinisch behandelt werden; an

dem Kleinkraftrad entstand geringer Sachschaden.

Heidelberg: Rettungseinsatz am Neckarufer; 43-jähriger Mann aus Wasser geborgen und in Klinik gebracht; Taucher der Berufsfeuerwehr Heidelberg im Einsatz

Heidelberg (ots) – Eine 43-jähriger Mann wurde am Dienstagnachmittag, gegen

12.30 Uhr, von Tauchern der Berufsfeuerwehr Heidelberg aus dem Neckar geborgen

und nach seiner ersten notärztlichen Behandlung mit einem Rettungswagen in eine

Klinik gebracht.

Über den Gesundheitszustand des Mannes liegen derzeit liegen noch keine

Erkenntnisse vor.

Ein Zeuge hatte kurz vor 12 Uhr die Polizei darüber informiert, dass ein Mann am

nördlichen Ufer des Neckars, östlich des Brückenkopfes in den Fluss gesprungen,

aber nicht wieder aufgetaucht sei.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Rettungsaktion kam neben den

Feuerwehrtauchern mit einem eigenen Boot auch kurzfristig ein

Polizeihubschrauber zum Einsatz.

Nach ersten Erkenntnissen liegen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden oder

eine Selbsttötungsabsicht vor. D

ie momentanen Ermittlungen werden vom Polizeipräsidium Einsatz in Göppingen

geführt.

Heidelberg: Handy gestohlen, geortet und Täter ertappt – gleich zwei Anzeigen wegen Diebstahls!

Heidelberg (ots) – In der Nacht von Montag auf Dienstag entwendete ein zunächst

unbekannter Mann unbemerkt das Smartphone einer 53-jährigen Frau in einem Lokal

in der Heidelberger Altstadt. Die bestohlene Frau informierte umgehend die

Polizei, während sie mithilfe einer Ortungsapp den Fluchtweg des Verdächtigen

verfolgte und die Beamtinnen und Beamten so zu dem Täter lotste. Die Polizei

konnte schließlich den 26-jährigen Mann gegen 1:30 Uhr in der Nähe des Graswegs

ausfindig machen und ihn dort durchsuchen. Hierbei fanden die Einsatzkräfte

schließlich das gestohlene Smartphone. Ebenfalls fiel den Polizistinnen und

Polizisten bei der Durchsuchung ein hochwertiges Paar Funkkopfhörer auf, welche

zurückliegend vermehrt im Bereich der Neckarwiese gestohlen worden waren. Eine

Abfrage der Individualnummer in den polizeilichen Systemen ergab tatsächlich,

dass der 26-Jährige auch diese gestohlen haben dürfte, denn diese waren nach

einem Diebstahl auf der Neckarwiese vom 11.08.22 zur Fahndung ausgeschrieben.

Gegen den Mann wird nun wegen des Verdachts des Diebstahls in beiden Fällen

ermittelt.

Heidelberg: Unbekannter belästigt Frau – Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) – Am Montagnachmittag gegen 15 Uhr war eine 29-jährige Frau zu

Fuß im Boxbergring zwischen der Bank und dem Einkaufszentrum unterwegs. In der

Unterführung sprach ein bisher unbekannter Täter die Frau, welche mit ihrer

Tochter unterwegs war, an und zeigte ihr ein Bild auf seinem Smartphone. Bei

dieser Gelegenheit umarmte der Unbekannte die Frau, welche sich daraufhin

versuchte zu entfernen. Der Mann folgte ihr und fasste ihr hierbei zweimal an

das Gesäß. Danach flüchtete der Mann in Richtung eines Supermarkts. Der

Verdächtige wird wie folgt beschrieben: südländisches Erscheinungsbild, ca. 170

cm groß, Drei-Tage-Bart, trug eine blaue Schildmütze, Sonnenbrille, beige

Dreiviertelhose, dunkles Shirt, auffällig weiße Zähne, trug braune

Papiereinkaufstasche, Tattoos an Armen, sprach Englisch. Zeugen, welche die

Situation beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zum Täter geben können,

werden gebeten, sich Polizeirevier Heidelberg-Süd, Tel.: 06221/3418-0 in

Verbindung zu setzen.