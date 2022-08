Festnahme und anschließender Drogenfund im Spielautomaten

Frankfurt-Bahnhofsviertel (ots)-(lo) – Am Montagabend 16.08.2022 kam es zur Festnahme eines mutmaßlichen Drogendealers in der Elbestraße. Im Rahmen einer Personenkontrolle der Polizei in einem Spielcasino sollte der 54-Jährige Mann durchsucht werden. Er entzog sich dieser zunächst, indem die Flucht ergriff. Nach einer kurzen Verfolgung zu Fuß nahmen die eingesetzten Beamten den Beschuldigten fest.

Bei der Durchsuchung des Verdächtigen konnte zwischen Jeanshose und Unterhose ca. 5 Gramm Kokain aufgefunden werden. In den Hosentaschen befanden sich ca. 595 Euro Bargeld. Des Weiteren stellten die Polizisten im Innenraum des vom 54-Jährigen genutzten Spielautomaten weitere Betäubungsmittel (ca. 1 Gramm Kokain, ca. 1,65 Gramm Heroin, ca. 0,14 Gramm Crack) sicher. Der Beschuldigte wird am heutigen Tag dem Haftrichter vorgeführt.

Verfolgungsfahrt mit Elektromotorrad

Frankfurt (ots)-(lo) – Am Montag 04.08.2022 gegen 20:00 Uhr kam es am Deutschherrnufer zu einer Verfolgungsfahrt zwischen der Fahrradstaffel der Polizei und einem “Pedelec”. Im Rahmen einer Polizeikontrolle der Fahrradstaffel durchbrach der 36-Jährige Pedelecfahrer die Kontrollstelle. Die eingesetzten Polizisten nahmen mit Hilfe ihrer Elektromotorräder und unter Nutzung der Sondersignalanlage die Verfolgung des Flüchtigen auf.

Nach wenigen hundert Meter holte die Streife den “Raser” ein und konnte seine Flucht beenden. Im Verlauf der Kontrolle stellten die Beamten augenscheinlich fest, dass das Pedelec des 36-Jährigen frisiert wurde.

Nach Beendigung der Kontrollmaßnahmen wurde das Rad zwecks gutachterlicher Überprüfung sichergestellt und der Beschuldigte vor Ort entlassen. Er muss sich wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.

31-Jähriger festgenommen

Frankfurt-Nied (ots)-(dr) – In der Nacht von Montag auf Dienstag 16.08.2022 haben Beamte des 16. Polizeireviers einen mutmaßlichen Werkzeugdieb in Nied festgenommen. Der 31-jährige Tatverdächtige fiel zunächst Passanten auf, als dieser im Nieder Kirchweg diverses Werkzeug an eine bestimmte Stelle brachte. Die Passanten hielten den verdächtigen Mann fest und alarmierten die Polizei.

Eine Streife des 16. Reviers nahm ihn fest und verbrachte ihn auf eine Dienststelle. Der 31-Jährige steht im Verdacht, einen Baustellencontainer auf einer nahgelegenen Baustelle aufgebrochen und aus diesem Werkzeuge entwendet zu habe. Unter anderem eine Kreissäge, mehrere Winkelschleifer, Hämmer, Zangen sowie Baustellenkleidung.

Der wohnsitzlose Mann soll dem Haftrichter vorgeführt werden. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

Festnahmen nach Einbruchsdiebstahl

Frankfurt (ots)-(fue) – Am Montag 15.08.2022 gegen 23.00 Uhr, wurden zwei zunächst unbekannte Männer dabei beobachtet, wie sie am Opernplatz die Glastüren eines Lokales gewaltsam aufschoben und sich anschließend an den Kühlschränken zu schaffen machten.

Die Zeugen verständigten die Polizei, welche die beiden Tatverdächtigen, 34 und 55 Jahre alt, festnehmen konnte. Diese hatten sich bereits 6 Flaschen Champagner im Wert von rund 400 EUR zurechtgelegt.

Schnelle Täterfestnahme nach Kellereinbruch

Frankfurt (ots)-(la) – Am Montag 15.08.2022, konnte die Polizei gegen 15:30 Uhr zwei Täter festnehmen, nachdem diese zuvor in die Kellerräume eines Mehrfamilienhauses eingebrochen waren. Ein erst 14-jähriger und ein 36-jähriger Täter verschafften sich Zutritt zu den Kellerräumen eines Mehrfamilienhauses in der Offenbacher Landstraße.

Dort entwendeten sie einen E-Scooter. Die Tat wurde durch einen aufmerksamen Zeugen beobachtet, der die Polizei alarmierte und die Täter zur Rede stellte. Die Beiden traten daraufhin die Flucht an und ließen ihre Beute zurück. Die schnell eingetroffene Polizeistreife konnte die Täter auf Grund der guten Personenbeschreibung in Tatortnähe ausfindig machen und vorläufig festnehmen.

850 Kg Kupferkabel entwendet – Zeugen gesucht

Frankfurt am Main (ots) – Die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main ermittelt gegen unbekannte Täter, die im Zeitraum vom 11.08.2022 (16:00 Uhr) bis zum 15.08.2022 (08:00 Uhr) zwei Kabeltrommeln mit insgesamt ca. 850 Kg Kupferkabel entwendet haben. Der Tatort liegt im Bereich der Wintersporthalle an der Bahnstrecke zwischen Frankfurt Hauptbahnhof und dem Bahnhof Stadion.

Der Diebstahl wurde am gestrigen Montagvormittag durch einen Mitarbeiter festgestellt. Laut dessen Aussage wurden die Kabeltrommeln nach Beendigung der Bauarbeiten am Donnerstag, 11.08.2022, mittels Bauzaun und Schellen gesichert. Zu Beginn der Arbeiten am Montag war der Bauzaun geöffnet und die Schellen abgeschraubt. Es konnten demnach keine Beschädigungen am Zaun oder an den Bauzaunschellen festgestellt werden. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 4.800 Euro.

Zu den laufenden Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls sucht die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main nach Zeugen. Sachdienliche Hinweise können unter der Telefonnummer 069/130145 1100 oder über www.bundespolizei.de gemeldet werden.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main

