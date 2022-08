Versuchter Diebstahl von Stuhl, Beleidigung und Bedrohung

Mainz (ots) – Am Montag 15.08.2022 gegen 09:00 Uhr befand sich ein 21-jähriger mit zwei Freunden zu Fuß in der Boppstraße. Aus welchem Grund auch immer beabsichtigte er einen Stuhl vor einer Apotheke zu entwenden, der dort für Kunden bereitgestellt wurde. Dies beobachtete ein erst kürzlich pensionierter Polizeibeamter und hielt den jungen Mann von dem Diebstahl ab.

Daraufhin beleidigte und bedrohte dieser den ehemaligen Polizeibeamten mit üblen Schimpfworten und Bedrohungen bis hin zu der Androhung, ihn zu erschießen. Zivilcourage zeigte in dem Zusammenhang ein 53-jähriger aus Mainz-Gonsenheim, der das Geschehen beobachtete und dem Bedrohten zur Hilfe kam bis eine Polizeistreife eintraf.

E-Scooter nach Genuss von Joint gefahren

Mainz (ots) – Ein 18-Jähriger ist in der Nacht auf Dienstag einer Polizeistreife aufgefallen, weil er gemeinsam mit einem Freund auf einem E-Scooter gefahren ist. Gegen drei Uhr sind die beiden die Rheinallee in Richtung Innenstadt gefahren und wurden angehalten. Während der Kontrolle fiel den Polizisten auf, dass der Fahrer alkoholisiert wirkte.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,25 Promille. Dies liegt unter der gesetzlichen Grenze von 0,5 Promille, bis zu der Kraftfahrzeuge geführt werden dürfen. E-Scooter fallen unter den Begriff Kraftfahrzeug. Aufgrund seines Verhaltens erhärtete sich jedoch der Verdacht, dass er unter dem Eindruck von berauschenden Mitteln am Straßenverkehr teilnimmt. Er selbst bestätigte daraufhin, am Vortag einen Joint konsumiert zu haben.

Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe durch einen Arzt entnommen. Bestätigt sich dieser Verdacht, stellt dies eine Ordnungswidrigkeit dar und der 18-jährige Mainzer muss mit einem Bußgeld von 500 EUR und einem Punkt im Verkehrszentralregister rechnen.

Smartphone aus Rucksack entwendet

Mainz (ots) – Am Montagnachmittag 15.08.2022 ist die 74jährige Geschädigte zu Fu? In der Mainzer Innenstadt unterwegs, wo sie unter anderem vom Brandzentrum zum Höfchen läuft, um anschließend mit dem Bus nach Hause (Mainz-Laubenheim) zu fahren. Erst zuhause stellt sie fest, dass ein Fach ihres Rucksacks offensteht. Hieraus wurde ein teures Smartphone entwendet.

Im Beisein der Polizei ruft sie ihre Handynummer an. Tatsächlich nimmt eine männliche Person mit ausländischem Akzent ab und beendet sofort wieder das Gespräch. Die Polizei rät in diesem Zusammenhang, Wertgegenstände, wie Geldbörse, Smartphone oder ähnliches eng am Körper zu tragen und nicht in Rucksäcken oder Taschen zu verstauen.

Schwerpunktkontrollmonat der Polizei im August

Bad Kreuznach (ots) – Wie bereits berichtet, führt das Polizeipräsidium Mainz im Monat August Schwerpunktkontrollen mit der Zielrichtung “Fahren unter Alkohol- und/oder Drogeneinfluss” durch. Hintergrund ist, dass es im ersten Halbjahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr zu einer deutlichen Steigerung bei Verkehrsunfällen unter Alkoholeinfluss kam.

In der zweiten Kontrollwoche im Bereich der Polizeidirektion Bad Kreuznach wurden insgesamt 108 Verkehrsteilnehmer kontrolliert (98 im PKW, 3 im LKW, 5 E-Scooter-Fahrer und zwei Zweiradfahrer). Hierbei wurden Alkoholdelikte und Drogendelikte beim Führen der Fahrzeuge festgestellt.

Die Fälle im Einzelnen:

Bei einer Verkehrskontrolle am 09.08.2022 um 12:34 Uhr in der Mainzer Straße in Bingen wird bei einem 43-jährigen PKW-Fahrer mit Wohnsitz in Bingen Atemalkohol festgestellt. Der Mann räumte ein, am Abend zuvor Alkohol konsumiert zu haben. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,61 Promille. Gegen den Mann wird eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt.

Am 10.08.2022, gegen 08:45 Uhr meldet ein Zeuge der Polizei einen in Schlangenlinien fahrenden LKW, welcher die B 41 in Monzingen in Fahrtrichtung Kirn befährt. Der LKW kann durch eine Polizeistreife auf einem Parkplatz gestoppt werden. Ein durchgeführter Alkoholtest bei dem 35-jährigen rumänischen Fahrer ergab einen Wert von 0,35 Promille. Die Weiterfahrt wird daraufhin untersagt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Am 14.08.2022 gegen 14:00 Uhr melden Passanten einen unverschlossenen PKW auf einem Parkplatz einer Gaststätte in Bad Sobernheim, bei dem seit etwa 20 Minuten der Motor laufen würde, ohne das sich Personen im Fahrzeug befinden. Als die Polizeistreife eintrifft, finden die Beamten in der Mittelkonsole eine halb geleerte Bierflasche. In der Gaststätte kann dann auch der Fahrer dieses Autos ermittelt werden, der angibt, schlicht vergessen zu haben, den Motor auszuschalten. Der 30-jährige mit Wohnsitz in Bad Sobernheim war stark alkoholisiert. Da ihm ein Fahren mit dem Fahrzeug nicht nachgewiesen werden konnte, wurde auch kein Strafverfahren gegen ihn eröffnet. Allerdings wurde rein präventiv der Fahrzeugschlüssel durch die Polizei zur Verhinderung einer eventuellen Weiterfahrt sichergestellt.

Bei einer Streifenfahrt in Guldenthal kann ein 40-jähriger Guldenthaler ohne Helm auf einem Kleinkraftrad festgestellt und kontrolliert werden. Er war nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis, zeigte bei einem Alkoholtest einen Wert von 0,51 Promille. Zudem verlief ein Drogenschnelltest positiv auf Betäubungsmittel. Bei dem Mann wird eine Blutprobe entnommen.

Im Rahmen einer Streifenfahrt werden am 10.08.2022, gegen 20:50 Uhr und 23:30 Uhr jeweils E-Scooter-Fahrer in Bingen kontrolliert. Bei der Kontrolle eines 44-jährigen Fahrers aus Münster-Sarmsheim wird sowohl Alkoholgeruch festgestellt als auch Anzeichen auf einen Betäubungsmittelkonsum. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 0.34 Promille und ein Drogenschnelltest verlief ebenfalls positiv. Gleiches war bei dem 39jährigen mit Wohnsitz in Bingen feststellbar. Der Alkoholtest zeigte hier 0,20 Promille. Der Drogentest war auch positiv. Sein E-Scooter war zudem nicht versichert.

Ein weiterer E-Scooter-Fahrer wird am 13.08.2022, gegen 13:25 Uhr auf der Saarlandstraße in Bingen kontrolliert. Bei dem 46-jährigen mit Wohnsitz in Bingen können ebenfalls Abzeichen von Betäubungsmittelkonsum festgestellt werden, was auch durch einen Drogenschnelltest bestätigt wird.

Am 09.08.2022 um 01:10 Uhr wird ein 24-jähriger E-Scooter-Fahrer in Münster-Sarmsheim im Rahmen der Streife einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei kann deutlicher Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,67 Promille. Bei den Männern wurden Blutproben entnommen.

Im Rahmen einer eingerichteten polizeilichen Kotrollstelle im Salinental in Bad Kreuznach wird am 11,08.2022, gegen 12:50 Uhr ein PKW angehalten. Der 37-jährige Fahrer aus Bad Kreuznach ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Er gibt zudem an am Morgen Haschisch konsumiert zu haben. Der Drogenschnelltest bestätig dies. Ihm wird ebenfalls eine Blutprobe entnommen. Auf dem Beifahrersitz sitzt die 40-jährige Halterin dieses Fahrzeugs. Da sie dem Fahrer das Fahren ohne Fahrerlaubnis erlaubt hat, wird gegen sie ebenfalls ein Strafverfahren eingeleitet, denn auch das Zulassen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ist nach dem Straßenverkehrsgesetz strafbar.

Einen 26-jährigen Kleinkraftradfahrer mit Wohnsitz in Bingen erwischte es bei einer Kontrolle am 14.08.2022, gegen 17:50 Uhr in der Hitchinstraße in Bingen. Bei dem sichtlich nervösen Fahrer konnten die kontrollierenden Beamten ebenfalls deutliche Anzeichen auf den Konsum von Betäubungsmitteln festgestellt werden. Auch ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Des Weiteren kam es zu 11 sonstigen Strafanzeigen und 22 sonstigen Ordnungswidrigkeitenanzeigen/Verwarnungen, die nicht in Zusammenhang mit Alkohol oder Drogen stehen. In der laufenden Woche werden die Schwerpunktkontrollen im Bereich der Polizeidirektion Worms stattfinden. Wir berichten weiter.

E-Scooter-Fahrer verletzt Fußgänger und flüchtet

Mainz (ots) – Am Montag 15.08.2022 gegen 15:00 Uhr befährt ein 30-jähriger aus Mainz-Gonsenheim mit einem E-Scooter den Gehweg der Breite Straße in Fahrtrichtung Juxplatz. Dort streift er eine 73-jährige Fußgängerin beim Passieren, die hierbei zu Fall kommt und sich verletzt.

Der Scooter-Fahrer flüchtet, ohne sich um die Frau zu kümmern, wird jedoch von einem weiteren Passanten festgehalten. Der Scooterfahrer stürzt hierbei und zieht sich dabei eine Schürfwunde am Knie und eine Prellung der Hüfte zu.

Mainz-Bingen

Einbruch in Einfamilienhaus mit Friseursalon

Klein-Winternheim (ots) – Noch steht nicht genau fest, wie der oder die unbekannten Täter in ein Haus in der Straße Auf der Warth in Klein-Winternheim eingebrochen sind. Dafür lässt sich die Tatzeit relativ eng eingrenzen. Als der Wohnungsinhaber am Montag 15.08.2022 gegen 05:30 Uhr das Wohnhaus, in dem sich im Erdgeschoss ein Friseursalon befindet, verlässt, war noch alles in Ordnung.

Als gegen 09:50 Uhr ein Verwandter das Objekt betritt, stellte dieser fest, dass die komplette Wohnung durchwühlt war. Entwendet wurde Bargeld, sowohl aus dem Wohnhaus, als auch aus der Kasse des Friseursalons.

Wer sachdienliche Hinweise oder verdächtige Beobachtungen zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Verhinderte Trunkenheitsfahrt

Bingen (ots) – 15.08., Saarlandstraße, 17:50 Uhr – Bei einer allgemeinen Streifenfahrt stellten die Beamten auf dem Scharlachberg-Gelände eine junge männliche Person nebst abgestelltem E-Scooter fest. Bei der anschließenden Personenkontrolle zeigte der amtsbekannte Mann Anzeichen eines nahen Betäubungsmittelkonsums. Der Mann gab dies auch zu. Der E-Scooter wurde aufgrund der gezeigten Auffälligkeiten sichergestellt.

Verkehrsunfall mit Flucht

Bingen (ots) – 15.08., Hafenstraße, 09:15-14:15 Uhr – Ein Mann erschien auf der Dienststelle und beanzeigte eine Verkehrsunfallflucht zu seinem Nachteil. Nach eigenen Angaben hatte er seinen braunen Opel Meriva (mit WI-Kennung) gegen 09:15 Uhr unbeschädigt abgestellt. Als er Nachmittags zu seinem PKW zurückkehrte, stellte er einen frischen Schaden an der Fahrzeugfront fest. Es liegen bisher keine Hinweise auf einen Unfallverursacher vor.

Verkehrsunfall mit Flucht

Aspisheim (ots) 12.08., Bacchusweg, 08-12:00 Uhr – Ein unbekanntes Fahrzeug rangierte und stieß infolge ungenügendem Sicherheitsabstand gegen die am Grundstück befindliche Mauer. Hierbei entstand Sachschaden. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei bittet um Hinweise auf den Täter.