Weyher: Polizei fängt sture Esel ein (siehe Foto)

Weyher (ots) – Verkehrsteilnehmer meldeten auf der Landstraße 506 im Modenbachtal bei Weyher zwei ausgebüxte Esel. Die beiden Tiere haben ihrem Ruf alle Ehre gemacht.

Störrisch konnten sie erst nach längerer, fußläufiger Verfolgungsjagd eingefangen und der Tierhalterin übergeben werden.

Ladendiebstahl endet im Gefängnis

Bad Bergzabern (ots) – Am Montag 15.08.22 ereignete sich gegen 12:55 Uhr ein Diebstahl in einer Tankstelle in der Weinstraße. Ein 48-jähriger Mann hatte 2 Dosen Bier im Wert 4 Euro an sich genommen und die Tankstelle ohne Bezahlung der Ware verlassen. Die hinzu gerufenen Polizisten konnten den Mann in einem nahe gelegenen Park schlafend antreffen.

Bei der Überprüfung der Personalien wurde ein offener Haftbefehl festgestellt. Die ausstehende Zahlung eines 4-stelligen Geldbetrags konnte der Mann nicht begleichen, weshalb er in einer Justizvollzugsanstalt verbracht wurde.

Geschwindigkeitskontrolle

Schweighofen (ots) – In der Ortsdurchfahrt Schweighofen wurde am Montag, 15.08.2022, in der Zeit von 10:15 Uhr bis 12:40 Uhr, eine Überwachung der 30Km/h-Geschwindigkeitsbegrenzung durchgeführt.

Bei 78 gemessenen Fahrzeugen mussten 15 Verkehrsteilnehmer beanstandet werden. Die höchste gemessene Geschwindigkeit lag bei 59 Km/h.

Einbruch in Wohnhaus

Klingenmünster (ots) – Zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Weinstraße kam es am Montag 15.08.2022 von 0:30-01 Uhr. Die Täter verschafften sich Zugang zu den Zimmern und durchwühlten die Schränke. Der entstandene Sachschaden und das Diebesgut können noch nicht beziffert werden.

Zeugen, die zur Tatzeit im Bereich des Anwesens Weinstraße 61 Beobachtungen gemacht haben, welche im Zusammenhang mit dem Einbruch stehen könnten, werden gebeten sich unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.slp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.

Heckscheibe eingeschlagen

Edenkoben (ots) – Über das zurückliegende Wochenende wurde an einem VW Bus T4, welcher in der Radeburger Straße auf dem “Lettenparkplatz” abgestellt war, die Heckscheibe eingeschlagen. Von dem Täter fehlt jede Spur. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei Edenkoben unter der Rufnummer 06323 9550 entgegen.

Rebsetzlinge entwendet

Großfischlingen (ots) – Unbekannte haben Anfang August von einem Weinberg neben der L 542 zwischen Großfischlingen und Essingen mehrere neu angepflanzte Rebsetzlinge im Wert von über 500 Euro entwendet. Der Sachverhalt wurde jetzt der Polizei zur Anzeige gebracht. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei Edenkoben unter der Rufnummer 06323/9550 entgegen.

Aktuelle Warnmeldung der Polizeidirektion Landau

Landau/Herxheim (ots) – Die Polizeidirektion Landau möchte Sie darauf hinweisen, dass es aktuell im Bereich Landau und Herxheim vermehrt zu Anrufen bei älteren Menschen kommt, bei denen es sich um Betrugsversuche im Bereich Schockanruf handeln könnte.

Geben Sie am Telefon keine Auskunft über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse oder andere sensible Daten.

Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Vertrauensperson hinzu, z. B. Nachbarn oder nahe Verwandte.

Übergeben Sie unbekannten Personen kein Geld oder Wertsachen.

Wenden Sie sich an das örtliche Polizeirevier. Erzählen Sie der Polizei von den Anrufen.

Die Polizeidirektion Landau ist für Sie da! Telefonnummer: 06341-287-0.