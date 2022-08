Marburg: BMW zerkratzt

Auf einer Länge von über zwei Meter an einer Fahrzeugseite erstreckt sich der Kratzer, den Unbekannte in den Lack eines geparkten grauen BMW einbrachten. Die Schäden entstanden von Samstag auf Sonntag, 30./ 31. Juli, zwischen 20.30 Uhr und 9.30 Uhr in der Sudetenstraße. Die Reparaturkosten dürften im vierstelligen Bereich liegen. Die Polizei in Marburg bittet um Hinweise zur Sachbeschädigung (Telefonnummer 06421/4060).

Steffenberg- Oberhörlen: Hyundai zerkratzt

Einen blauen Hyundai zerkratzten Unbekannte in der Obere Straße zwischen 8 Uhr am Mittwoch, 10. August, und 11 Uhr am Montag. Der entstandene Schaden beträgt mehrere tausend Euro, die Polizei in Biedenkopf bittet um Hinweise zum Verursacher (Telefonnummer 06461/92950).

Neustadt: Skoda touchiert

Einen geparkten weißen Skoda touchierte ein unbekannter Autofahrer vermutlich beim Vorbeifahren in der Graf-Spee-Straße. Die 2.000 Euro hohen Schäden am Octavia entstanden zwischen 11 Uhr am Sonntag, 14. August, und 11.30 Uhr am Montag. Die Polizeibeamten in Stadtallendorf bitten um Hinweise zum Unfallverursacher (Telefonnummer 06428/93050).

Ebsdorfergrund- Dreihausen: Hyundai angefahren

Schäden in Form eines gebrochenen Scheinwerfers sowie Lackkratzer an einem geparkten Hyundai Kona verursachte ein unbekannter Autofahrer in der Alte Landessstraße. Anstatt sich darum zu kümmern, entfernte sich der Unbekannte am Montag, 15. August, zwischen 13 und 18 Uhr. Die Höhe des Schadens wird auf 800 Euro geschätzt. Die Marburger Polizei bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).