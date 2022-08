Lahnau: Gegen Baum geprallt

Auf der Landstraße zwischen Waldgirmes und Rodheim-Bieber verunfallte am Dienstag die Fahrerin eines schwarzen Ford. Gegen 12.15 Uhr war die aus dem Kreis Gießen stammende 42-Jährige in Richtung Waldgirmes unterwegs, als sie etwa 500 Meter nach dem Ortsausgang von der Straße abkam, einen Kabelmast umfuhr und schließlich gegen einen Baum prallte. Rettungskräfte befreiten die Schwerverletzte aus ihrem Fahrzeug und brachten sie zur Behandlung in ein Krankenhaus. L3286 war für die Dauer des Rettungseinsatzes sowie anschließender Unfallaufnahme bis etwa 13.15 Uhr voll gesperrt. Das nicht mehr fahrbereite Auto musste abgeschleppt werden.

Haiger-Sechshelden: Frau und Kind steigen in Wohnung ein / Polizei sucht Zeugen

Ein dreistes Diebesduo verschaffte sich am vergangenen Freitag (12.08.2022) Zutritt zu einer Wohnung in der Imbachstraße. Aus dieser ließen sie Schmuck im Wert von rund 250 Euro mitgehen. Zwischen 10.10 Uhr und 10.25 Uhr öffnete die Bewohnerin zum Durchlüften sämtliche Fenster. Als sie die Fenster wieder schloss, überraschte sie im Schlafzimmer eine Frau mit einem Kind. Die unbekannte Frau verwickelte die Haigererin geschickt in ein Gespräch und schaffte es die Wohnung mit dem Kind zu verlassen. Im Anschluss fiel auf, dass Schmuck im Wert von rund 250 Euro fehlt. Die Polizei geht davon aus, dass die Frau und das Kind über ein Fenster in die Wohnung eingestiegen waren und dort den Schmuck mitgehen ließen. Nach Einschätzung des Opfers waren die etwa 40-jährige Frau und das ca. 11 Jahre alte Kind rumänischer bzw. südosteuropäischer Abstammung. Sie war ca. 160 cm groß, auffallend dick und hatte schwarze, schulterlange Haare, die sie zu einem Zopf gebunden hatte. Sie trug schwarze Leggins sowie ein weißes T-Shirt im Aufdruck. Das Kind hatte eine auffallend dünne Figur und trug ein blaues T-Shirt.

Wem sind die Frau und das Kind am Freitag in Sechshelden noch aufgefallen?

Wer kann Angaben zur Identität der Frau oder des Kindes machen?



Hinweise erbittet die Polizeistation Dillenburg unter Tel.: (02771) 9070.

Lahnau-Waldgirmes: Weidezaun geklaut

In der Verlängerung der Friedenstraße schlugen am Montagabend (15.08.2022) Weidezaundiebe zu. Zwischen 17.15 Uhr und 20.30 Uhr suchten sie eine dort eingepferchte Schafherde auf und griffen sich vier Eckstangen aus Metall sowie acht Weidezaunpfähle. Zeugen, die die Diebe beobachteten oder denen in diesem Zusammenhang in der Friedenstraße Personen oder Fahrzeuge auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.