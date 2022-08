Korbach – Kupferkabel von Baustelle gestohlen

In der Nacht von Montag auf Dienstag entwendeten Unbekannte Kupferkabel von einer Großbaustelle in der Medebacher Landstraße in Korbach.

Die Täter gelangten auf das mit Bauzäunen gesicherte Gelände. Aus dem Neubau eines Lebensmittelgeschäftes entwendeten sie Kupferkabel und eine Kabeltrommel im Gesamtwert von etwa 1.300 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Korbach, Tel. 05631-9710