Einbruch in Mehrfamilienwohnhaus

Zeit: Sonntag, 14.08.2022, 11:00 Uhr bis Dienstag, 16.08.2022, 07:50 Uhr

Im oben genannten Zeitraum brachen unbekannte Täter in ein Mehrfamilienwohnhaus in der Mühlenstraße in Frielendorf ein.

Die unbekannten Täter hebelten eine Tür des Wohnhauses auf und gelangten so in das Innere. Im Wohnhaus wurden mehrere Türen gewaltsam geöffnet und mehrere Räumlichkeiten wurden nach Diebesgut durchwühlt. Die unbekannten Täter entwenden eine Münzsammlung mit dem Wert eines mittleren dreistelligen Bereichs.

Insgesamt entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 500,- EUR. Hinweise auf die unbekannten Täter liegen derzeit nicht vor.

Die Kriminalpolizei Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet Hinweise unter Tel.: 05681/774-0.

Einbruch in Schule mit hohem Sachschaden

Zeit: Freitag, 12.08.2022, 12:00 Uhr bis Sonntag, 14.08.2022, 08:00 Uhr

Im oben genannten Zeitraum brachen unbekannte Täter in eine Schule in der Kasseler Straße in Bad Zwesten ein.

Die unbekannten Täter zerschlugen eine Fensterscheibe und gelangten somit in das Schulgebäude. Im Anschluss durchwühlten sie sämtliche Räumlichkeiten und entleerten sogar mehrere Feuerlöscher im Innenbereich der Schule. Weiterhin versuchten die unbekannten Täter, größere elektronische Bauteile der Schule abzubauen bzw. zu entwenden, was ihnen allerdings nicht gelang.

Insgesamt entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 5000,- EUR. Hinweise auf die unbekannten Täter liegen derzeit nicht vor.

Die Kriminalpolizei Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet Hinweise unter Tel.: 05681/774-0.