Vier Autos im Philippinenhöfer Weg zerkratzt: Polizei sucht Zeugen

Kassel-Philippinenhof/Warteberg:

Unbekannte haben in der Zeit zwischen Sonntagnachmittag, 14 Uhr, und Montagnachmittag, 15 Uhr, im Philippinenhöfer Weg mindestens vier geparkte Autos mutwillig beschädigt. Wie die aufnehmenden Beamten des Polizeireviers Nord berichten, hatten die Täter mit einem unbekannten spitzen Gegenstand den Lack der vier Fahrzeuge an unterschiedlichen Stellen zerkratzt. Bei den gegenüber der Mommenröder Straße abgestellten Fahrzeugen handelt es sich um einen VW Golf, einen VW Up, einen VW Sharan und einen Renault Clio. Der Gesamtsachschaden dürfte schätzungsweise im mittleren vierstelligen Bereich liegen. Hinweise auf die unbekannten Täter liegen aktuell nicht vor. Nun sucht die Kasseler Polizei nach Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können. Zeugen melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Polizei.

Kostenlose Radfahrausbildung für Kinder: Noch freie Plätze in der 5. Ferienwoche

Für die Radfahrausbildung für Kinder des Verkehrserziehungsdienstes des Polizeipräsidiums Nordhessen, die in der kommenden 5. Ferienwoche vom 22. bis 25. August in der Jugendverkehrsschule Kassel-Marbachshöhe, Hildegard-von-Bingen-Str. 11, angeboten wird, gibt es noch freie Plätze.

Die Übungszeiten sind täglich von 9:30 – 12:00 Uhr. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen nicht jünger als neun und nicht älter als zwölf Jahre sein.

Die Radfahrausbildung ist kostenfrei. Übungsfahrräder werden gestellt. Eigene Schutzhelme sollten selbstverständlich mitgebracht werden. Auf witterungsbedingt angepasste Kleidung sowie das Mitbringen einer Pausenmahlzeit und Schreibutensilien wird hingewiesen.

Bei Interesse an den noch freien Plätzen wird um telefonische Anmeldung beim Verkehrserziehungsdienst unter den Telefonnummern 0561/ 910- 1851, -1855 oder -1812 gebeten.