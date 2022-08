Offenbach Main-Kinzig-Kreis: Die Polizei-News

Unfallflucht: Wer kann Hinweise geben? – Hainburg/Klein-Krotzenburg

(jm) Innerhalb von neunzig Minuten ereignete sich am Samstagabend in der Siemensstraße gegenüber der Hausnummer 26 eine Unfallflucht, bei der ein geparkter Ford Fiesta angefahren wurde. Ein bislang Unbekannter beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken den blauen Kleinwagen. Der entstandene Schaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Zeugen, die zwischen 18 und 19.30 Uhr Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf den Verursacher geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06182 8930-0 auf der Wache der Polizei in Seligenstadt.

Main-Kinzig-Kreis

Wer zerkratzt die geparkten Autos? – Polizei bittet um Hinweise – Hanau/Klein-Auheim

(aa) Seit Juni kommt es wohl vermehrt zu Sachbeschädigungen an Kraftfahrzeugen im Bereich der Fasaneriestraße, wobei vorwiegend die Beifahrerseiten mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt wurden. Die Beamten der Dezentralen Ermittlungsgruppe Großauheim haben nun einen aktuellen Fall und bitten hierzu um Hinweise. Zwischen Sonntag, 18 Uhr und Montag, 16.30 Uhr, wurde in Höhe der Hausnummer 4 ein Seat beschädigt. Die Reparaturkosten an dem roten Alhambra werden auf 2.500 Euro geschätzt. Die Polizei ist für Hinweise unter der Rufnummer 06181 9597-0 dankbar.

Informationsveranstaltung im Polizeipräsidium: „Polizei4you“ – Ein Tag nur für Dich!“ am 30. August 2022 – Offenbach

(cw) Vielfalt, Herausforderung, Teamfähigkeit, Verantwortung – das sind nur einige von 110 Gründen, die für den Polizeiberuf und die Polizei Hessen stehen. Junge Menschen, die sich einen Eindruck über die abwechslungsreiche Tätigkeit der Polizei machen möchten, haben am Dienstag, 30. August 2022 die Möglichkeit dazu. Das Polizeipräsidium Südosthessen in Offenbach am Main veranstaltet an diesem Tag von 10 bis 15 Uhr eine Informationsveranstaltung für potentielle Bewerberinnen und Bewerber unter dem Motto „Polizei4you – Ein Tag nur für Dich!“. Die Teilnehmer können dabei mit der Kriminalpolizei auf Spurensuche gehen und die Ausrüstungsgegenstände der Polizei anfassen und ausprobieren. Ferner zeigen die Diensthundeführe, was ihre Polizeihunde leisten können. Auch die körperliche Fitness kommt nicht zu kurz; es wird eine „Polizeichallenge“ geben, bei der man die sportliche Leistungsfähigkeit testen kann. „Uns ist es wichtig, dass die Teilnehmer einen vielfältigen Einblick in die abwechslungsreiche Polizeiarbeit bekommen. Zusätzlich geben wir eine Übersicht, wie man ein Studium bei der Polizei Hessen beginnen kann und welche Möglichkeiten der spätere Beruf bietet. Es kann sich jeder für diesen Informationstag bewerben, der die allgemeinen Einstellungsvoraussetzungen der Polizei Hessen erfüllt. Dies gilt natürlich auch für all diejenigen, die die Voraussetzungen anstreben – dann sollte man jedoch bereits die gymnasiale Oberstufe besuchen“, so die Einstellungsberater vom PP Südosthessen. Die Veranstaltung wird unter Einhaltung der aktuellen Hygienevorschriften stattfinden. Für die Teilnahme ist eine Anmeldung unbedingt erforderlich. Eine Teilnahme ist nur mit entsprechender Einladung möglich. Weitere Informationen zur Anmeldung im Netz unter www.karriere.polizei.hessen.de .

Bereich Offenbach

Einige Anzeigen bei Verkehrskontrollen – Offenbach

(lei) Kontrollen im Zuge der „Sicherheitsoffensive Offenbach“ standen am Montag auf dem Programm des Polizeireviers Offenbach. Zusammen mit Beamtinnen und Beamten der Bereitschaftspolizei Mühlheim am Main richteten die Ordnungshüter zwischen 6 und 14 Uhr zwei stationäre Kontrollstellen im Stadtgebiet ein – einmal an der Buswendeschleife am Stadion und auch am Ausbauende der Bundesstraße 448. Mit dem Schwerpunkt auf etwaigen Alkohol- und Drogeneinfluss zogen sie über die Dauer der Kontrollen hinweg insgesamt 49 Fahrzeuge heraus. Fünf Fahrzeuglenker standen offenkundig unter Drogeneinfluss und müssen sich nun einem Strafverfahren wegen Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr stellen. Außerdem stoppten die Polizisten einen Fahrer, der offenbar keine gültige Fahrerlaubnis mehr besaß. Gegen ihn sowie den Halter des von ihm geführten Wagens wird nun wegen des Verdachts des Fahrens beziehungsweise Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Darüber hinaus stellten sie noch sechs „Gurtmuffel“ fest, die an Ort und Stelle ein Verwarnungsgeld entrichten mussten.

Mann mit E-Scooter gestürzt und verletzt: Polizei sucht Zeugin mit blonden Haaren und Hund – Rodgau

(lei) Die Polizei in Heusenstamm führt derzeit Ermittlungen wegen Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr gegen einen 46 Jahre alten Mann. In dem Zusammenhang suchen die Beamten nun nach einer bestimmten Zeugin. Anlass der Suche ist ein Unfallgeschehen, dass sich bereits am Freitag (12. August) auf einem Feldweg parallel zur Kreisquerverbindung in Höhe des Strandbades Rodgau ereignet hat. Dort war der Dietzenbacher gegen 19.15 Uhr mit seinem E-Scooter gestürzt, wodurch er sich Verletzungen am Kopf und am Arm zuzog und anschließend ins Krankenhaus musste. Da die eingesetzte Polizeistreife Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes wahrnahm, musste er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Nun suchen die Beamten nach einer etwa 40 Jahre alten Passantin mit dunkelblonden Haaren und Sportbekleidung. Sie war mit einem Mischlingshund unterwegs und könnte Beobachtungen zur Fahrweise des 46-Jährigen gemacht haben. Die Frau sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06104 6908-0 bei der Polizei in Heusenstamm zu melden.

Bereich Main-Kinzig

Schläge und Tritte: Kneipengast wird um Geldbörse beraubt – Hanau

(lei) Nach einem gemeinschaftlich begangenen Raub zum Nachteil eines 28 Jahre alten Mannes in einer Kneipe sucht die Kriminalpolizei nun nach zwei Tätern. Den bisherigen Informationen zufolge wurde der Mann aus Kahl am Sonntagnachmittag, zwischen 14 und 15 Uhr, in einem Lokal in der Lamboystraße durch die beiden Unbekannten zunächst in ein Gespräch verwickelt. In dessen Verlauf schlug einer der Männer (30 bis 35 Jahre alt, etwa 1,90 Meter groß, muskulös, blonde kurze Haare, Tattoo auf dem rechten Arm, bekleidet mit schwarzem T-Shirt mit rotem Streifen quer über die Brust sowie einer blauen Jeanshose) dem 28-Jährigen ins Gesicht, sodass er zu Boden fiel. Nachdem sie ihm die Geldbörse samt Ausweis und Bargeld abgenommen und noch auf ihn eingetreten hatten, flüchtete das Duo zu Fuß in Richtung der nahegelegenen Otto-Wels-Straße. Einer der Schläger verlor dabei auch ein Tablet – dieses könnte den Ermittlern nun wertvolle Hinweise auf die Identität der Personen geben. Der Komplize war 40 bis 45 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß, schlank und hatte einen „schmalen“ Kopf. Er trug ein weißes Langarm-Oberteil und eine weiße Hose. Weitere Hinweise zu den Unbekannten nimmt die Kriminalpolizei Hanau unter 06181 100-123 entgegen.

Zimmerbrand durch vermutlich defektes Klimagerät – Hammersbach/Marköbel

(lei) Schätzungsweise 40.000 Euro Schaden sind am Montagabend bei einem Zimmerbrand in der Burgstraße entstanden. Ursache hierfür dürfte nach bisheriger Einschätzung der Polizei ein vermutlich defektes Stand-Klimagerät gewesen sein, welches offenbar unmittelbar vor dem Brand in Betrieb war. Gegen 20.25 Uhr wurde das Feuer im ersten Obergeschoss des Hauses in einem Kinderzimmer bemerkt. Die Feuerwehr rückte mit gut 40 Einsatzkräften aus und konnte das Feuer zügig löschen. Verletzt wurde niemand, zumal sich die Bewohner der Brandwohnung in dem Moment im Garten aufhielten. Durch den Löschwassereinsatz wurde das gesamte Obergeschoss durch den Einsatz von Wasser unbewohnbar.

Diebstahl aus Wohnung – Bad Soden-Salmünster

(lei) Mehrere tausend Euro an Bargeld erbeuteten Unbekannte am Montag aus einer Wohnung in der Pacificusstraße. Der oder die Täter verschafften sich in der Zeit zwischen 10.30 und 13.45 Uhr Zugang zu einem Mehrfamilienhaus mit 30er-Hausnummer und öffneten die Wohnung vermutlich mit einem Schlüssel, der versteckt in einem Blumentopf lag. Dort durchsuchten sie mehrere Räume und nahmen anschließend das Geld mit. Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Kriminalpolizei in Gelnhausen entgegen (06051 827-0).

Räuber mit Hawaii-Hemd überfällt Tankstelle – Dreieich/Götzenhain

(lei) Mehrere hundert Euro Bargeld hat ein 20 bis 25 Jahre alter Räuber am späten Montagabend bei einem Überfall auf eine Tankstelle in der Bleiswijker Straße (200er-Hausnummern) erbeutet. Nun sucht die Kriminalpolizei nach ihm und bittet um weitere Hinweise zu dem etwa 1,75 Meter großen Mann mit dunklem Teint und dunklen, kurzen, leicht gewellten Haaren.

Der Unbekannte hatte gegen 21.55 Uhr den Verkaufsraum betreten und unter Vorzeigen einer im Hosenbund steckenden Pistole eine 54-jährige Angestellte dazu aufgefordert, die Kasse zu öffnen. Anschließend nahm er sich das Geld aus der Kasse, steckte es in seine Jackentaschen und rannte über die Bleiswijker Straße in nördlicher Richtung davon.

Bekleidet war er mit einem auffälligen dunkelblau-weiß gemusterten „Hawaii-Hemd“, einer grau-weißen Camouflage Hose, einer schwarzen Bomberjacke sowie einer schwarzen Basecap. Außerdem trug er eine blaue Mund-Nasen-Bedeckung.

Weitere Hinweise zu der Person nimmt die Offenbacher Kripo entgegen (069 8098-1234).