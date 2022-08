Einbrecher scheitern,

Friedrichsdorf, Seulberg, Lilienweg, 13.08.2022, 10.30 Uhr bis 14.08.2022, 00.15 Uhr

(pa)In Friedrichsdorf kam es am Wochenende zu einem Einbruchsversuch in ein Wohnhaus. Zwischen Samstagvormittag und kurz nach Mitternacht der darauffolgenden Nacht versuchten Einbrecher im Seulberger Lilienweg, in ein dortiges Einfamilienhaus einzudringen. Die Hebelversuche der Täter an einer rückwärtig gelegenen Tür scheiterten jedoch, sodass den Kriminellen der Zugang in das Haus verwehrt blieb. An der angegangenen Tür wurde ein Sachschaden von etwa 100 Euro verursacht. Das Einbruchskommissariat der Bad Homburger Kriminalpolizei nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06172) 120 – 0 entgegen.

Einbruchsversuch in Kirchenbüro,

Oberursel, Weißkirchen, Urselbachstraße, 15.08.2022, 12.00 Uhr bis 16.08.2022, 08.30 Uhr

(pa)Von Montag auf Dienstag wurde in Oberursel das Büro einer Kirchengemeinde zum Ziel von Einbrechern. Zwischen Montagmittag und Dienstagmorgen versuchten Unbekannte, gewaltsam in die in der Urselbachstraße gelegenen Büroräumlichkeiten der katholischen Kirchengemeinde einzudringen. Nachdem die Täter an mehreren Stellen des Gebäudes gescheitert waren, flüchteten sie ohne Beute. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 – 0 bei der Kriminalpolizei in Bad Homburg zu melden.

Katalysator gestohlen,

Oberursel, Zimmersmühlenweg, 08.08.2022 bis 15.08.2022

(pa)Auf dem Gelände einer Oberurseler Kfz-Werkstatt waren im Laufe der vergangenen Woche Katalysatordiebe am Werk. Wie am Montag zur Anzeige gebracht wurde, war von einer auf dem Gelände im Zimmersmühlenweg abgestellten Mercedes C-Klasse der Katalysator herausgetrennt und entwendet worden. Ein möglicher Zusammenhang mit einem versuchten Katalysatordiebstahl am Samstag in Neu-Anspach, in dessen Folge zwei mutmaßliche Katalysatordiebe festgenommen werden konnten, wird derzeit geprüft. Möglich Zeuginnen und Zeugen der Tat in Oberursel werden gebeten, unter der Rufnummer (06172) 120 – 0 die Bad Homburger Kriminalpolizei zu kontaktieren.

Pkw erfasst Radfahrerin,

Bad Homburg v. d. Höhe, Daimlerstraße, 16.08.2022, gg. 08.25 Uhr

(pa)Am Dienstagmorgen wurde in Bad Homburg eine Fahrradfahrerin bei einem Verkehrsunfall verletzt. Ein 60-jähriger Idsteiner befuhr gegen 08.25 Uhr mit seinem Ford die Daimlerstraße aus Richtung Siemensstraße kommend und wollte nach links in die Horexstraße abbiegen. Dabei missachtete der Autofahrer die Vorfahrt einer 57-jährigen Radfahrerin, welche die Daimlerstraße in entgegenkommender Richtung befuhr. Der Ford erfasste die Frau, die mit ihrem Mountainbike zu Fall kam. Dabei zog sich die in Rheinland-Pfalz wohnhafte Radfahrerin leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte sie zur Behandlung in eine Klinik.

Motorrad fährt gegen abbiegenden Pkw

Oberursel, Weißkirchen Kurmainzer Straße, 15.08.2022, gg. 17.35 Uhr

Am späten Montagnachmittag wurde in Oberursel Weißkirchen ein Motorradfahrer bei einem Unfall in Folge eines Überholmanövers verletzt. Der 29-Jährige überholte gegen 17.35 Uhr mit seiner Kawasaki in der Kurmainzer Straße zwei in Richtung Steinbach vorausfahrende Pkw, als diese verkehrsbedingt halten mussten. Da zeitgleich vor den beiden Fahrzeugen ein VW Golf nach links auf einen Parkplatz abbog, kam es zum Zusammenstoß des überholenden Bikers mit dem Volkswagen. Der 29-Jährige stürzte in der Folge und zog sich leichte Verletzungen zu. Sein Motorrad musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden am Pkw und dem Krad beläuft sich auf rund 4.000 Euro.