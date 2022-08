+++Tödlicher Verkehrsunfall auf A3 zwischen Limburg und Bad Camberg+++

Wiesbaden (ots) – (pa / Im) Am Montagmittag ereignete sich auf der A3 zwischen

den Anschlussstellen Limburg-Süd und Bad Camberg ein schwerer Verkehrsunfall,

bei dem eine Person ums Leben kam.

Gegen 13.30 Uhr befuhr ein 46-Jähriger rumänischer Staatsangehöriger mit einem

britischen Kleintransporter die Autobahn in südlicher Fahrtrichtung. In Höhe des

sogenannten „Werschauer Loch“, Gemarkung Brechen, befand sich zu diesem

Zeitpunkt ein Stauende. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr der Fahrzeugführer

des Kleintransporters einem auf der rechten Fahrspur stehenden Sattelzug –

mutmaßlich ungebremst – auf. Der 46-Jährige zog sich bei dem Zusammenstoß

erhebliche Verletzungen zu, denen er noch an der Unfallstelle erlag. Für die

Dauer der Maßnahmen an der Unfallstelle, die sich bis in den späten Nachmittag

zogen, war die A3 in Fahrtrichtung Frankfurt für ca. 90 Minuten voll und

anschließend auf zwei der drei Fahrspuren gesperrt. Der Verkehr staute sich auf

ca. 20 km bis zur Anschlussstelle Diez zurück. Nach den Aufräum- sowie

Bergungsarbeiten wurde die A 3 gegen 19:15 Uhr wieder komplett freigegeben.

Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 60.000,- EUR.

27-Jähriger beraubt,

Wiesbaden, Rheinstraße, 14.08.2022, 02.30 Uhr bis 02.35 Uhr,

(pl)In der Rheinstraße wurde einem 27-jährigen Mann in der Nacht zum Sonntag das

Smartphone geraubt. Nach Angaben des Geschädigten sei er gegen 02.30 Uhr den

Grünstreifen der Rheinstraße in Richtung Ringkirche entlanggelaufen, als sich

ihm zwei junge Männer näherten, welche ihn unter Vorhalten eines Messers

aufgefordert haben sollen, sein Handy herauszurücken. Anschließend hätten die

Räuber dem 27-Jährigen das Handy aus der Hand gerissen und dann mit der Beute

die Flucht ergriffen. Die beiden Räuber sollen etwa 20-25 Jahre alt, schlank und

dunkel gekleidet gewesen sein. Mögliche Zeuginnen oder Zeugen des Vorfalls sowie

Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Wiesbadener

Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

Falscher Handwerker unterwegs,

Wiesbaden, Lorcher Straße, 15.08.2022, 18.30 Uhr,

(pl)In einem Mehrfamilienhaus in der Lorcher Straße war am Montagabend ein

falscher Handwerker unterwegs. Gegen 18.30 Uhr erschlich sich der Täter wegen

eines angeblichen Wasserrohrbruchs Einlass in die Wohnung eines Mannes. Als der

„Hausmeister“ die Wohnung wieder verließ, fielen dem Geschädigten mehrere

geöffnete Schubladen auf, aus welchen jedoch augenscheinlich nichts entwendet

wurde. Der falsche Handwerker soll 40 bis 45 Jahre alt und ca. 1,80 Meter groß

gewesen sein. Er habe eine normale Statur gehabt und eine gelbe Warnweste

getragen. Die Wiesbadener Kriminalpolizei nimmt Hinweise unter der Telefonnummer

(0611) 345-0 entgegen.

Frau unsittlich berührt,

Wiesbaden, Bahnhofstraße, 16.08.2022, 00.25 Uhr,

(pl)Eine 23-jährige Frau wurde in der Nacht zum Dienstag in der Bahnhofstraße

sexuell belästigt. Nach Angaben der 23-Jährigen habe sich der Täter ihr gegen

00.25 Uhr genähert und sie unsittlich im Bereich des Gesäßes berührt. Als die

Geschädigte daraufhin laut schrie, ließ der Unbekannte von ihr ab und ergriff in

Richtung „Untere Matthias-Claudius-Straße“ die Flucht. Der Täter soll etwa 35-40

Jahre alt gewesen sein und schulterlange, lichte Haare gehabt haben. Getragen

habe er rötliches T-Shirt und eine kurze Jeans. Die Wiesbadener Kriminalpolizei

bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0.

Wohnungen von Einbrechern heimgesucht, Wiesbaden, Hermann-Brill-Straße,

Karl-Marx-Straße, Festgestellt: 15.08.2022,

(pl)Im Verlauf des Montags wurden bei der Wiesbadener Polizei zwei

Wohnungseinbrüche zur Anzeige gebracht. In der Hermann-Brill-Straße drangen

Unbekannte zwischen Freitag und Montag durch ein aufgehebeltes Fenster in eine

Erdgeschosswohnung ein, durchsuchten die Räumlichkeiten und erbeuteten unter

anderem diverse Schmuckstücke. Beim Einbruch in eine Wohnung in der

Karl-Marx-Straße ließen die Täter einen Fernseher mitgehen. Diese Tat ereignete

sich innerhalb der vergangenen drei Wochen. Hinweise nimmt die Wiesbadener

Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Diebe auf Baustelle zugange,

Wiesbaden-Sonnenberg, An der Stadtmauer, 12.08.2022, 13.30 Uhr bis 15.08.2022,

07.00 Uhr,

(pl)Zwischen Freitagmittag und Montagmorgen waren auf einer Baustelle in der

Straße „An der Stadtmauer“ Diebe zugange. Die Täter drangen in den Neubau ein

und entwendeten aus diesem das an einem Gitter angekettete Farbspritzgerät im

Wert von rund 4.500 Euro. Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier unter der

Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

Werkzeug gestohlen,

Wiesbaden, Nixenstraße, 12.08.2022, 17.30 Uhr bis 15.08.2022, 06.15 Uhr,

(pl)Diebe hatten es im Verlauf des Wochenendes in der Nixenstraße auf die

Werkzeuge in einem geparkten Handwerkerfahrzeug abgesehen. Die Täter brachen die

auf der Ladefläche befindliche Metallbox auf und ließen die darin befindlichen

Gerätschaften im Gesamtwert von rund 6.000 Euro mitgehen. Hinweise nimmt das 5.

Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 entgegen.

Verkehrskontrolle in der Luisenstraße, Wiesbaden, Luisenstraße, 15.08.2022,

06.30 Uhr bis 08.00 Uhr,

(pl)Am Montagmorgen hat eine Polizeistreife in der Luisenstraße das

Durchfahrtsverbot überwacht. Schwerpunkt der zwischen 06.30 Uhr und 08.00 Uhr im

Bereich einer Kindertagesstätte durchgeführten Kontrolle war der Schutz der im

Straßenverkehr besonders gefährdeten Personen. Durch die Streife wurden

insgesamt neun Verstöße gegen das Durchfahrtsverbot festgestellt und geahndet.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Mann gibt Granate bei Polizei ab,

Eltville am Rhein, 15.08.2022, gg. 13.00 Uhr

(pa)Am Montag sorgte der Fund eines Eltviller Bürgers bei der örtlichen

Polizeistation kurzzeitig für Aufregung. Gegen 13.00 Uhr meldete sich ein Mann,

der zuvor bei dem derzeitigen Niedrigwasser im trockenen Flussbett des Rheins

unterwegs gewesen war. Dabei hatte er einen metallenen Gegenstand gefunden, den

er nicht so recht einordnen konnte. Der Finder entschloss sich, mit dem

Fundstück die Polizeistation Eltville aufzusuchen, um den Gegenstand begutachten

zu lassen. Dort erkannte man schnell, dass es sich bei dem Fund um

Kriegsmunition – genauer gesagt eine Sprenggranate – handelte. Daraufhin wurde

umgehend der Besucherparkplatz, auf dem der Bürger das Fundstück abgelegt hatte,

abgesperrt und der Kampfmittelräumdienst verständigt. Dieser konnte vor Ort

glücklicherweise feststellen, dass die Sprengladung der Granate im Laufe der

Jahre augenscheinlich herausgespült worden war. Die Polizei weist an dieser

Stelle ausdrücklich auf die Gefährlichkeit unbekannter Fundstücke hin. Gerade

bei den aktuellen Wasserständen kann es vorkommen, dass jahrzehntealte Munition

ans Tageslicht kommt. Von solchen Fundstücken kann eine lebensbedrohliche Gefahr

ausgehen. Sollten Sie selbst derartige Gegenstände entdecken, belassen Sie diese

bitte unbedingt an Ort und Stelle und verständigen Sie die Polizei.

E-Roller gestohlen,

Eltville am Rhein, Freygäßchen, Dienstag, 16.08.2022, 02:00 – 08:00 Uhr

(my)In Eltville wurde am Dienstag ein Elektrokleinstfahrzeug entwendet. In den

frühen Morgenstunden betraten unbekannte Täter unberechtigt ein Grundstück in

der Straße „Freygäßchen“. Aus dem dortigem Hof stahlen die Täter einen

abgestellten E-Scooter im Wert von ca. 299EUR.

Die Polizei in Eltville hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise

unter der Telefonnummer (06123) 9090 – 0 entgegen.

Versuchter Wohnungseinbruch,

Bad Schwalbach, Platter Straße, Samstag, 06.08.2022, 10:00 Uhr bis Samstag,

13.08.2022, 18:00 Uhr

(my)In einem Mehrparteienhaus in der Platter Straße in Bad Schwalbach kam es im

Laufe der vergangenen Woche zu einem versuchten Wohnungseinbruch. Unbekannte

Täter versuchten im Kellergeschoss, eine Wohnungstür des Hauses aufzuhebeln. Die

Wohnungseingangstür hielt den Hebelversuchen jedoch Stand, so dass die Täter

unverrichteter Dinge flüchteten. An der Wohnungstür entstanden diverse

Beschädigungen. Täterhinweise liegen der Polizei derzeit noch keine vor.

Die Polizei in Bad Schwalbach hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt

Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078 – 0 entgegen.

VW Golf beschädigt und davongefahren, Geisenheim, Rosengasse, Sonntag,

14.08.2022, 15:00 Uhr bis Montag, 15.08.2022, 12:00 Uhr

(ste)Bei einer Verkehrsunfallflucht ist in Geisenheim ein VW Golf Sportsvan

beschädigt worden. Das Fahrzeug parkte zwischen Sonntagnachmittag, 15:00 Uhr und

Montagmittag, 12:00 Uhr in der Rosengasse in einer Parkbucht. Vermutlich fuhr

ein anderer Verkehrsteilnehmer bei einem Ein- oder Ausparkmanöver gegen den

geparkten Volkswagen. Der Verursacher entfernte sich anschließend, ohne seinen

Pflichten nachzukommen. Der Schaden wird auf circa 2.000 Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei in Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112 – 0

entgegen.